Nunca jugó un Mundial, cambió de nombre y pasaron de Ardillas a Guepardos: Benín, el último rival de Messi con la Selección Argentina

Las particularidades de de la selección de fútbol de Benín. Foto: Radio Gol

Esta noche Lionel Messi tendrá su gran despedida de la Selección argentina con todos los honores, como se lo merece. Y enfrente estará una selección africana que es toda una incógnita para el concierto futbolístico mundial.

Benín jamás clasificó a un Mundial, pero acumula otras particularidades que la convierten en una selección muy especial.

Benín se enfrenta a la Selección argentina en la despedida de Messi. Foto: NA (Damián Dopacio)

Hoy Benín rompe con su historia

La selección de Benín tiene una particularidad en su historia internacional que se modificará esta noche en el Monumental: jamás se enfrentó a un seleccionado de Sudamérica. El amistoso ante Argentina marcará así el debut de los “Guepardos” frente a un representante de la CONMEBOL. Y encima en el último partido de Messi con la celeste y blanca.

La particularidad de Benín se explica por el recorrido que tuvo su selección a lo largo de las décadas. La enorme mayoría de sus partidos internacionales fueron disputados contra otros combinados africanos, especialmente dentro de las competencias y eliminatorias organizadas por la CAF, la confederación africana.

Benín, que anteriormente compitió bajo el nombre de Dahomey, acumula más de 340 partidos internacionales, con rivales principalmente africanos. En ese listado aparecen selecciones como Nigeria, Ghana, Togo, Burkina Faso, Senegal, Egipto y Sudáfrica, entre muchas otras.

Sin embargo, los “Guepardos” sí tuvieron algunos cruces fuera de África. Entre ellos aparecen Emiratos Árabes Unidos y Omán, representantes de Asia, además de Dinamarca, de Europa.

El antecedente frente a los daneses es particularmente llamativo: cuando todavía se llamaba Dahomey, la selección africana venció 2-0 a Dinamarca el 10 de marzo de 1974, en Cotonú. Ese encuentro constituye uno de los episodios más particulares de su historial internacional.

Benín: de Dahomey a “Los Guepardos”, la historia del rival de Argentina

La selección de Benín no siempre llevó ese nombre. Hasta 1975, el combinado africano competía internacionalmente bajo la denominación de Dahomey, nombre vinculado tanto al antiguo reino africano como al período colonial francés. El cambio llegó cuando el país modificó oficialmente su denominación y pasó a llamarse República Popular de Benín, una transformación que también alcanzó a su federación y a su seleccionado de fútbol.

Dahomey fue un antiguo reino de África Occidental que tuvo su centro político en la actual región de Benín. Tras la independencia de Francia, el país mantuvo esa denominación hasta 1975, cuando adoptó el nombre de Benín, en referencia al histórico Reino de Benín, aunque este se encontraba principalmente en el territorio de la actual Nigeria.

La particular historia de la selección de Benín. Foto: Radio Profesional 89.9

Desde entonces, la selección de Benín comenzó a utilizar su actual denominación en las competencias internacionales. Sin embargo, el cambio de nombre no fue la única transformación en la identidad del equipo.

Durante décadas, el seleccionado fue conocido popularmente como “Las Ardillas”, un apodo que hacía referencia a un animal característico de la región y que acompañó al conjunto africano durante buena parte de su historia.

En 2022, la Federación de Fútbol de Benín decidió modificar esa identidad y adoptó oficialmente el sobrenombre de “Los Guepardos”, en busca de transmitir una imagen asociada con la velocidad, la fuerza y la capacidad de ataque.