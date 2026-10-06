comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Nunca jugó un Mundial, cambió de nombre y pasaron de Ardillas a Guepardos: Benín, el último rival de Messi con la Selección Argentina

Benín llega al Monumental para enfrentar a la Selección argentina en una noche histórica por la despedida de Lionel Messi.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Las particularidades de de la selección de fútbol de Benín.
Las particularidades de de la selección de fútbol de Benín. Foto: Radio Gol
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Esta noche Lionel Messi tendrá su gran despedida de la Selección argentina con todos los honores, como se lo merece. Y enfrente estará una selección africana que es toda una incógnita para el concierto futbolístico mundial.

Benín jamás clasificó a un Mundial, pero acumula otras particularidades que la convierten en una selección muy especial.

Último entrenamiento de Lionel Messi en la Selección Argentina antes de su despedida de la "Albiceleste".
Benín se enfrenta a la Selección argentina en la despedida de Messi. Foto: NA (Damián Dopacio)

Hoy Benín rompe con su historia

La selección de Benín tiene una particularidad en su historia internacional que se modificará esta noche en el Monumental: jamás se enfrentó a un seleccionado de Sudamérica. El amistoso ante Argentina marcará así el debut de los “Guepardos” frente a un representante de la CONMEBOL. Y encima en el último partido de Messi con la celeste y blanca.

La particularidad de Benín se explica por el recorrido que tuvo su selección a lo largo de las décadas. La enorme mayoría de sus partidos internacionales fueron disputados contra otros combinados africanos, especialmente dentro de las competencias y eliminatorias organizadas por la CAF, la confederación africana.

Contenido Recomendado

Partido despedida de Lionel Messi EN VIVO:los jugadores de la Selección Argentina salieron de Ezeiza rumbo al Monumental

Partido despedida de Lionel Messi EN VIVO: los jugadores de la Selección Argentina salieron de Ezeiza rumbo al Monumental

La carrera de Lionel Messi en la Selección Argentina, en números:partidos, goles, títulos y todos los récords que rompió

La carrera de Lionel Messi en la Selección Argentina, en números: partidos, goles, títulos y todos los récords que rompió

Benín, que anteriormente compitió bajo el nombre de Dahomey, acumula más de 340 partidos internacionales, con rivales principalmente africanos. En ese listado aparecen selecciones como Nigeria, Ghana, Togo, Burkina Faso, Senegal, Egipto y Sudáfrica, entre muchas otras.

Sin embargo, los “Guepardos” sí tuvieron algunos cruces fuera de África. Entre ellos aparecen Emiratos Árabes Unidos y Omán, representantes de Asia, además de Dinamarca, de Europa.

El antecedente frente a los daneses es particularmente llamativo: cuando todavía se llamaba Dahomey, la selección africana venció 2-0 a Dinamarca el 10 de marzo de 1974, en Cotonú. Ese encuentro constituye uno de los episodios más particulares de su historial internacional.

Benín: de Dahomey a “Los Guepardos”, la historia del rival de Argentina

La selección de Benín no siempre llevó ese nombre. Hasta 1975, el combinado africano competía internacionalmente bajo la denominación de Dahomey, nombre vinculado tanto al antiguo reino africano como al período colonial francés. El cambio llegó cuando el país modificó oficialmente su denominación y pasó a llamarse República Popular de Benín, una transformación que también alcanzó a su federación y a su seleccionado de fútbol.

Dahomey fue un antiguo reino de África Occidental que tuvo su centro político en la actual región de Benín. Tras la independencia de Francia, el país mantuvo esa denominación hasta 1975, cuando adoptó el nombre de Benín, en referencia al histórico Reino de Benín, aunque este se encontraba principalmente en el territorio de la actual Nigeria.

La selección de Benín.
La particular historia de la selección de Benín. Foto: Radio Profesional 89.9

Desde entonces, la selección de Benín comenzó a utilizar su actual denominación en las competencias internacionales. Sin embargo, el cambio de nombre no fue la única transformación en la identidad del equipo.

Durante décadas, el seleccionado fue conocido popularmente como “Las Ardillas”, un apodo que hacía referencia a un animal característico de la región y que acompañó al conjunto africano durante buena parte de su historia.

En 2022, la Federación de Fútbol de Benín decidió modificar esa identidad y adoptó oficialmente el sobrenombre de “Los Guepardos”, en busca de transmitir una imagen asociada con la velocidad, la fuerza y la capacidad de ataque.

Lionel MessiSelección ArgentinaBenín
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Messi recibió el Doctorado Honoris Causa de la UBA antes de su despedida de la Selección:“Es un orgullo”

    Messi recibió el Doctorado Honoris Causa de la UBA antes de su despedida de la Selección: “Es un orgullo”

  2. Dónde ver hoy en vivo la despedida de Messi:canales y horarios para seguir su último partido en la Selección Argentina

    Dónde ver hoy en vivo la despedida de Messi: canales y horarios para seguir su último partido en la Selección Argentina

  3. La gran despedida de Lionel Messi EN VIVO:abrieron las puertas del Monumental y los hinchas empiezan a ingresar

    La gran despedida de Lionel Messi EN VIVO: abrieron las puertas del Monumental y los hinchas empiezan a ingresar

  4. “Llegó el momento, me voy en paz”:el último mensaje de Messi antes de su despedida de la Selección argentina

    “Llegó el momento, me voy en paz”: el último mensaje de Messi antes de su despedida de la Selección argentina

  5. “Gracias, Leo. Gracias por hacernos mejores a todos. Tu legado será eterno”:el emotivo video de la AFA para despedir a Lionel Messi de la Selección Argentina

    “Gracias, Leo. Gracias por hacernos mejores a todos. Tu legado será eterno”: el emotivo video de la AFA para despedir a Lionel Messi de la Selección Argentina
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno apelará el fallo de la Justicia que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

El Gobierno apelará el fallo de la Justicia que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

Rossana Chahla propone eliminar 59 tasas municipales para reducir costos a vecinos y comerciantes en San Miguel de Tucumán

La Justicia frenó el decreto de Milei y ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

Javier Milei inicia una gira por el interior:los principales ejes de las reuniones que mantendrá con gobernadores aliados

Economía

Instalar un aire acondicionado en octubre 2026:costos del equipo, mano de obra y ofertas en cadenas

Instalar un aire acondicionado en octubre 2026: costos del equipo, mano de obra y ofertas en cadenas

ANSES activa los pagos de octubre antes del feriado:quiénes cobran esta semana según su DNI

El Banco Mundial recortó de 3,6% a 2,1% la proyección de crecimiento de la Argentina para este año

Una histórica fábrica láctea de Santa Fe cerrará sus puertas:qué pasará con los 54 trabajadores

Internacionales

Buscan 2 voluntarios para trabajar 6 meses en una isla desierta de Irlanda:ofrecen alojamiento y comida durante la estadía

Buscan 2 voluntarios para trabajar 6 meses en una isla desierta de Irlanda: ofrecen alojamiento y comida durante la estadía

Francia probó el misil nuclear M51.3 desde un submarino:qué características tiene y los detalles del lanzamiento

Alerta por peste neumónica en Rusia:la OMS pidió información tras la muerte de una trabajadora

Francis Halzen, Premio Nobel de Física:“Esta era una especie de aventura en la que el éxito no estaba garantizado y tuvimos suerte de superar los diversos retos”