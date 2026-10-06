En los años 80, Alfonsín compró una casa en Chascomús: cuatro décadas después, sus seis hijos la donaron para convertirla en el “Km 0 de la Democracia”

Los seis hijos de Raúl Alfonsín donaron la histórica casa del expresidente en Chascomús Foto: Instagram @eltiempo_de_pergamino

Una antigua vivienda situada en el centro de Chascomús está a punto de convertirse en uno de los espacios históricos más representativos de la provincia de Buenos Aires. Los seis hijos de Raúl Alfonsín donaron la propiedad que perteneció a su padre a la Municipalidad, con una condición fundamental: que sea utilizada para preservar y difundir la memoria democrática argentina.

La casa se encuentra en la esquina de Mitre y Crámer, frente a la Plaza Independencia, y había sido adquirida por Alfonsín durante la década de 1980. Hasta el momento, el inmueble solamente podía observarse desde el exterior. Sin embargo, el nuevo proyecto permitirá que vecinos, estudiantes, investigadores y turistas puedan conocerlo por dentro.

Los seis hijos de Alfonsín donaron la histórica propiedad

La donación fue realizada por Raúl Felipe, Ana María, Ricardo Luis, María Marcela, María Inés y Javier Ignacio Alfonsín. La transferencia fue aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante de Chascomús, mediante la Ordenanza 6022/26. A partir de esta decisión, el municipio puede avanzar con los trámites administrativos, notariales y registrales necesarios.

Alfonsín junto a sus hijos caminando por Chascomús Foto: Archivo

Ricardo Alfonsín explicó que la iniciativa había sido conversada con su padre antes de su muerte. Los hermanos tenían dudas sobre cómo plantearle la propuesta, pero el expresidente les dio su aprobación. De esta forma, el proyecto también responde a una voluntad que Alfonsín conoció en vida.

La familia estableció que la propiedad debía destinarse a un espacio relacionado con la democracia, la participación ciudadana y la reflexión histórica, evitando una utilización exclusivamente partidaria.

Cómo será la Casa Alfonsín

El proyecto llevará el nombre de“Casa Alfonsín, Espacio Cultural y Patrimonial”. Aunque conservará características propias de una casa museo, la intención es que no sea una exposición estática.

El lugar podría contar con una biblioteca especializada, un archivo documental, un centro de interpretación y salas destinadas a exposiciones, conferencias, investigaciones y actividades educativas. También se prevé conservar muebles y objetos personales relacionados con la vida del expresidente.

El inmueble será transformado en un espacio cultural Foto: Instagram @eltiempo_de_pergamino

El intendente Javier Gastón explicó que no se buscará crear únicamente un espacio “sobre” Alfonsín, sino un lugar pensado “desde Alfonsín”, tomando como punto de partida sus ideas, valores y su defensa del sistema democrático.

Por qué Chascomús es el “Km 0 de la Democracia”

La transformación de la propiedad forma parte del programa“Chascomús, Km 0 de la Democracia”, una iniciativa impulsada para reforzar la relación histórica entre la ciudad y el expresidente.

Raúl Ricardo Alfonsín nació en Chascomús el 12 de marzo de 1927 y comenzó allí su recorrido político antes de convertirse en una de las figuras centrales de la Unión Cívica Radical. La ciudad ya posee un circuito que incluye el Comité Radical, el Club Social, el Monumento a la Democracia y otros sitios vinculados con su trayectoria.

La casa del ex presidente Raúl Alfonsín Foto: Chascomusapp.com

La vivienda donada será especialmente relevante porque se convertirá en la primera casa habitada por el expresidente que estará abierta masivamente al público con fines históricos y educativos.

El presidente asociado con el regreso de la democracia

Alfonsín fue presidente de la Argentina entre el 10 de diciembre de 1983 y el 8 de julio de 1989. Su llegada al poder marcó el final de la última dictadura militar y el comienzo del período democrático más extenso de la historia argentina.

Durante sus primeros días de gobierno impulsó el juzgamiento de las juntas militares y promovió la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, conocida como CONADEP. Su investigación permitió elaborar el informe Nunca Más, una pieza fundamental para el histórico Juicio a las Juntas de 1985.

Más allá de las dificultades económicas y políticas que atravesó su mandato, su figura quedó vinculada con la recuperación institucional, los derechos humanos y la defensa del poder civil.

Alfonsín murió el 31 de marzo de 2009, a los 82 años. Ahora, más de cuatro décadas después de su llegada a la Presidencia, aquella propiedad familiar dejará de ser un espacio privado para convertirse en el corazón del “Km 0 de la Democracia”, un lugar pensado para recordar el pasado, reflexionar sobre el presente y transmitir su legado a las nuevas generaciones.