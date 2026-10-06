“Llegó el momento, me voy en paz”: el último mensaje de Messi antes de su despedida de la Selección argentina

Lionel Messi festeja la victoria al término del partido de semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Inglaterra, celebrado en el Estadio Atlanta, en Atlanta, Estados Unidos, el 15 de julio de 2026. Foto: NA

“Llegó el momento. Me voy en paz. Dejé todo. Esta camiseta fue mi sueño. Mi orgullo. Y mi vida. Gracias por quererme tanto. Los voy a extrañar”. Con esas palabras que acompañan un video difundido en las redes sociales, Lionel Messi realizó un anticipo de la emotiva noche que se espera hoy durante el amistoso entre la Selección argentina y Benín, que significará su despedida formal del conjunto nacional.

"Me voy en paz", las palabras que eligió Messi para despedirse de la Selección argentina. Video: Instagram/@adidasar

En la previa de su último partido con la Selección argentina, el rosarino recibió numerosos homenajes de sus compañeros antes del amistoso frente a Benín. Tras la última práctica en Ezeiza, el capitán publicó fotos junto al plantel y expresó que extrañará esos “momentos especiales”, mientras los jugadores compartían en redes sociales imágenes y mensajes de agradecimiento.

La fiesta de la despedida de Messi

La AFA y la organización prepararon varios shows antes del partido, homenajes y una eventual intervención del propio futbolista ante los asistentes y la audiencia que seguirá el encuentro por televisión.

La última foto de Messi con la camiseta de la Selección. Foto: Instagram/@leomessi

La programación comenzará a las 17:30 con una apertura a cargo de Un Poco de Ruido (UPDR). Seba Mendoza y Román, el Original, continuarán con el show. Gaspar Benegas, guitarrista de Los Fundamentalistas, también dirá presente en la jornada con un acústico. Amar Azul subirá al escenario cerca de las 18, mientras que Santi Cairo, Q’ Lokura y Damas Gratis se presentarán después. Antes del arranque oficial del amistoso, Fabio Santana interpretará el himno nacional.

Una vez concluido el encuentro contra Benín, se llevará a cabo un espectáculo de drones, armado de lonas, pirotecnia, luces y recursos técnicos. Tras esto, Soledad Pastorutti se presentará en el Monumentaly Ulises Bueno ofrecerá su show “Trampa”. La jornada terminará pasadas las 22:30 con una sorpresa musical anunciada como el gran cierre.

"Momentos que voy a extrañar", las palabras que eligió Messi para despedirse de la Selección. Foto: Instagram/@leomessi

Los 11 que eligió Lionel Scaloni en el último partido de Messi con la Selección

Lionel Scaloni dispondría de los siguientes 11 en el último partido de Messi con la camiseta celeste y blanca. Estos serían:

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Por su parte, Benín -dirigido por Gernot Rohr- llegaría con Marcel Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Charlemagne Azongnitode y Tamimou Ouorou; Sessi D’Almeida e Imourane Hassane; Yamirou Ouorou, Junior Olaitan y Rodolfo Aloko; y Tosin Aiyegun.