comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

“Llegó el momento, me voy en paz”: el último mensaje de Messi antes de su despedida de la Selección argentina

Lionel Messi se prepara para una noche histórica en el Monumental y ya comenzó a ponerle los condimentos sentimentales propios de un momento que quedará grabado en la memoria de todos.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Lionel Messi festeja la victoria al término del partido de semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Inglaterra, celebrado en el Estadio Atlanta, en Atlanta, Estados Unidos, el 15 de julio de 2026.
Lionel Messi festeja la victoria al término del partido de semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Inglaterra, celebrado en el Estadio Atlanta, en Atlanta, Estados Unidos, el 15 de julio de 2026. Foto: NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

“Llegó el momento. Me voy en paz. Dejé todo. Esta camiseta fue mi sueño. Mi orgullo. Y mi vida. Gracias por quererme tanto. Los voy a extrañar”. Con esas palabras que acompañan un video difundido en las redes sociales, Lionel Messi realizó un anticipo de la emotiva noche que se espera hoy durante el amistoso entre la Selección argentina y Benín, que significará su despedida formal del conjunto nacional.

"Me voy en paz", las palabras que eligió Messi para despedirse de la Selección argentina.
"Me voy en paz", las palabras que eligió Messi para despedirse de la Selección argentina. Video: Instagram/@adidasar

En la previa de su último partido con la Selección argentina, el rosarino recibió numerosos homenajes de sus compañeros antes del amistoso frente a Benín. Tras la última práctica en Ezeiza, el capitán publicó fotos junto al plantel y expresó que extrañará esos “momentos especiales”, mientras los jugadores compartían en redes sociales imágenes y mensajes de agradecimiento.

La fiesta de la despedida de Messi

La AFA y la organización prepararon varios shows antes del partido, homenajes y una eventual intervención del propio futbolista ante los asistentes y la audiencia que seguirá el encuentro por televisión.

La última foto de Messi con la camiseta de la Selección.
La última foto de Messi con la camiseta de la Selección. Foto: Instagram/@leomessi

La programación comenzará a las 17:30 con una apertura a cargo de Un Poco de Ruido (UPDR). Seba Mendoza y Román, el Original, continuarán con el show. Gaspar Benegas, guitarrista de Los Fundamentalistas, también dirá presente en la jornada con un acústico. Amar Azul subirá al escenario cerca de las 18, mientras que Santi Cairo, Q’ Lokura y Damas Gratis se presentarán después. Antes del arranque oficial del amistoso, Fabio Santana interpretará el himno nacional.

Contenido Recomendado

La gran despedida de Lionel Messi EN VIVO:a qué hora juega la Selección Argentina hoy, quiénes cantan y dónde verlo

La gran despedida de Lionel Messi EN VIVO: a qué hora juega la Selección Argentina hoy, quiénes cantan y dónde verlo

Qué pasó con el Papu Gómez:el insólito rol que tendrá en la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina

Qué pasó con el Papu Gómez: el insólito rol que tendrá en la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina

Una vez concluido el encuentro contra Benín, se llevará a cabo un espectáculo de drones, armado de lonas, pirotecnia, luces y recursos técnicos. Tras esto, Soledad Pastorutti se presentará en el Monumentaly Ulises Bueno ofrecerá su show “Trampa”. La jornada terminará pasadas las 22:30 con una sorpresa musical anunciada como el gran cierre.

"Momentos que voy a extrañar", las palabras que eligió Messi para despedirse de la Selección.
"Momentos que voy a extrañar", las palabras que eligió Messi para despedirse de la Selección. Foto: Instagram/@leomessi

Los 11 que eligió Lionel Scaloni en el último partido de Messi con la Selección

Lionel Scaloni dispondría de los siguientes 11 en el último partido de Messi con la camiseta celeste y blanca. Estos serían:

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Por su parte, Benín -dirigido por Gernot Rohr- llegaría con Marcel Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Charlemagne Azongnitode y Tamimou Ouorou; Sessi D’Almeida e Imourane Hassane; Yamirou Ouorou, Junior Olaitan y Rodolfo Aloko; y Tosin Aiyegun.

Lionel MessiSelección Argentina
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Messi recibió el Doctorado Honoris Causa de la UBA antes de su despedida de la Selección:“Es un orgullo”

    Messi recibió el Doctorado Honoris Causa de la UBA antes de su despedida de la Selección: “Es un orgullo”

  2. La Federación Internacional de Taekwondo le retiró el cinturón negro honorífico a Putin

    La Federación Internacional de Taekwondo le retiró el cinturón negro honorífico a Putin

  3. Dónde ver hoy en vivo la despedida de Messi:canales y horarios para seguir su último partido en la Selección Argentina

    Dónde ver hoy en vivo la despedida de Messi: canales y horarios para seguir su último partido en la Selección Argentina

  4. “Gracias, Leo. Gracias por hacernos mejores a todos. Tu legado será eterno”:el emotivo video de la AFA para despedir a Lionel Messi de la Selección Argentina

    “Gracias, Leo. Gracias por hacernos mejores a todos. Tu legado será eterno”: el emotivo video de la AFA para despedir a Lionel Messi de la Selección Argentina

  5. La carrera de Lionel Messi en la Selección Argentina, en números:partidos, goles, títulos y todos los récords que rompió

    La carrera de Lionel Messi en la Selección Argentina, en números: partidos, goles, títulos y todos los récords que rompió
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Rossana Chahla propone eliminar 59 tasas municipales para reducir costos a vecinos y comerciantes en San Miguel de Tucumán

Rossana Chahla propone eliminar 59 tasas municipales para reducir costos a vecinos y comerciantes en San Miguel de Tucumán

La Justicia frenó el decreto de Milei y ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

Javier Milei inicia una gira por el interior:los principales ejes de las reuniones que mantendrá con gobernadores aliados

En plena campaña por el balotaje en Brasil, Javier Milei vuelve a EE.UU. y compartirá un evento con el hermano de Flávio Bolsonaro

Economía

El Banco Mundial recortó de 3,6% a 2,1% la proyección de crecimiento de la Argentina para este año

El Banco Mundial recortó de 3,6% a 2,1% la proyección de crecimiento de la Argentina para este año

Una histórica fábrica láctea de Santa Fe cerrará sus puertas:qué pasará con los 54 trabajadores

Tras las elecciones en Brasil, las acciones se recuperaron y el Riesgo País cedió algunos puntos:cómo cerró el dólar

Cierran los bancos durante 5 días en noviembre:cuándo y por qué será el nuevo feriado bancario en Argentina

Internacionales

Francia probó el misil nuclear M51.3 desde un submarino:qué características tiene y los detalles del lanzamiento

Francia probó el misil nuclear M51.3 desde un submarino: qué características tiene y los detalles del lanzamiento

Alerta por peste neumónica en Rusia:la OMS pidió información tras la muerte de una trabajadora

Francis Halzen, Premio Nobel de Física:“Esta era una especie de aventura en la que el éxito no estaba garantizado y tuvimos suerte de superar los diversos retos”

“Gente sin casa y casa sin gente”:multitudinaria protesta por la crisis de vivienda en España terminó con disturbios y detenidos