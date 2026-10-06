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Messi recibió el Doctorado Honoris Causa de la UBA antes de su despedida de la Selección: “Es un orgullo”

El capitán argentino fue distinguido en Ezeiza horas antes de afrontar una de las jornadas más emotivas de su carrera con la camiseta argentina.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Messi recibió la medalla y el diploma correspondientes a la máxima distinción que entrega la casa de estudios.
Messi recibió la medalla y el diploma correspondientes a la máxima distinción que entrega la casa de estudios. Foto: Prensa UBA.
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Lionel Messi recibió este martes 6 de octubre el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), pocas horas antes de disputar su partido de despedida de la Selección Argentina. La ceremonia se realizó al mediodía en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en Ezeiza, donde recibió la medalla y el diploma correspondientes a la máxima distinción que entrega la casa de estudios.

Qué dijo Messi al recibir la distinción de la UBA

El capitán argentino recibió el reconocimiento de manos del rector de la UBA, Ricardo Gelpi, y del vicerrector, Emiliano Yacobitti. También participaron decanos de las distintas facultades y representantes de los claustros que integran el Consejo Superior.

Lionel Messi recibió este martes 6 de octubre el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Lionel Messi recibió este martes 6 de octubre el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Foto: Prensa UBA.

Poder recibir un reconocimiento así es un orgullo para mí, sobre todo poder decir que soy un doctor honorífico”, expresó Messi durante la ceremonia, según detalló un comunicado de la UBA.

El legendario futbolista también vinculó directamente el homenaje con su despedida. “Es un día muy especial, sé que va a ser difícil y voy a intentar disfrutarlo. Estoy tranquilo, pero a medida que se acerca el momento del partido se va complicando un poquito más”, afirmó. Luego aseguró que comenzar la jornada con ese reconocimiento la hacía “mucho más especial”.

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Por qué la Universidad de Buenos Aires distinguió a Messi

La decisión había sido aprobada por unanimidad por el Consejo Superior de la UBA. Entre los fundamentos, la Universidad destacó la excelencia, la perseverancia, la humildad y el compromiso de Messi con la representación de la Argentina.

Lionel Messi, Selección argentina.
La ceremonia se realizó al mediodía en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en Ezeiza. Foto: EFE

Un homenaje a horas de su despedida de la Selección

La entrega agregó otro componente emocional a una jornada marcada por el adiós. La propia UBA presentó el acto como un reconocimiento realizado “a pocas horas de su partido de despedida de la Selección Nacional”.

Así, antes de volver a vestir la camiseta argentina por última vez, Messi sumó una distinción ajena al terreno deportivo: desde este 6 de octubre también es Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires.

Lionel MessiSelección ArgentinaUBA
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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