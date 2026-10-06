Qué pasó con el Papu Gómez: el insólito rol que tendrá en la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina

Papu Gómez tendrá un rol insólito en la despedida de Lionel Messi.

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina reunirá a buena parte de los futbolistas que compartieron con el capitán la histórica consagración en el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, una de las ausencias más llamativas será la de Alejandro “Papu” Gómez, quien seguirá el encuentro ante Benín a más de 13.000 kilómetros del estadio Monumental y desde un lugar completamente inesperado.

El mediocampista ofensivo fue invitado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), al igual que los demás integrantes del plantel campeón del mundo. No obstante, su reciente incorporación al Forte Virtus, equipo de la segunda división de Emiratos Árabes Unidos, complicó la posibilidad de viajar hasta Buenos Aires para participar presencialmente del homenaje.

Qué hará el Papu Gómez en la despedida de Lionel Messi

A pesar de su ausencia, el Papu encontró una manera particular de formar parte de la jornada: viajó a Kuwait para desempeñarse como comentarista en la transmisión que realizará la cadena deportiva local Shasha Sports. De esta manera, analizará el último partido de Messi con la camiseta albiceleste desde un estudio de televisión y no desde una de las tribunas del Monumental.

Alejandro Papu Gómez tendrá un rol insólito en la despedida de Lionel Messi. Foto: Instagram @papugomez_official

La señal kuwaití anunció que Gómez será uno de los especialistas invitados para la cobertura del amistoso entre Argentina y Benín. El campeón del mundo compartirá el análisis con otras figuras, entre ellas el exfutbolista egipcio Mido, mientras que Fares Awad estará a cargo de los comentarios principales.

El propio Papu mostró en sus redes sociales parte del viaje hacia Kuwait y difundió el anuncio de la transmisión. Su presencia genera expectativa porque conoce desde adentro al grupo que conquistó la Copa América 2021 y el Mundial de Qatar 2022, además de haber compartido durante varios años el vestuario con Messi.

Por qué el Papu Gómez no estará en el Monumental

La ausencia del mediocampista está vinculada principalmente con su reciente cambio de club. A fines de septiembre, el jugador de 38 años dejó el Calcio Padova de Italia y se incorporó al Forte Virtus.

El traslado familiar, la adaptación a su nuevo equipo y la cercanía de sus compromisos deportivos dificultaron un viaje intercontinental hasta la Argentina. Por ese motivo, pese a haber recibido la invitación de la AFA, el Papu no pudo sumarse al grupo de excampeones que acompañará a Messi en el estadio Monumental.

Gómez tampoco volvió a jugar con la camiseta argentina después del Mundial de Qatar. Su última presentación fue el 3 de diciembre de 2022, frente a Australia, por los octavos de final del torneo. En aquel encuentro fue titular y disputó 50 minutos antes de ser reemplazado. Desde entonces, no volvió a ser convocado por el entrenador Lionel Scaloni.

Qué pasó con el Papu Gómez después del Mundial de Qatar

Después de la consagración mundial, la carrera del futbolista quedó atravesada por una sanción de dos años a raíz de un control antidopaje positivo realizado en noviembre de 2022, cuando todavía pertenecía al Sevilla. La sustancia detectada fue terbutalina y el jugador explicó que la consumió accidentalmente mediante un jarabe para la tos.

Alejandro Papu Gómez tendrá un rol insólito en la despedida de Lionel Messi. Foto: Instagram @papugomez_official

Una vez cumplida la suspensión, Gómez regresó oficialmente a las canchas recién en noviembre de 2025 con el Calcio Padova, de la Serie B italiana. Su etapa en ese club fue breve y estuvo condicionada por problemas físicos, especialmente una lesión en el tobillo derecho que limitó su continuidad.

Durante estos años también circularon distintas versiones sobre un supuesto distanciamiento entre el Papu y algunos integrantes de la Selección. Sin embargo, nunca existió una confirmación pública de esos rumores ni se conoció una explicación oficial sobre su alejamiento del grupo. El dato concreto es que no volvió a reunirse públicamente con sus antiguos compañeros desde los festejos posteriores al título conseguido en Qatar.

Los otros campeones del mundo que faltarán a la despedida

El Papu no será el único futbolista del plantel campeón del mundo que estará ausente. Paulo Dybala, Nahuel Molina, Franco Armani y Juan Foyth tampoco podrán participar del homenaje por diferentes motivos deportivos, logísticos o personales.

De esta manera, los campeones del Mundo en Qatar 2022 que estarán presentes en la despedida de Lionel Messi serán: