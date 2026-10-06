La última salida de Messi con la Selección: la ovación del Monumental y sus emotivos gestos

Lionel Messi en la entrada en calor para lo que será su último partido en la Selección Argentina. Foto: REUTERS

Lionel Messi protagonizó uno de los momentos más emotivos este martes en el Monumental al entrar al campo de juego en su último partido con la Selección Argentina. Apenas se anunció su salida, los hinchas se levantaron de sus asientos y cubrieron el estadio con una ovación ensordecedora para despedir al capitán y máximo referente del equipo nacional.

Mientras caminaba hacia el césped, Messi respondió al reconocimiento con aplausos, saludos y un gesto de agradecimiento. El rosarino se mostró visiblemente conmovido ante una demostración de afecto que se prolongó durante varios minutos y convirtió su salida en una escena difícil de olvidar.

La última salida de Messi con la Selección Argentina. Video: Telefe

Los gestos de Messi antes de abandonar el campo

Antes de cruzar la línea de cal, el capitán dirigió la mirada hacia las tribunas del Monumental, donde miles de hinchas coreaban su nombre y levantaban camisetas, banderas y carteles dedicados al futbolista más importante de la historia argentina.

Las cámaras siguieron cada uno de sus movimientos y registraron su rostro emocionado. Messi permaneció observando el estadio y agradeció nuevamente el cariño del público. En el banco de suplentes también recibió los aplausos de los integrantes del cuerpo técnico y sus otros compañeros.

Una despedida cargada de recuerdos

La ovación no estuvo dirigida solamente al protagonista del partido. Fue también un reconocimiento a una trayectoria de más de dos décadas con la camiseta albiceleste, marcada por momentos dolorosos, finales inolvidables y consagraciones que cambiaron definitivamente la relación entre Messi y los simpatizantes argentinos.

Lionel Messi en la entrada en calor para lo que será su último partido en la Selección Argentina. Foto: REUTERS

Su última salida del campo representó el cierre de una época para la Selección Argentina. El Monumental se convirtió en el escenario de una despedida atravesada por la gratitud y la emoción, mientras Messi devolvía cada muestra de afecto con gestos que quedarán entre las imágenes más recordadas de su carrera.