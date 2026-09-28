Se cerró la votación por el Balón de Oro 2026: cuándo se conocerá al ganador y quiénes integran la nómina con Messi

Lionel Messi se encuentra entre los candidatos a ganar el Balón de Oro 2026.

La carrera por el Balón de Oro 2026 ingresó en su tramo final. Este lunes concluyó oficialmente la votación del galardón individual más importante del fútbol mundial y ahora toda la atención está puesta en la ceremonia que se realizará el próximo 26 de octubre en Londres, donde se conocerá al mejor futbolista de la temporada.

Los 100 periodistas especializados que integran el jurado internacional ya emitieron su voto luego de analizar un ciclo marcado por grandes actuaciones individuales, títulos de primer nivel y una histórica final del Mundial entre Argentina y España, disputada el 19 de julio de 2026.

El período considerado para esta edición se extendió desde el 3 de agosto de 2025 hasta la definición de la Copa del Mundo. Durante ese tiempo, los votantes evaluaron aspectos como el rendimiento personal, la incidencia decisiva en los partidos, los logros colectivos y el comportamiento ejemplar dentro y fuera del campo de juego.

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se realizará el lunes 26 de octubre en Londres, la capital de Inglaterra. Foto: Reuters

Cada periodista elaboró un ranking de diez futbolistas. El sistema de puntuación otorga 15 puntos al primer puesto, 12 al segundo, 10 al tercero y luego distribuye entre 8 y 1 punto para las posiciones restantes.

Quién ganará el Balón de Oro 2026: los favoritos que alimentan el gran debate mundial

La expectativa crece día a día porque France Football ya definió la nómina de 30 candidatos, seleccionados entre los jugadores pertenecientes a los cien países mejor ubicados en el ranking FIFA. Entre los nominados aparecen varias de las principales estrellas del fútbol internacional, protagonistas de una temporada inolvidable tanto en clubes como en selecciones.

Con la votación ya cerrada, los análisis y especulaciones son inevitables. La influencia en los partidos decisivos, las conquistas obtenidas durante el año y el desempeño en el Mundial aparecen como factores determinantes para inclinar la balanza en una elección que promete ser una de las más reñidas de los últimos tiempos.

No solo el Balón de Oro: todos los premios que se entregarán en la gala de Londres

La ceremonia también reconocerá a las grandes figuras del fútbol femenino. El Balón de Oro femenino será elegido por un jurado compuesto por 50 periodistas especializados, que utilizarán los mismos criterios establecidos para la categoría masculina.

La futbolista española Aitana Bonmatí, la última ganadora del Balón de Oro femenino. Foto: REUTERS

Además, la gala contará con otras distinciones que ya forman parte de la tradición del evento. El Trofeo Kopa premiará al mejor futbolista joven de la temporada, el Trofeo Yashin distinguirá al mejor arquero y el Trofeo Johan Cruyff reconocerá al entrenador más destacado del año.

Los 30 candidatos a ganar el Balón de Oro masculino

Lionel Messi - Inter Miami

Lauaro Martínez - Inter de Milán

Jude Bellingham - Real Madrid

Pau Cubarsí - Barcelona

Marc Cucurella - Chelsea/Real Madrid

Ousmane Dembélé - PSG

Luis Díaz - Bayern de Múnich

Bruno Fernandes - Manchester United

Erling Haaland - Manchester City

Gabriel Maghalaes - Arsenal

Harry Kane - Bayern de Múnich

Achraf Hakimi - PSG

Lamine Yamal - Barcelona

Khvicha Kvaratskhelia - PSG

Marquinhos - PSG

Sadio Mané - Al Nassr

Kylian Mbappé - Real Madrid

Nuno Mendes - PSG

Michael Olise - Bayern de Múnich

Joao Neves - PSG

Willian Pacho - PSG

Julián Quiñones - Al Qadsiah

Declan Rice - Arsenal

Rodri - Manchester City/Barcelona

Fabián Ruiz - PSG

Ferrán Torres - Barcelona/PSG

William Saliba - Arsenal

Dayot Upamecano - Bayern de Múnich

Vinícius Jr. - Real Madrid

Vitinha - PSG

El futbolista francés Ousmane Dembélé, el último ganador del Balón de Oro masculino. Foto: REUTERS

Las 30 candidatas a ganar el Balón de Oro femenino

Selma Bacha - Olympique de Lyon

Barbra Banda - Orlando Pride

Esmee Brugts - Barcelona

Klara Bühl - Bayern de Múnich

Mariona Caldentey - Arsenal

Scarlett Camberos - Club América

Kerstin Casparij - Manchester City

Temwa Chawinga - Kansas City

Cata Coll - Barcelona

Melchie Dumornay - Olympique de Lyon

Caroline Graham Hansen - Barcelona

Alex Greenwood - Manchester City

Patri Guijarro - Barcelona

Pernille Harder - Bayern de Múnich

Yui Hasegawa - Manchester City

Rose Lavelle - Gotham FC

Mapi León - Barcelona/London City Lionesses

Lorena - Kansas City

Melvine Malard - Manchester United/Chelsea

Manaka Matsukubo - North Carolina Courage/Chelsea

Vivianne Miedema - Manchester City

Ewa Pajor - Barcelona

Claudia Pina - Barcelona

Alexia Putellas - Barcelona/London City Lionesses

Wendie Renard - Olympique de Lyon

Alessia Russo - Arsenal

Khadija Shaw - Manchester City

Momoko Tanikawa - Bayern de Múnich

Caroline Weir - Real Madrid/Lyon

Tessa Wullaert - Inter de Milán/Como

Los cinco candidatos a mejor entrenador de la temporada

Mikel Arteta - Arsenal

Luis de la Fuente - Selección de España

Unai Emery - Aston Villa

Vincent Kompany - Bayern de Múnich

Luis Enrique - PSG

A menos de un mes de la entrega, el resultado permanece bajo estricta reserva. La decisión ya fue tomada por los votantes y no habrá modificaciones. Ahora solo resta esperar al 26 de octubre, cuando Londres reúna a las máximas figuras del fútbol mundial para revelar quién se quedará con uno de los reconocimientos más prestigiosos y codiciados del deporte.