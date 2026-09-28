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Se cerró la votación por el Balón de Oro 2026: cuándo se conocerá al ganador y quiénes integran la nómina con Messi

Los 100 periodistas especializados que integran el jurado internacional ya emitieron su voto después de analizar un ciclo marcado por grandes actuaciones individuales, títulos de primer nivel y una histórica final del Mundial entre Argentina y España.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Lionel Messi se encuentra entre los candidatos a ganar el Balón de Oro 2026.
Lionel Messi se encuentra entre los candidatos a ganar el Balón de Oro 2026.
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La carrera por el Balón de Oro 2026 ingresó en su tramo final. Este lunes concluyó oficialmente la votación del galardón individual más importante del fútbol mundial y ahora toda la atención está puesta en la ceremonia que se realizará el próximo 26 de octubre en Londres, donde se conocerá al mejor futbolista de la temporada.

Los 100 periodistas especializados que integran el jurado internacional ya emitieron su voto luego de analizar un ciclo marcado por grandes actuaciones individuales, títulos de primer nivel y una histórica final del Mundial entre Argentina y España, disputada el 19 de julio de 2026.

El período considerado para esta edición se extendió desde el 3 de agosto de 2025 hasta la definición de la Copa del Mundo. Durante ese tiempo, los votantes evaluaron aspectos como el rendimiento personal, la incidencia decisiva en los partidos, los logros colectivos y el comportamiento ejemplar dentro y fuera del campo de juego.

El Balón de Oro en el Teatro Chatelet, París. Foto: Reuters.
La ceremonia del Balón de Oro 2026 se realizará el lunes 26 de octubre en Londres, la capital de Inglaterra. Foto: Reuters

Cada periodista elaboró un ranking de diez futbolistas. El sistema de puntuación otorga 15 puntos al primer puesto, 12 al segundo, 10 al tercero y luego distribuye entre 8 y 1 punto para las posiciones restantes.

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La expectativa crece día a día porque France Football ya definió la nómina de 30 candidatos, seleccionados entre los jugadores pertenecientes a los cien países mejor ubicados en el ranking FIFA. Entre los nominados aparecen varias de las principales estrellas del fútbol internacional, protagonistas de una temporada inolvidable tanto en clubes como en selecciones.

Con la votación ya cerrada, los análisis y especulaciones son inevitables. La influencia en los partidos decisivos, las conquistas obtenidas durante el año y el desempeño en el Mundial aparecen como factores determinantes para inclinar la balanza en una elección que promete ser una de las más reñidas de los últimos tiempos.

No solo el Balón de Oro: todos los premios que se entregarán en la gala de Londres

La ceremonia también reconocerá a las grandes figuras del fútbol femenino. El Balón de Oro femenino será elegido por un jurado compuesto por 50 periodistas especializados, que utilizarán los mismos criterios establecidos para la categoría masculina.

La futbolista española Aitana Bonmatí, la última ganadora del Balón de Oro femenino. Foto: REUTERS

Además, la gala contará con otras distinciones que ya forman parte de la tradición del evento. El Trofeo Kopa premiará al mejor futbolista joven de la temporada, el Trofeo Yashin distinguirá al mejor arquero y el Trofeo Johan Cruyff reconocerá al entrenador más destacado del año.

Los 30 candidatos a ganar el Balón de Oro masculino

  • Lionel Messi - Inter Miami
  • Lauaro Martínez - Inter de Milán
  • Jude Bellingham - Real Madrid
  • Pau Cubarsí - Barcelona
  • Marc Cucurella - Chelsea/Real Madrid
  • Ousmane Dembélé - PSG
  • Luis Díaz - Bayern de Múnich
  • Bruno Fernandes - Manchester United
  • Erling Haaland - Manchester City
  • Gabriel Maghalaes - Arsenal
  • Harry Kane - Bayern de Múnich
  • Achraf Hakimi - PSG
  • Lamine Yamal - Barcelona
  • Khvicha Kvaratskhelia - PSG
  • Marquinhos - PSG
  • Sadio Mané - Al Nassr
  • Kylian Mbappé - Real Madrid
  • Nuno Mendes - PSG
  • Michael Olise - Bayern de Múnich
  • Joao Neves - PSG
  • Willian Pacho - PSG
  • Julián Quiñones - Al Qadsiah
  • Declan Rice - Arsenal
  • Rodri - Manchester City/Barcelona
  • Fabián Ruiz - PSG
  • Ferrán Torres - Barcelona/PSG
  • William Saliba - Arsenal
  • Dayot Upamecano - Bayern de Múnich
  • Vinícius Jr. - Real Madrid
  • Vitinha - PSG
El futbolista francés Ousmane Dembélé, el último ganador del Balón de Oro masculino. Foto: REUTERS

Las 30 candidatas a ganar el Balón de Oro femenino

  • Selma Bacha - Olympique de Lyon
  • Barbra Banda - Orlando Pride
  • Esmee Brugts - Barcelona
  • Klara Bühl - Bayern de Múnich
  • Mariona Caldentey - Arsenal
  • Scarlett Camberos - Club América
  • Kerstin Casparij - Manchester City
  • Temwa Chawinga - Kansas City
  • Cata Coll - Barcelona
  • Melchie Dumornay - Olympique de Lyon
  • Caroline Graham Hansen - Barcelona
  • Alex Greenwood - Manchester City
  • Patri Guijarro - Barcelona
  • Pernille Harder - Bayern de Múnich
  • Yui Hasegawa - Manchester City
  • Rose Lavelle - Gotham FC
  • Mapi León - Barcelona/London City Lionesses
  • Lorena - Kansas City
  • Melvine Malard - Manchester United/Chelsea
  • Manaka Matsukubo - North Carolina Courage/Chelsea
  • Vivianne Miedema - Manchester City
  • Ewa Pajor - Barcelona
  • Claudia Pina - Barcelona
  • Alexia Putellas - Barcelona/London City Lionesses
  • Wendie Renard - Olympique de Lyon
  • Alessia Russo - Arsenal
  • Khadija Shaw - Manchester City
  • Momoko Tanikawa - Bayern de Múnich
  • Caroline Weir - Real Madrid/Lyon
  • Tessa Wullaert - Inter de Milán/Como

Los cinco candidatos a mejor entrenador de la temporada

  • Mikel Arteta - Arsenal
  • Luis de la Fuente - Selección de España
  • Unai Emery - Aston Villa
  • Vincent Kompany - Bayern de Múnich
  • Luis Enrique - PSG

A menos de un mes de la entrega, el resultado permanece bajo estricta reserva. La decisión ya fue tomada por los votantes y no habrá modificaciones. Ahora solo resta esperar al 26 de octubre, cuando Londres reúna a las máximas figuras del fútbol mundial para revelar quién se quedará con uno de los reconocimientos más prestigiosos y codiciados del deporte.

Balón de OroLionel MessiLautaro Martínez
Cristian Daniel Avila
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