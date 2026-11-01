Cuatro años antes de la Independencia, el hijo de un prócer se unió a los Granaderos con 16 años: 27 años después, su cabeza fue exhibida en una plaza

Pedro Castelli Foto: Wikipedia

La historia argentina suele concentrarse en los grandes nombres de la Revolución de Mayo. Sin embargo, detrás de aquellos protagonistas hubo familias completas atravesadas por guerras, persecuciones y disputas políticas. Uno de esos personajes olvidados fue Pedro Castelli, hijo de Juan José Castelli, integrante de la Primera Junta y figura decisiva de 1810.

A diferencia de su padre, reconocido por su capacidad política y su oratoria, Pedro eligió tempranamente la carrera militar. Tenía apenas 16 años cuando ingresó al Regimiento de Granaderos a Caballo, creado por José de San Martín. Su vida quedó vinculada primero a la independencia y, décadas después, a las sangrientas guerras civiles.

Quién fue Pedro Castelli, el hijo del “Orador de Mayo”

Pedro Castelli nació en Buenos Aires en 1796. Fue hijo de Juan José Castelli y María Rosa Lynch, integrante de una familia porteña de ascendencia irlandesa. Su padre había sido protagonista del Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810 y luego representó a la Junta en el Alto Perú.

Juan José Castelli Foto: Wikipedia

Conocido como el “Orador de Mayo”, Juan José Castelli impulsó medidas revolucionarias, defendió la igualdad jurídica de los pueblos originarios y combatió el poder colonial. Tras la derrota de Huaqui fue apartado y sometido a juicio. Murió en 1812, víctima de un cáncer de lengua, mientras el proceso todavía continuaba.

El joven que luchó junto a San Martín

El 3 de febrero de 1813, Pedro Castelli participó en el combate de San Lorenzo, la única batalla librada por San Martín en el actual territorio argentino. Allí recibió su bautismo de fuego y fue ascendido a teniente.

Combate de San Lorenzo Foto: Wikipedia

Más tarde pasó al batallón de Cazadores y participó en el segundo sitio de Montevideo, operación fundamental para terminar con el dominio realista en la ciudad.

Del Ejército a la vida rural

En 1823 abandonó la actividad militar con el grado de coronel. Administró la estancia La Esperanza y posteriormente adquirió tierras en la zona del Volcán, dentro del actual partido de Balcarce. Allí se dedicó a la producción ganadera y permaneció alejado de la primera línea política.

Sin embargo, conservó sus vínculos con dirigentes unitarios y opositores al gobierno de Juan Manuel de Rosas. El bloqueo francés del Río de la Plata, la crisis comercial y los cambios en el arrendamiento de tierras aumentaron el descontento de numerosos productores.

La rebelión que selló su destino

En 1839, hacendados y opositores del sur bonaerense organizaron la Revolución de los Libres del Sur. Pedro Castelli se convirtió en uno de sus principales jefes junto con Manuel Leoncio Rico y Ambrosio Crámer.

Los rebeldes esperaban apoyo militar y una expansión rápida del movimiento. Sin embargo, las fuerzas gubernamentales reaccionaron antes de que pudieran consolidarse. El enfrentamiento decisivo ocurrió el 7 de noviembre de 1839, en la batalla de Chascomús, donde los revolucionarios fueron derrotados.

La Rebelión de los Libres del Sur Foto: Archivo

Castelli intentó escapar hacia el sur, pero una partida federal lo encontró cerca de Dolores. Fue ejecutado, decapitado y su cabeza quedó expuesta sobre una pica en una plaza. La exhibición buscaba castigar al dirigente y advertir a cualquier nuevo opositor.

Un final convertido en símbolo

Distintos relatos sostienen que la cabeza permaneció allí durante años. Una tradición local asegura que cayó durante una tormenta y que una mujer la escondió dentro de un colchón. Aunque ese detalle se mezcló con la leyenda, la exposición pública quedó como uno de los episodios más crudos del período rosista.

Revolución de los Libres del Sur, historia

La vida de Pedro Castelli reunió dos etapas fundamentales del siglo XIX: la lucha independentista y las guerras civiles. El hijo de un revolucionario de Mayo combatió con los Granaderos, se convirtió en hacendado y murió por enfrentar al poder político de su época.

Su nombre quedó eclipsado por el de su padre, pero su recorrido demuestra que la construcción de la Argentina continuó mucho después de 1810 y 1816. También revela que las familias de los próceres no observaron esos conflictos desde lejos: participaron, eligieron bandos y pagaron consecuencias que, en muchos casos, fueron irreversibles.