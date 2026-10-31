Colapinto terminó 12° en la última práctica del Gran Premio de México y se prepara para la clasificación

Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur. Foto: EFE

Este sábado 31 de octubre, Franco Colapinto cerró la última práctica previa a la clasificación del Gran Premio de México con una actuación que dejó señales positivas para Alpine. El argentino finalizó 12° con un tiempo de 1:18.652 en el tercer entrenamiento del fin de semana, una mejora respecto a lo mostrado el viernes, que terminó 16°.

El piloto argentino terminó por delante de Pierre Gasly, su compañero de equipo, por 22 milésimas y completó 30 vueltas en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Aunque no logró mejorar su tiempo en la última vuelta de la práctica de este sábado, quedó cerca del top 10 y ahora deberá esperar por la clasificación que tendrá lugar a las 18 horas.

La tanda tuvo como principal protagonista a Lando Norris, quien se quedó con el mejor registro tras superar por apenas una milésima a Kimi Antonelli. Charles Leclerc, Oscar Piastri y Max Verstappen ocuparon los siguientes puestos. De esta manera, Colapinto buscará aprovechar el rendimiento mostrado por su vehículo para avanzar a la Q2 y pelear por un lugar entre los diez más rápidos de la clasificación.

Franco Colapinto. Foto: REUTERS

Este viernes 31, el pilarense habló con la prensa después de la segunda práctica del Gran Premio de México y fue autocrítico. “Creo que hay mucho por mejorar, perdí mucho en una curva en la parte del estadio, así que tengo que ganar ahí. Fui encontrando de a poco cosas en el auto y en la pista que me ayudaron”, había dicho Colapinto.

Por qué Colapinto no participó en la primera práctica del Gran Premio de México

Colapinto no estuvo presente en la primera práctica libre del Gran Premio de México, ya que Alpine decidió darle su lugar al italiano Gabriele Minì. La modificación en la alineación para el inicio de la actividad había sido anunciada por la escudería el martes 27 de octubre.

La ausencia del argentino respondió a una disposición del reglamento de la Fórmula 1, que obliga a los equipos a reservar determinadas sesiones de práctica para pilotos debutantes a lo largo del campeonato. La normativa busca brindarles oportunidades de sumar experiencia al volante de un auto de la categoría.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

De esta manera, Minì tuvo la posibilidad de conducir el A526 durante el primer entrenamiento en el circuito mexicano, mientras que Colapinto se reincorporó a la actividad en la segunda tanda del viernes para continuar con la preparación del fin de semana.