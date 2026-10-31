comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Colapinto terminó 12° en la última práctica del Gran Premio de México y se prepara para la clasificación

El argentino finalizó con un tiempo de 1:18.652 y por delante de Pierre Gasly, su compañero de equipo, por 22 milésimas.

Redacción 26 Deportes
Por Redacción 26 Deportes
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur.
Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur. Foto: EFE
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Este sábado 31 de octubre, Franco Colapinto cerró la última práctica previa a la clasificación del Gran Premio de México con una actuación que dejó señales positivas para Alpine. El argentino finalizó 12° con un tiempo de 1:18.652 en el tercer entrenamiento del fin de semana, una mejora respecto a lo mostrado el viernes, que terminó 16°.

El piloto argentino terminó por delante de Pierre Gasly, su compañero de equipo, por 22 milésimas y completó 30 vueltas en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Aunque no logró mejorar su tiempo en la última vuelta de la práctica de este sábado, quedó cerca del top 10 y ahora deberá esperar por la clasificación que tendrá lugar a las 18 horas.

La tanda tuvo como principal protagonista a Lando Norris, quien se quedó con el mejor registro tras superar por apenas una milésima a Kimi Antonelli. Charles Leclerc, Oscar Piastri y Max Verstappen ocuparon los siguientes puestos. De esta manera, Colapinto buscará aprovechar el rendimiento mostrado por su vehículo para avanzar a la Q2 y pelear por un lugar entre los diez más rápidos de la clasificación.

Franco Colapinto.
Franco Colapinto. Foto: REUTERS

Este viernes 31, el pilarense habló con la prensa después de la segunda práctica del Gran Premio de México y fue autocrítico. “Creo que hay mucho por mejorar, perdí mucho en una curva en la parte del estadio, así que tengo que ganar ahí. Fui encontrando de a poco cosas en el auto y en la pista que me ayudaron”, había dicho Colapinto.

Contenido Recomendado

Franco Colapinto no participará en la FP1 del Gran Premio de México:quién lo reemplazará y cuándo volverá a la pista el argentino

Franco Colapinto.

La Fórmula 1 llega a McDonald’s Argentina:cuánto cuesta el autito de Alpine que entusiasma a los fanáticos de Franco Colapinto

La cadena de comidas rápidas anticipó una sorpresa para este martes 27 de octubre de 2026. Mientras crece la expectativa por un posible vehículo coleccionable, todavía se desconocen su precio, las condiciones de venta y cómo podrá conseguirse.

Por qué Colapinto no participó en la primera práctica del Gran Premio de México

Colapinto no estuvo presente en la primera práctica libre del Gran Premio de México, ya que Alpine decidió darle su lugar al italiano Gabriele Minì. La modificación en la alineación para el inicio de la actividad había sido anunciada por la escudería el martes 27 de octubre.

La ausencia del argentino respondió a una disposición del reglamento de la Fórmula 1, que obliga a los equipos a reservar determinadas sesiones de práctica para pilotos debutantes a lo largo del campeonato. La normativa busca brindarles oportunidades de sumar experiencia al volante de un auto de la categoría.

Franco Colapinto en su Alpine durante el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1.
Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

De esta manera, Minì tuvo la posibilidad de conducir el A526 durante el primer entrenamiento en el circuito mexicano, mientras que Colapinto se reincorporó a la actividad en la segunda tanda del viernes para continuar con la preparación del fin de semana.

Franco ColapintoGran Premio de MéxicoCR
Redacción 26 Deportes
Redacción 26 Deportes

Autor

Equipo de Canal 26 dedicado a la actualidad del deporte argentino e internacional. Encontrá los resultados, la agenda de partidos y las últimas noticias de fútbol, básquet, tenis y automovilismo, con información sobre los principales torneos, equipos y deportistas. Leer bio

Notas Más leídas

  1. En 1978, Diego Maradona recibió una casa en La Paternal para vivir con su familia:fue una fábrica de carteras, la compraron por 100.000 dólares y hoy es un museo con más de 3000 reliquias

    En 1978, Diego Maradona recibió una casa en La Paternal para vivir con su familia: fue una fábrica de carteras, la compraron por 100.000 dólares y hoy es un museo con más de 3000 reliquias

  2. En Segurola 4310, esquina Habana, está el edificio que Maradona hizo famoso en 1995:dio su dirección por televisión, aclaró que vivía en el séptimo piso e invitó a un futbolista a pelear

    En Segurola 4310, esquina Habana, está el edificio que Maradona hizo famoso en 1995: dio su dirección por televisión, aclaró que vivía en el séptimo piso e invitó a un futbolista a pelear

  3. Cómo contratar el pack fútbol de Telecentro para no perderte ningún partido del Torneo Clausura 2026

    Cómo contratar el pack fútbol de Telecentro para no perderte ningún partido del Torneo Clausura 2026

  4. Boca avanza con una inversión de $19.600 millones para ampliar La Bombonera:cómo será el estadio y qué capacidad tendrá

    Boca avanza con una inversión de $19.600 millones para ampliar La Bombonera: cómo será el estadio y qué capacidad tendrá

  5. Stefano Di Carlo se desmarcó del nuevo formato de torneo del fútbol argentino:“Es un cambio cosmético que no resuelve el problema de fondo”

    Stefano Di Carlo se desmarcó del nuevo formato de torneo del fútbol argentino: “Es un cambio cosmético que no resuelve el problema de fondo”
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Sergio Uñac acelera su proyecto presidencial para 2027 y lanzó una propuesta federal:“Milei es una transición, no el destino de la Argentina”

Sergio Uñac

Pablo Descalzo recorrió una obra clave en Ituzaingó:cómo será la nueva unidad de atención médica

La estrategia de Lula frente a Milei tras la fuga de Flávio Bolsonaro:por qué evita confrontar con Argentina

Kicillof les dijo a los intendentes que está listo para una PASO con Cristina Kirchner o Massa:“Compitamos, sin candidatos definidos a dedo”

Economía

Nuevo sueldo de empleadas domésticas:cuánto se paga por hora y por mes desde el 1° de noviembre 2026 con el aumento

Empleadas domésticas

El Gobierno debe pagar US$877 millones al FMI y tendría menos de US$900 millones en el Banco Central:cómo afrontará el vencimiento

Binance cubrió el 90% de las pérdidas tras el ciberataque:de dónde salieron los fondos y cuándo volverían los retiros

Transporte, alquileres, prepagas y más:uno por uno, todos los aumentos que llegan en noviembre

Internacionales

La advertencia del líder supremo de Irán a Estados Unidos e Israel:“Cualquier tipo de amenaza debe ser respondida inmediatamente”

Líder supremo de Irán Mojtaba Khamenei.

Desde Estados Unidos niegan haber facilitado la salida de Flávio Bolsonaro desde Argentina tras las elecciones presidenciales

Cobró en patacones, emigró a Miami en 2003 y ahora quiere ser alcalde de una ciudad exclusiva:Alberto Zaltzberg, el argentino que busca hacer historia en las midterms de USA

Lágrimas de felicidad:bomberos de Indonesia estallan en llanto y piruetas por la llegada de las lluvias en una zona azotada por incendios