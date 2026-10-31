Boca-River bajo amenaza de tormentas: el pronóstico que preocupa a horas del Superclásico en La Bombonera

Se esperan lluvias en La Bombonera este domingo. Foto: NA

El Superclásico entre Boca y River, previsto para este domingo 1 de noviembre de 2026 a las 15 en La Bombonera, podría disputarse bajo lluvias y tormentas.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundido este sábado 31 de octubre, la probabilidad de precipitaciones en la Ciudad de Buenos Aires será de entre el 40% y el 70% durante la tarde, horario en el que se jugará el encuentro correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura.

A qué hora puede llover durante el Superclásico entre Boca y River

El pronóstico actualizado del SMN anticipa que las condiciones meteorológicas comenzarán a desmejorar durante la mañana del domingo, con tormentas aisladas y una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%.

Sin embargo, el mayor riesgo de lluvias coincidirá con el horario del partido. Para la tarde, el organismo prevé tormentas aisladas, con probabilidades de precipitaciones de entre el 40% y el 70%, mientras que durante la noche podrían continuar las tormentas.

La temperatura mínima será de 17 °C y la máxima alcanzará los 23 °C. Además, se esperan vientos del noreste y del este, con velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora.

Pronostican lluvias para el Superclásico. Foto: REUTERS

A qué hora juega Boca-River y qué recomendaciones seguir ante las tormentas

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que Boca recibirá a River este domingo a las 15, con Nicolás Ramírez como árbitro principal y Silvio Trucco a cargo del VAR.

El encuentro tendrá transmisión de ESPN Premium y TNT Sports, disponibles a través del Pack Fútbol de Telecentro en los canales 1019 y 1020, respectivamente.

Para los hinchas que concurran a La Bombonera, se recomienda llevar una prenda impermeable liviana, consultar las condiciones de ingreso al estadio y mantenerse atentos a las actualizaciones del SMN.

En caso de registrarse actividad eléctrica durante el encuentro, deberán respetarse las indicaciones de seguridad de las autoridades del estadio.

El pronóstico seguirá sujeto a modificaciones durante las próximas horas, especialmente en relación con el horario de inicio y la intensidad de las precipitaciones.

Cómo sigue el clima en la semana después del Superclásico

Después de las tormentas previstas para el domingo, el lunes 2 de noviembre mejorarán las condiciones meteorológicas en Buenos Aires. Según el pronóstico extendido del SMN, se espera cielo parcialmente nublado, sin lluvias, con una temperatura mínima de 16 °C y una máxima de 26 °C.

Sin embargo, el martes 3 volverá la inestabilidad, con temperaturas de entre 16 °C y 22 °C y una probabilidad de precipitaciones del 10% al 40% durante la tarde y la noche.

A partir del miércoles 4 de noviembre, el tiempo comenzará a estabilizarse nuevamente, con cielo parcialmente nublado, una mínima de 14 °C y una máxima de 25 °C. Para el jueves 5 se esperan temperaturas de entre 14 °C y 25 °C, mientras que el viernes 6 los registros oscilarán entre 16 °C y 24 °C. No se prevén lluvias para estas dos últimas jornadas.