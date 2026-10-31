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Boca-River bajo amenaza de tormentas: el pronóstico que preocupa a horas del Superclásico en La Bombonera

El Servicio Meteorológico Nacional prevé entre un 40% y un 70% de probabilidad de precipitaciones durante la tarde del domingo. La temperatura máxima será de 23 °C.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Se esperan lluvias en La Bombonera este domingo.
Se esperan lluvias en La Bombonera este domingo. Foto: NA
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El Superclásico entre Boca y River, previsto para este domingo 1 de noviembre de 2026 a las 15 en La Bombonera, podría disputarse bajo lluvias y tormentas.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundido este sábado 31 de octubre, la probabilidad de precipitaciones en la Ciudad de Buenos Aires será de entre el 40% y el 70% durante la tarde, horario en el que se jugará el encuentro correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura.

A qué hora puede llover durante el Superclásico entre Boca y River

El pronóstico actualizado del SMN anticipa que las condiciones meteorológicas comenzarán a desmejorar durante la mañana del domingo, con tormentas aisladas y una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%.

Sin embargo, el mayor riesgo de lluvias coincidirá con el horario del partido. Para la tarde, el organismo prevé tormentas aisladas, con probabilidades de precipitaciones de entre el 40% y el 70%, mientras que durante la noche podrían continuar las tormentas.

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La temperatura mínima será de 17 °C y la máxima alcanzará los 23 °C. Además, se esperan vientos del noreste y del este, con velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora.

Pronostican lluvias para el Superclásico. Foto: REUTERS

A qué hora juega Boca-River y qué recomendaciones seguir ante las tormentas

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que Boca recibirá a River este domingo a las 15, con Nicolás Ramírez como árbitro principal y Silvio Trucco a cargo del VAR.

El encuentro tendrá transmisión de ESPN Premium y TNT Sports, disponibles a través del Pack Fútbol de Telecentro en los canales 1019 y 1020, respectivamente.

Para los hinchas que concurran a La Bombonera, se recomienda llevar una prenda impermeable liviana, consultar las condiciones de ingreso al estadio y mantenerse atentos a las actualizaciones del SMN.

En caso de registrarse actividad eléctrica durante el encuentro, deberán respetarse las indicaciones de seguridad de las autoridades del estadio.

El pronóstico seguirá sujeto a modificaciones durante las próximas horas, especialmente en relación con el horario de inicio y la intensidad de las precipitaciones.

Cómo sigue el clima en la semana después del Superclásico

Después de las tormentas previstas para el domingo, el lunes 2 de noviembre mejorarán las condiciones meteorológicas en Buenos Aires. Según el pronóstico extendido del SMN, se espera cielo parcialmente nublado, sin lluvias, con una temperatura mínima de 16 °C y una máxima de 26 °C.

Sin embargo, el martes 3 volverá la inestabilidad, con temperaturas de entre 16 °C y 22 °C y una probabilidad de precipitaciones del 10% al 40% durante la tarde y la noche.

A partir del miércoles 4 de noviembre, el tiempo comenzará a estabilizarse nuevamente, con cielo parcialmente nublado, una mínima de 14 °C y una máxima de 25 °C. Para el jueves 5 se esperan temperaturas de entre 14 °C y 25 °C, mientras que el viernes 6 los registros oscilarán entre 16 °C y 24 °C. No se prevén lluvias para estas dos últimas jornadas.

ClimaServicio Meteorológico NacionalSuperclásicoBoca JuniorsRiver Plate
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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