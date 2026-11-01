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A qué hora corre Franco Colapinto este domingo 1 de noviembre

El piloto argentino de Alpine finalizó 12° en la clasificación del sábado, pero una sanción aplicada a Liam Lawson le permitió subir una posición y largar desde el 11° puesto.

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Franco Colapinto de Alpine durante los entrenamientos del GP de Estados Unidos.
Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
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Franco Colapinto vuelve a correr este domingo 1 de noviembre en la Fórmula 1, cuando se dispute el Gran Premio de México, correspondiente a la fecha 19 del campeonato mundial. La carrera comenzará a las 17:00 (hora argentina) y tendrá una extensión de 71 vueltas.

El piloto argentino de Alpine terminó en el puesto 12° durante la clasificación del sábado, aunque una sanción a Liam Lawson le permitió avanzar al 11° lugar de la grilla de largada. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, partirá desde la décima posición, mientras que Lewis Hamilton, de Ferrari, consiguió la pole position.

A qué hora corre Franco Colapinto hoy en el GP de México de Fórmula 1

La carrera principal del Gran Premio de México se disputará este domingo 1 de noviembre a las 17:00 de Argentina. El escenario será el Autódromo Hermanos Rodríguez, un circuito de 4,304 kilómetros que presenta sectores de alta velocidad y curvas técnicas.

La competencia está programada a 71 vueltas, con una distancia total de 305,354 kilómetros. Uno de los principales desafíos del trazado es su ubicación a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, una característica que influye en el rendimiento aerodinámico y la refrigeración de los monoplazas.

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Franco Colapinto.
El piloto argentino de Alpine no pudo terminar la carrera en el circuito callejero de Marina Bay tras una falla mecánica en su monoplaza.
Franco Colapinto sufrió un desperfecto técnico en su Alpine y no terminó el Gran Premio de Singapur. Foto: X @AlpineF1Team

Dónde ver en vivo a Franco Colapinto en el GP de México

Los fanáticos argentinos podrán seguir la carrera de Colapinto a través de diferentes plataformas de televisión y streaming:

  • Fox Sports: transmisión televisiva en vivo
  • Disney+ Premium: cobertura por streaming
  • F1 TV Pro: plataforma oficial de la Fórmula 1

El argentino buscará recuperar terreno después de dos abandonos consecutivos y cuatro carreras sin terminar entre los diez primeros. El objetivo será aprovechar su posición de largada para intentar regresar a la zona de puntos y cerrar el fin de semana con un resultado positivo para Alpine.

Una vez finalizado el Gran Premio de México, la Fórmula 1 continuará su calendario con el Gran Premio de São Paulo, previsto entre el 6 y el 8 de noviembre, una nueva oportunidad para que Colapinto siga sumando experiencia y busque mejorar sus resultados en la recta final de la temporada.

Franco ColapintoFórmula 1Gran Premio de México
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