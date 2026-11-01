A qué hora corre Franco Colapinto este domingo 1 de noviembre

Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Franco Colapinto vuelve a correr este domingo 1 de noviembre en la Fórmula 1, cuando se dispute el Gran Premio de México, correspondiente a la fecha 19 del campeonato mundial. La carrera comenzará a las 17:00 (hora argentina) y tendrá una extensión de 71 vueltas.

El piloto argentino de Alpine terminó en el puesto 12° durante la clasificación del sábado, aunque una sanción a Liam Lawson le permitió avanzar al 11° lugar de la grilla de largada. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, partirá desde la décima posición, mientras que Lewis Hamilton, de Ferrari, consiguió la pole position.

A qué hora corre Franco Colapinto hoy en el GP de México de Fórmula 1

La carrera principal del Gran Premio de México se disputará este domingo 1 de noviembre a las 17:00 de Argentina. El escenario será el Autódromo Hermanos Rodríguez, un circuito de 4,304 kilómetros que presenta sectores de alta velocidad y curvas técnicas.

La competencia está programada a 71 vueltas, con una distancia total de 305,354 kilómetros. Uno de los principales desafíos del trazado es su ubicación a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, una característica que influye en el rendimiento aerodinámico y la refrigeración de los monoplazas.

Franco Colapinto sufrió un desperfecto técnico en su Alpine y no terminó el Gran Premio de Singapur. Foto: X @AlpineF1Team

Dónde ver en vivo a Franco Colapinto en el GP de México

Los fanáticos argentinos podrán seguir la carrera de Colapinto a través de diferentes plataformas de televisión y streaming:

Fox Sports: transmisión televisiva en vivo

Disney+ Premium: cobertura por streaming

F1 TV Pro: plataforma oficial de la Fórmula 1

El argentino buscará recuperar terreno después de dos abandonos consecutivos y cuatro carreras sin terminar entre los diez primeros. El objetivo será aprovechar su posición de largada para intentar regresar a la zona de puntos y cerrar el fin de semana con un resultado positivo para Alpine.

Una vez finalizado el Gran Premio de México, la Fórmula 1 continuará su calendario con el Gran Premio de São Paulo, previsto entre el 6 y el 8 de noviembre, una nueva oportunidad para que Colapinto siga sumando experiencia y busque mejorar sus resultados en la recta final de la temporada.