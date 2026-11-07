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Se define la Tabla Anual: qué necesitan Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central para gritar campeón

Con tres partidos en simultáneo, la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura dejará al primer campeón del semestre. Conocé todos los detalles en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Definición de la Tabla Anual - Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central.
Definición de la Tabla Anual - Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central. Foto: NA
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La fase regular del Torneo Clausura llega a su fin en la fecha 16 y con ello, se define la Tabla Anual, un título por el que pugnan Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central.

Con tres partidos a las 17.30, el sábado tendrá una definición con la suerte que tengan el Xeneize ante Defensa y Justicia en La Bombonera, el Bicho ante Huracán en La Paternal y el Canalla ante Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito.

Qué necesitan para salir campeón

Boca llega a este encuentro con la ilusión al máximo, ya que tiene muy buenas posibilidades de quedarse con el título de Campeón de Liga que se le entrega al primero de la tabla anual.

Leandro Paredes durante el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.
Leandro Paredes durante el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera. Foto: REUTERS

El equipo del “Vasco” Arruabarrena lidera la tabla con 60 puntos junto con Argentinos Juniors, pero cuenta con una diferencia de gol muy amplia, por lo que, salvo un milagro, se aseguraría el título en caso de ganar.

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Con el empate ante el Halcón, el conjunto de La Ribera debería esperar que ni el Bicho ni el Canalla sumen de a tres. En caso de derrota, debería esperar una caída del conjunto de Nico Diez y un empate o una sorpresiva derrota del equipo de Jorge Almirón ante el ya descendido club cordobés.

En el caso de Argentinos Juniors, para gritar campeón tiene que ganar y esperar a que Boca no sume de a tres contra Defensa y Justicia. También está la posibilidad de que ambos equipos se impongan en sus respectivos enfrentamientos, pero en ese caso el Bicho debería golear a Huracán por más de 10 goles.

Argentinos Juniors
Argentinos Juniors en el Torneo Clausura 2026. Foto: @AAAJoficial

En caso de empatar, la cuestión se le complica más a los de La Paternal, ya que deberían esperar a que Boca pierda y que Rosario Central no gane.

Por último, Rosario Central sueña con repetir el título de la temporada pasada. Para eso, necesita vencer a Estudiantes de Río Cuarto y que ni Boca ni Argentinos Juniors ganen sus respectivos partidos.

Incluso si empata con el equipo cordobés, Rosario Central podría ser Campeón de Liga, aunque en este caso dependería de un milagro porque Argentinos Juniors tendría que caer frente a Huracán y Boca debería perder por más de seis goles contra Defensa y Justicia.

Clásico de Rosario.
Rosario Central vs Newell's por el Torneo Clausura. Foto: X @RosarioCentral

Un sábado de súper acción para tener la radio en la oreja si estas en la cancha o a pantalla partida si lo ves en casa. Sea donde sea, la tensión será máxima y el equipo que mejor lo controle será el que se quede con la copa.

Torneo ClausuraBoca JuniorsArgentinos JuniorsRosario Central
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