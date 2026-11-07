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Nació alrededor de un fuerte en 1752, conserva el primer molino hidráulico del país y es tierra del “Gaucho Santo”: el destino bonaerense a 180 kilómetros de CABA

Salto, una ciudad ubicada a unos 180 kilómetros de CABA que nació durante el siglo XVIII, cuando una extensa parte del territorio bonaerense permanecía fuera del control efectivo de las autoridades coloniales.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Salto
La zona era un punto estratégico atravesado por rutas naturales y habitado por distintos pueblos originarios Foto: Instagram @martin_recorre
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A menos de tres horas de la Ciudad de Buenos Aires existe un destino que combina ruinas industriales, relatos de frontera, antiguos caminos rurales y una fuerte tradición espiritual. Su historia comenzó alrededor de una construcción militar y todavía permanece visible junto a las aguas de un río.

Se trata de Salto, una ciudad ubicada a unos 180 kilómetros de CABA que nació durante el siglo XVIII, cuando una extensa parte del territorio bonaerense permanecía fuera del control efectivo de las autoridades coloniales. Mucho antes de sus plazas, comercios y edificios, la zona era un punto estratégico atravesado por rutas naturales y habitado por distintos pueblos originarios.

Salto, el pueblo bonaerense que comenzó alrededor de un fuerte

Los antecedentes de Salto se remontan a 1737, cuando se intentó instalar una guardia avanzada cerca del río Arrecifes. La ubicación no fue casual: el accidente natural conocido como “el salto” facilitaba la orientación dentro de una región dominada por pastizales, arroyos y caminos difíciles de recorrer.

Aquella primera guardia, sin embargo, no representó la fundación definitiva del pueblo. El momento decisivo ocurrió en 1752, con la instalación de una compañía de Blandengues denominada “La Invencible”. Alrededor de ese puesto comenzaron a reunirse militares, trabajadores, comerciantes y familias, formando lentamente un asentamiento permanente.

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Salto
Una extensa parte del territorio bonaerense Foto: Instagram @martin_recorre

El Fuerte de San Antonio del Salto de los Arrecifes cumplía una función defensiva y permitía vigilar los caminos de la campaña. Las investigaciones indican que tenía aproximadamente 40 por 40 varas. Tres de sus lados estaban construidos con arcilla y concreción calcárea, mientras que el restante se protegía con palos de ñandubay.

Su presencia formó parte de un proceso complejo y conflictivo. Antes del avance colonial, estos territorios eran recorridos y habitados por comunidades originarias. La instalación de fortines modificó la dinámica regional y abrió una etapa marcada por enfrentamientos, intercambios y disputas por la tierra.

El molino que impulsó la economía de Salto

Con el crecimiento del poblado, Salto dejó de ser únicamente un enclave militar y desarrolló una importante actividad agrícola. Uno de los testimonios más valiosos de esa transformación es el Molino Quemado, cuyas ruinas todavía permanecen junto al río.

El establecimiento es considerado el primer molino hidráulico del país. Aprovechaba la fuerza del agua para movilizar su maquinaria y elaborar harina en una época en la que este tipo de infraestructura resultaba fundamental para abastecer a las poblaciones. Parte de su producción llegó incluso a comercializarse fuera del territorio argentino.

Salto
Las Ruinas del Molino Quemado Foto: Instagram @_portierra

Sus antiguas paredes de ladrillo y piedra se convirtieron en uno de los paisajes más fotografiados del municipio. Frente a las ruinas aparece el salto de agua que dio origen al nombre de la ciudad y que permite reconstruir una etapa de intenso movimiento productivo.

Pancho Sierra, el “Gaucho Santo” de la provincia

La identidad local también está atravesada por la figura de Francisco “Pancho” Sierra, un sanador popular del siglo XIX conocido como el “Gaucho Santo”. Personas provenientes de distintos puntos acudían a él para recibir consejos, ayuda o alivio ante diferentes enfermedades.

Salto
Salto, una ciudad ubicada a unos 180 kilómetros de CABA Foto: Instagram @martin_recorre

Después de su muerte, los testimonios sobre supuestas curaciones y favores se multiplicaron. Su tumba se convirtió en un espacio de peregrinación donde todavía se depositan flores, fotografías, cartas y agradecimientos. Su historia trascendió las fronteras argentinas y fue abordada por señales internacionales.

Qué visitar durante una escapada a Salto

Además del Molino Quemado y los sitios vinculados con el fortín, Salto ofrece el Balneario Municipal, caminos rurales y antiguas estaciones ferroviarias. También se puede conocer el Museo del Tango “Roberto Firpo”, dedicado al compositor nacido en la ciudad, y el Museo Rincón de Historia.

A solo 180 kilómetros de CABA, este destino conserva las huellas de distintas etapas del pasado bonaerense: la presencia originaria, la frontera colonial, el crecimiento agrícola, la innovación industrial y la fe popular. Lo que comenzó como una pequeña defensa militar terminó convertido en un rincón ideal para descubrir la historia escondida de la provincia.

TurismoPuebloProvincia de Buenos Aires
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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