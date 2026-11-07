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Marcha del Orgullo 2026: horarios, recorrido y cortes de calles en la Ciudad

La edición número 35 se desarrolla bajo el lema “¡El orgullo al poder! ¡El odio al carajo!”. Todos los detalles, en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Marcha del Orgullo 2026.
Marcha del Orgullo 2026. Foto: NA
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La edición número 35 de la Marcha del Orgullo LGBTINB+ antifascista y antirracista se lleva a cabo este sábado 7 de noviembre, bajo el lema “¡El orgullo al poder! ¡El odio al carajo!”.

La concentración será desde las 14:00 en la intersección de las calles Lima y Avenida Belgrano. Allí se realizará una previa con artistas y DJs.

A partir de las 17:00 se llevará adelante una intervención por la Reparación Histórica para travestis y trans adultas mayores sobrevivientes. En la misma instancia, se llevará a cabo un homenaje a Taty Almeida y las Madres de Plaza de Mayo, con la participación de la Agrupación H.I.J.O.S. Capital. A continuación, se realizará el acto central.

Marcha del Orgullo 2026.
Marcha del Orgullo 2026. Foto: NA

Para las 17:30, iniciará el recorrido hacia el Congreso de la Nación. A partir de las 18.00 tomará protagonismo el escenario Carlos Jauregui.

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En el comunicado oficial, las organizaciones “rechazan el intento de borramiento y exclusión de su colectivo por parte del gobierno libertario y reclaman que la inclusión de la diversidad sexual y la prevención de la violencia por prejuicio vuelva a ocupar un lugar central en las políticas del Estado”.

“Uno de los reclamos centrales es la aprobación del proyecto de Ley ‘Reconocer es Reparar’. Una iniciativa que establece una Reparación Histórica para travestis y trans adultas mayores sobrevivientes de la violencia estatal por motivos de identidad de género, que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad social y abandono. Necesitan un nuevo tiempo de reconocimiento social, inclusión y acceso integral a la salud”, apunta el texto.

Line-up de la Marcha del Orgullo
Line-up de la Marcha del Orgullo Foto: @marchadelorgulloar en Instagram

La convocatoria de la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo – Línea Histórica (OLH) es impulsada por el Frente Orgullo y Lucha integrado por la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), la Sociedad de Integración Gay Lésbica Argentina (SIGLA) y 100% Diversidad y Derechos y decenas de organizaciones LGBTINB+ de todo el país.

Además, las organizaciones serán acompañadas por organismos de derechos humanos, como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. Capital y NIETES, además de sindicatos de ambas CTA y por las Secretarías de Genero y DDHH de la Confederación General del Trabajo (CGT).

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