Boca puede liberar hasta tres cupos en la tabla anual para las copas internacionales 2027: qué equipos serían beneficiados

¿Se abren nuevos cupos para la Copa Libertadores y Sudamericana en Argentina?

Boca Juniors afronta el tramo decisivo de la temporada con posibilidades de conquistar cuatro títulos y, además de buscar su propia clasificación a la Copa Libertadores 2027, podría favorecer a varios equipos del fútbol argentino.

Si consigue consagrarse campeón del Torneo Clausura, la Copa Argentina o la Copa Sudamericana, liberará lugares en la tabla anual y permitirá que otros clubes se acerquen a las competencias internacionales del próximo año. En el escenario más favorable, podrían abrirse hasta tres cupos adicionales.

El equipo de La Ribera todavía tiene objetivos en cuatro frentes: el Clausura, la Copa Argentina, la Sudamericana y la tabla anual. Como ya tiene prácticamente asegurada su presencia entre los primeros puestos de la clasificación acumulada, una eventual consagración en alguno de los torneos que otorgan un boleto a la Libertadores generaría un corrimiento de plazas.

Boca tiene chances de salir campeón de todo. Foto: REUTERS

Cómo puede Boca liberar cupos para la Copa Libertadores 2027

Los cuatro objetivos que persigue Boca tienen incidencia en la clasificación a las copas internacionales de 2027. Cada uno de esos caminos otorga un lugar en la próxima Libertadores, por lo que, si el Xeneize consigue un título y ya está clasificado por otra vía, no utilizará dos plazas diferentes.

En ese escenario, el cupo correspondiente al campeonato se trasladará al siguiente equipo mejor ubicado en la tabla anual que todavía no tenga asegurada su participación. La excepción es el título de liga, como ocurrió con Rosario Central en 2025.

Por lo tanto, si Boca gana el Clausura, la Copa Argentina o la Sudamericana, podría beneficiar a otros clubes argentinos mediante el corrimiento de posiciones. Sin embargo, existe una combinación particular: si conquista la Sudamericana o el Clausura y también se queda con la Copa Argentina, el subcampeón del certamen más federal obtendrá un lugar en la Libertadores.

Qué pasa si Boca gana la Copa Sudamericana

Una consagración internacional tendría un efecto todavía mayor para el fútbol argentino. Si Boca levanta la Copa Sudamericana, no solamente liberará un cupo si ya está clasificado a la Libertadores por la tabla anual, sino que también sumará una plaza adicional para los equipos del país.

De esa manera, Argentina pasaría de tener seis representantes a contar con siete en la próxima edición del máximo torneo continental. Un antecedente similar se produjo en 2025, cuando Lanús consiguió su clasificación a la Libertadores por haber ganado la Sudamericana.

La diferencia es importante respecto de una eventual conquista del Clausura o la Copa Argentina: el título internacional ampliaría la cantidad de equipos argentinos en la competencia.

Qué equipos podrían beneficiarse por el corrimiento de la tabla anual

Entre los clubes que podrían aprovechar una eventual liberación de cupos aparecen varios que actualmente pelean por ingresar a las copas internacionales.

En la zona de clasificación a la Sudamericana se encuentran Vélez e Independiente Rivadavia, ambos con 56 puntos; River, con 55; Instituto y Gimnasia, con 54; y Lanús, con 49.

Más atrás aparecen Belgrano, con 49 unidades y ya clasificado a la Libertadores por haber ganado el Apertura, Defensa y Justicia, con 47, y Estudiantes, con 46.

Si se combinan los resultados favorables y Boca consigue alguno de los títulos que permiten liberar plazas, la clasificación a la Libertadores podría extenderse hasta el quinto o sexto puesto de la tabla anual. En tanto, los lugares para la Sudamericana podrían alcanzar a los equipos ubicados en el undécimo o duodécimo escalón.

La única posibilidad de que Boca no libere un cupo adicional es que termine primero en la tabla anual y no consiga ninguno de los otros campeonatos.

Qué otros equipos pueden liberar lugares para las copas 2027

Boca no es el único club que puede provocar movimientos en la clasificación. También habrá que seguir de cerca lo que ocurra con el Torneo Clausura: si el campeón ya tiene asegurado un lugar en las copas por la tabla anual o repite una consagración, su plaza se trasladará al siguiente equipo de la clasificación.

En la pelea por la Libertadores, además de Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central son los únicos clubes que podrían generar un corrimiento por esta vía. Para la Sudamericana, en cambio, existen más posibilidades, ya que varios de los equipos ubicados entre el cuarto y el noveno puesto podrían liberar lugares.

Otro caso importante es el de Estudiantes. El Pincha disputará la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras y, si consigue el título, liberará su lugar en la tabla anual, donde actualmente está fuera de la zona de clasificación. Además, Argentina sumaría otro representante para la edición 2027.

Por qué Boca es el único que puede liberar un cupo por la Copa Argentina

La Copa Argentina también puede modificar el reparto de plazas, aunque Boca es el único de los equipos que siguen en carrera que actualmente tiene posibilidades concretas de liberar un lugar mediante este torneo.

Boca quiere ganar cada competencia. Foto: Instagram/@rodolfo.arruabarrena

El Xeneize enfrentará a Banfield en una de las semifinales, mientras que Platense espera en la final. Ambos clubes ocupan los puestos 24 y 25 de la tabla anual, por lo que una eventual conquista de la Copa Argentina no alcanzaría por sí sola para generar un corrimiento.

Con varios equipos pendientes de los resultados de las próximas semanas, Boca puede convertirse en uno de los protagonistas indirectos de la definición de las plazas internacionales. Su recorrido en las cuatro competencias no solo determinará sus propios objetivos, sino que también podría cambiar el destino de otros clubes argentinos de cara a 2027.