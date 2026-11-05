comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Boca puede liberar hasta tres cupos en la tabla anual para las copas internacionales 2027: qué equipos serían beneficiados

Boca pelea por el Clausura, la Copa Argentina, la Sudamericana y la tabla anual, pero sus resultados también pueden beneficiar a otros clubes. Según cómo termine la temporada, podrían liberarse hasta tres lugares para la Libertadores y la Sudamericana 2027.

Redacción 26 Deportes
Por Redacción 26 Deportes
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Los trofeos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Foto: EFE.
¿Se abren nuevos cupos para la Copa Libertadores y Sudamericana en Argentina?
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Boca Juniors afronta el tramo decisivo de la temporada con posibilidades de conquistar cuatro títulos y, además de buscar su propia clasificación a la Copa Libertadores 2027, podría favorecer a varios equipos del fútbol argentino.

Si consigue consagrarse campeón del Torneo Clausura, la Copa Argentina o la Copa Sudamericana, liberará lugares en la tabla anual y permitirá que otros clubes se acerquen a las competencias internacionales del próximo año. En el escenario más favorable, podrían abrirse hasta tres cupos adicionales.

El equipo de La Ribera todavía tiene objetivos en cuatro frentes: el Clausura, la Copa Argentina, la Sudamericana y la tabla anual. Como ya tiene prácticamente asegurada su presencia entre los primeros puestos de la clasificación acumulada, una eventual consagración en alguno de los torneos que otorgan un boleto a la Libertadores generaría un corrimiento de plazas.

Lautado Di Lollo celebra su gol ante River con Leandro PAredes.
Boca tiene chances de salir campeón de todo. Foto: REUTERS

Cómo puede Boca liberar cupos para la Copa Libertadores 2027

Los cuatro objetivos que persigue Boca tienen incidencia en la clasificación a las copas internacionales de 2027. Cada uno de esos caminos otorga un lugar en la próxima Libertadores, por lo que, si el Xeneize consigue un título y ya está clasificado por otra vía, no utilizará dos plazas diferentes.

Contenido Recomendado

Boca venció a River en un Superclásico explosivo:el escándalo arbitral que recorrió el mundo

Titulares de diarios internacionales tras el triunfo de Boca ante River.

La Liga Profesional publicó los audios del VAR:qué dijeron los árbitros sobre las expulsiones de Martínez Quarta y Montiel

La expulsión de Lucas Martínez Quarta en el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.

En ese escenario, el cupo correspondiente al campeonato se trasladará al siguiente equipo mejor ubicado en la tabla anual que todavía no tenga asegurada su participación. La excepción es el título de liga, como ocurrió con Rosario Central en 2025.

Por lo tanto, si Boca gana el Clausura, la Copa Argentina o la Sudamericana, podría beneficiar a otros clubes argentinos mediante el corrimiento de posiciones. Sin embargo, existe una combinación particular: si conquista la Sudamericana o el Clausura y también se queda con la Copa Argentina, el subcampeón del certamen más federal obtendrá un lugar en la Libertadores.

Qué pasa si Boca gana la Copa Sudamericana

Una consagración internacional tendría un efecto todavía mayor para el fútbol argentino. Si Boca levanta la Copa Sudamericana, no solamente liberará un cupo si ya está clasificado a la Libertadores por la tabla anual, sino que también sumará una plaza adicional para los equipos del país.

De esa manera, Argentina pasaría de tener seis representantes a contar con siete en la próxima edición del máximo torneo continental. Un antecedente similar se produjo en 2025, cuando Lanús consiguió su clasificación a la Libertadores por haber ganado la Sudamericana.

La diferencia es importante respecto de una eventual conquista del Clausura o la Copa Argentina: el título internacional ampliaría la cantidad de equipos argentinos en la competencia.

Qué equipos podrían beneficiarse por el corrimiento de la tabla anual

Entre los clubes que podrían aprovechar una eventual liberación de cupos aparecen varios que actualmente pelean por ingresar a las copas internacionales.

En la zona de clasificación a la Sudamericana se encuentran Vélez e Independiente Rivadavia, ambos con 56 puntos; River, con 55; Instituto y Gimnasia, con 54; y Lanús, con 49.

Más atrás aparecen Belgrano, con 49 unidades y ya clasificado a la Libertadores por haber ganado el Apertura, Defensa y Justicia, con 47, y Estudiantes, con 46.

Si se combinan los resultados favorables y Boca consigue alguno de los títulos que permiten liberar plazas, la clasificación a la Libertadores podría extenderse hasta el quinto o sexto puesto de la tabla anual. En tanto, los lugares para la Sudamericana podrían alcanzar a los equipos ubicados en el undécimo o duodécimo escalón.

La única posibilidad de que Boca no libere un cupo adicional es que termine primero en la tabla anual y no consiga ninguno de los otros campeonatos.

Qué otros equipos pueden liberar lugares para las copas 2027

Boca no es el único club que puede provocar movimientos en la clasificación. También habrá que seguir de cerca lo que ocurra con el Torneo Clausura: si el campeón ya tiene asegurado un lugar en las copas por la tabla anual o repite una consagración, su plaza se trasladará al siguiente equipo de la clasificación.

En la pelea por la Libertadores, además de Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central son los únicos clubes que podrían generar un corrimiento por esta vía. Para la Sudamericana, en cambio, existen más posibilidades, ya que varios de los equipos ubicados entre el cuarto y el noveno puesto podrían liberar lugares.

Otro caso importante es el de Estudiantes. El Pincha disputará la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras y, si consigue el título, liberará su lugar en la tabla anual, donde actualmente está fuera de la zona de clasificación. Además, Argentina sumaría otro representante para la edición 2027.

Por qué Boca es el único que puede liberar un cupo por la Copa Argentina

La Copa Argentina también puede modificar el reparto de plazas, aunque Boca es el único de los equipos que siguen en carrera que actualmente tiene posibilidades concretas de liberar un lugar mediante este torneo.

Boca Juniors
Boca quiere ganar cada competencia. Foto: Instagram/@rodolfo.arruabarrena

El Xeneize enfrentará a Banfield en una de las semifinales, mientras que Platense espera en la final. Ambos clubes ocupan los puestos 24 y 25 de la tabla anual, por lo que una eventual conquista de la Copa Argentina no alcanzaría por sí sola para generar un corrimiento.

Con varios equipos pendientes de los resultados de las próximas semanas, Boca puede convertirse en uno de los protagonistas indirectos de la definición de las plazas internacionales. Su recorrido en las cuatro competencias no solo determinará sus propios objetivos, sino que también podría cambiar el destino de otros clubes argentinos de cara a 2027.

Boca JuniorsCopa LibertadoresCopa SudamericanaTorneo Clausura
Redacción 26 Deportes
Redacción 26 Deportes

Autor

Equipo de Canal 26 dedicado a la actualidad del deporte argentino e internacional. Encontrá los resultados, la agenda de partidos y las últimas noticias de fútbol, básquet, tenis y automovilismo, con información sobre los principales torneos, equipos y deportistas. Leer bio

Notas Más leídas

  1. El exfutbolista argentino que fue perjudicado por el corralito en Paraguay:“Es muy grave, es un momento delicado”

    El exfutbolista argentino que fue perjudicado por el corralito en Paraguay: “Es muy grave, es un momento delicado”

  2. Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la Selección de Portugal

    Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la Selección de Portugal

  3. Rodrigo De Paul compartió un video sobre el ataque a mujeres trans en Palermo tras la brutal agresión

    Rodrigo De Paul compartió un video sobre el ataque a mujeres trans en Palermo tras la brutal agresión

  4. Muerte de Jesús de Miguel:por qué la Justicia mantiene los resultados de la autopsia bajo reserva

    Muerte de Jesús de Miguel: por qué la Justicia mantiene los resultados de la autopsia bajo reserva

  5. Murió a los 30 años Jesús de Miguel, el futbolista español que estaba grave tras recibir un golpe en el pecho en pleno partido

    Murió a los 30 años Jesús de Miguel, el futbolista español que estaba grave tras recibir un golpe en el pecho en pleno partido
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

De qué murió Patricia Walsh, la hija de Rodolfo Walsh que impulsó los juicios por los crímenes en la dictadura

La diputada Patricia Walsh, durante la conferencia de prensa realizada esta tarde en el salon de pasos perdidos del congreso nacional, luego de que fracase la sesión especial, convocada para derogar los indultos a los exmilitares.

Proponen que todas las cuentas de redes sociales estén vinculadas al RENAPER:qué pasaría con los perfiles anónimos

Roxana Monzón exige explicaciones a Luis Caputo:“Las PyMEs necesitan producir, no sobrevivir entre deudas y embargos”

Investigan si el Gobierno usó fondos públicos para facilitar la fuga de Flávio Bolsonaro:qué se sabe

Economía

Se hunden los bonos argentinos y el riesgo país supera los 900 puntos, su máximo en más de un año

Acciones y bonos, mercados argentinos, economía

GDN Argentina, la marca dueña de ChangoMás, compró supermercados Día y sumó 900 sucursales a su operatoria

Fabricaba cartulinas recicladas y biodegradables, pero no pudo sostener su producción:cerró una histórica papelera y dejó a 160 trabajadores sin empleo

Reprogramaron la privatización del Belgrano Cargas:cuáles son las nuevas condiciones para participar

Internacionales

La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó por unanimidad el juicio político contra Santiago Peña

Aprobación en Diputados del juicio político contra Santiago Peña en Paraguay.

Así impactó el colapso de Ueno Bank en Paraguay:el 48,15% de los habitantes afectados, cuentas bloqueadas y 32.000 jubilados en riesgo

Renunció el Presidente de Paraguay en pleno escándalo financiero y político:el análisis de Andrés Repetto en Canal 26

Asumió en 2020 y duró 5 días:quién fue el último presidente de Latinoamérica que renunció a su cargo tras la salida de Santiago Peña en Paraguay