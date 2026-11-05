Cristiano Ronaldo se retira de la Selección de Portugal. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal este jueves, poniendo fin a una trayectoria de 23 años con la camiseta de su país.

El histórico delantero de 41 años confirmó su decisión mediante un video publicado en Instagram, acompañado por una emotiva carta dirigida a los hinchas portugueses. El anuncio llegó después de semanas de incertidumbre sobre su futuro internacional y de un conflicto con el director técnico Jorge Jesus.

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la Selección de Portugal.

El emotivo mensaje de Cristiano Ronaldo para despedirse de Portugal

A través de su cuenta de Instagram, Ronaldo compartió un mensaje en el que repasó su trayectoria, recordó los momentos de gloria y reconoció las dificultades que atravesó durante más de dos décadas representando a su país.

“Llegó el día de devolver la camiseta número 7 de la selección de todos nosotros”, expresó el futbolista, quien explicó que se trató de una decisión difícil, tomada tanto con la cabeza como con el corazón. El delantero recordó que su historia con la Selección comenzó en agosto de 2003 y agradeció a sus compañeros, entrenadores, familiares e hinchas por haberlo acompañado.

En su despedida, también reconoció que no siempre pudo cumplir las expectativas de los portugueses, pero destacó que nunca dejó de esforzarse ni de sentir orgullo por representar a su país. “Gracias por estos 23 años”, concluyó en su publicación.

Cristiano Ronaldo y Pedri en el Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

El conflicto entre Cristiano y Jorge Jesus

El anuncio ocurrió después de varias semanas de tensión entre Cristiano Ronaldo y el entrenador Jorge Jesus, que terminaron con una salida del capitán de una concentración de Portugal el pasado 30 de septiembre.

El futbolista había abandonado el plantel después de una diferencia con el cuerpo técnico por su participación en los partidos de la Liga de Naciones. Posteriormente, el conflicto derivó en una sanción disciplinaria y puso en duda su continuidad. Si bien en los últimos días había surgido la posibilidad de una reincorporación, Ronaldo finalmente anunció su decisión de cerrar su ciclo internacional.

El entrenador de Portugal, Jorge Jesús. Foto: via REUTERS

El delantero deja un legado que incluye la conquista de la Eurocopa 2016 y la Liga de Naciones de la UEFA 2019, además de numerosos récords individuales.

Su despedida marca el final de una etapa histórica para Portugal, aunque no supone su retiro definitivo del fútbol profesional.