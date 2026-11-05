comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la Selección de Portugal

El delantero de 41 años comunicó su decisión a través de un video en redes. Su despedida llega después de varias semanas de tensión con el entrenador Jorge Jesus.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Cristiano Ronaldo, de Portugal, luce abatido tras el partido, ya que Portugal queda eliminada del Mundial.
Cristiano Ronaldo se retira de la Selección de Portugal. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal este jueves, poniendo fin a una trayectoria de 23 años con la camiseta de su país.

El histórico delantero de 41 años confirmó su decisión mediante un video publicado en Instagram, acompañado por una emotiva carta dirigida a los hinchas portugueses. El anuncio llegó después de semanas de incertidumbre sobre su futuro internacional y de un conflicto con el director técnico Jorge Jesus.

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la Selección de Portugal.
Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la Selección de Portugal.

El emotivo mensaje de Cristiano Ronaldo para despedirse de Portugal

A través de su cuenta de Instagram, Ronaldo compartió un mensaje en el que repasó su trayectoria, recordó los momentos de gloria y reconoció las dificultades que atravesó durante más de dos décadas representando a su país.

Llegó el día de devolver la camiseta número 7 de la selección de todos nosotros”, expresó el futbolista, quien explicó que se trató de una decisión difícil, tomada tanto con la cabeza como con el corazón. El delantero recordó que su historia con la Selección comenzó en agosto de 2003 y agradeció a sus compañeros, entrenadores, familiares e hinchas por haberlo acompañado.

Contenido Recomendado

Cristiano Ronaldo y su provocador mensaje tras quedarse con el “Balón de Oro de todos los tiempos”

Cristiano Ronaldo con el Balón de Oro.

Cristiano Ronaldo le ganó a Lionel Messi la pulseada por el BOAT:fue elegido el mejor Balón de Oro de la historia

Cristiano Ronaldo con uno de sus Balones de Oro.

En su despedida, también reconoció que no siempre pudo cumplir las expectativas de los portugueses, pero destacó que nunca dejó de esforzarse ni de sentir orgullo por representar a su país. “Gracias por estos 23 años”, concluyó en su publicación.

Cristiano Ronaldo y Pedri en el Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

El conflicto entre Cristiano y Jorge Jesus

El anuncio ocurrió después de varias semanas de tensión entre Cristiano Ronaldo y el entrenador Jorge Jesus, que terminaron con una salida del capitán de una concentración de Portugal el pasado 30 de septiembre.

El futbolista había abandonado el plantel después de una diferencia con el cuerpo técnico por su participación en los partidos de la Liga de Naciones. Posteriormente, el conflicto derivó en una sanción disciplinaria y puso en duda su continuidad. Si bien en los últimos días había surgido la posibilidad de una reincorporación, Ronaldo finalmente anunció su decisión de cerrar su ciclo internacional.

Entrenador de Portugal, Jorge Jesús.
El entrenador de Portugal, Jorge Jesús. Foto: via REUTERS

El delantero deja un legado que incluye la conquista de la Eurocopa 2016 y la Liga de Naciones de la UEFA 2019, además de numerosos récords individuales.

Su despedida marca el final de una etapa histórica para Portugal, aunque no supone su retiro definitivo del fútbol profesional.

Cristiano RonaldoSelección Portugal
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Rodrigo De Paul compartió un video sobre el ataque a mujeres trans en Palermo tras la brutal agresión

    Rodrigo De Paul compartió un video sobre el ataque a mujeres trans en Palermo tras la brutal agresión

  2. Con dos caras nuevas y el regreso de un campeón del mundo, Scaloni presentó la lista de convocados para los amistosos de noviembre

    Con dos caras nuevas y el regreso de un campeón del mundo, Scaloni presentó la lista de convocados para los amistosos de noviembre

  3. ¿Cristiano Ronaldo se retira de la Selección de Portugal?:el explosivo comunicado contra el entrenador Jorge Jesus

    ¿Cristiano Ronaldo se retira de la Selección de Portugal?: el explosivo comunicado contra el entrenador Jorge Jesus

  4. Resurgió un video de la Locomotora Oliveras alentando a la Selección Argentina y emocionó a miles de hinchas:“Un pasito más”

    Resurgió un video de la Locomotora Oliveras alentando a la Selección Argentina y emocionó a miles de hinchas: “Un pasito más”

  5. Erling Haaland es fanático del mate:con una selfie, le agradeció a tres futbolistas argentinos por presentarle “esta encantadora bebida”

    Erling Haaland es fanático del mate: con una selfie, le agradeció a tres futbolistas argentinos por presentarle “esta encantadora bebida”
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

En su primera actividad en España, Javier Milei se reunió con Santiago Abascal:cómo sigue su agenda

Javier Milei junto a Santiago Abascal en España.

A días del recambio del Consejo de la Magistratura, se aprobaron más de 70 ternas para cubrir cargos claves y dar respuesta al conflicto de las vacantes

El Senado dio dictamen al nuevo proyecto de Discapacidad:tras la aprobación en Diputados, busca convertirlo en ley el 19 de noviembre

Milei no asistió a la apertura de la Cumbre Iberoamericana ni cenará con los reyes de España:el giro inesperado en su agenda

Economía

El Gobierno retiró la Ley de Competitividad Financiera en medio del debate por el impuesto a los Cedear

Javier Milei y Luis Caputo

En una jornada positiva para Wall Street tras la derrota de Trump, el riesgo país argentino volvió a subir y alcanzó el valor más alto del año

PAMI actualizó los requisitos para acceder a medicamentos gratis en noviembre de 2026:cuál es el nuevo límite de ingresos

El Gobierno dio marcha atrás con el proyecto de ley que proponía cobrar Ganancias por la venta de Cedear

Internacionales

Tenía 21 años, murió aplastado mientras trabajaba y ahora multaron a la empresa responsable

Un hombre murió aplastado cambiando un neumático

No habrá alcalde argentino en Miami:el revés en las urnas para Alberto Zaltzberg, el porteño que competía en las midterms de EEUU

Midterms USA 2026:Donald Trump reconoció la derrota republicana y afirmó que está dispuesto a “trabajar” con la nueva mayoría del Congreso

Elecciones de medio término en Estados Unidos:las 5 claves que explican la derrota de Donald Trump y qué se viene para su Gobierno