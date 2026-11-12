Lionel Scaloni hablará hoy en conferencia de prensa y hay expectativa por su continuidad en la Selección Argentina

Lionel Scaloni en conferencia de prensa antes del duelo entre Argentina y Egipto por los octavos de final. Foto: REUTERS

Lionel Scaloni brindará una conferencia de prensa a las 15 de este jueves 12 de noviembre predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza en un contexto marcado por su futuro como entrenador de la Selección Argentina. El contrato del director técnico vence en diciembre y las negociaciones con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) atraviesan una etapa decisiva, por lo que podría haber novedades sobre su continuidad.

Las conversaciones entre Scaloni y Claudio “Chiqui” Tapia estarían cerca de llegar a un acuerdo para extender el vínculo por al menos cuatro años más. De hecho, existe la posibilidad de que el presidente de la AFA acompañe al entrenador durante la conferencia, aunque su presencia todavía no fue confirmada.

Lionel Scaloni, técnico de la Selección Argentina. Foto: Reuters (Agustín Marcarian)

Las dudas sobre el futuro del entrenador surgieron después de la final del Mundial 2026 ante España cuando dejó abierta la posibilidad de cerrar su ciclo. Sin embargo, durante la última fecha FIFA mostró una postura más favorable a permanecer en el cargo. “Ganas seguro que hay de estar acá, pero hay un montón de aspectos que tenemos que hablar con el presidente”, había expresado en aquella oportunidad.

La conferencia se realizará dos horas antes del entrenamiento de la Selección en la previa del amistoso frente a Uruguay de este viernes 13 de noviembre en La Bombonera. Además de su situación contractual, Scaloni podría referirse a la renovación del plantel y a los próximos desafíos deportivos del equipo post retiro de Messi de la Albiceleste.