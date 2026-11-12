El lado oscuro del Mundial de Qatar 2022: un documental argentino expone las muertes y denuncias de miles de migrantes

El lado oscuro del Mundial de Qatar 2022: un documental argentino expone el drama de los trabajadores migrantes. Foto: YouTube / cinenacional.

El Mundial de Qatar 2022 quedó grabado en la memoria de millones de argentinos como uno de los acontecimientos deportivos más importantes de la historia reciente. Sin embargo, detrás de la celebración, los estadios y la consagración de la Selección Argentina, existe una realidad que continúa generando interrogantes: las condiciones en las que trabajaron miles de migrantes que participaron del desarrollo de la infraestructura vinculada con el torneo.

Esa historia es el eje de “Detrás de la pasión”, un documental dirigido por Michael Shusterman y Mason Bowles que forma parte de la Competencia Argentina de Largometrajes del 41º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, desarrollado entre el 5 y el 15 de noviembre.

La producción, coproducida entre Argentina y Estados Unidos, tiene una duración de 99 minutos y reúne testimonios de trabajadores, familiares de personas fallecidas, especialistas y figuras vinculadas con el fútbol. Su objetivo es recuperar las historias humanas que quedaron relegadas frente a la magnitud de la fiesta deportiva.

Detrás de la pasión: el documental que investiga las condiciones laborales en Qatar 2022

El largometraje tiene su origen en una investigación que la Fundación para la Democracia desarrolla desde 2016, cuando comenzaron a tomar relevancia las denuncias sobre las condiciones laborales de migrantes contratados para trabajar en Qatar.

Uno de los puntos de partida fueron las publicaciones del periódico nepalí Kathmandu Post, que documentaban la salida de ciudadanos hacia países del Golfo Pérsico en busca de oportunidades económicas y el regreso de trabajadores fallecidos.

En noviembre de 2022, mientras millones de personas seguían los partidos del Mundial, el equipo de investigación viajó a Nepal para entrevistar a familiares de víctimas y trabajadores que habían logrado regresar a sus hogares. Sus relatos permitieron reconstruir experiencias atravesadas por problemas de salud, dificultades económicas y reclamos de compensaciones que, en algunos casos, continuaron después de finalizada la competencia.

La película también examina el sistema de patrocinio laboral conocido como kafala, históricamente cuestionado por organizaciones de derechos humanos debido a las relaciones de dependencia que puede generar entre los trabajadores extranjeros y sus empleadores.

El lado oscuro del Mundial de Qatar 2022: un documental argentino expone el drama de los trabajadores migrantes. Foto: YouTube / cinenacional.

Las cifras detrás del Mundial de Qatar 2022 y la controversia por las muertes

Uno de los aspectos más impactantes del documental es la comparación entre las cifras oficiales vinculadas con la construcción de los estadios y los registros generales de fallecimientos de ciudadanos extranjeros en Qatar.

Según el material de difusión de la película, la organización del Mundial reconoció tres muertes directamente relacionadas con accidentes laborales en las obras de los estadios, mientras que otros registros contabilizaron 14.715 fallecimientos de extranjeros de distintas nacionalidades entre 2010 y 2022.

Sin embargo, ambas cifras corresponden a categorías diferentes. El segundo número incluye personas de diversas ocupaciones y circunstancias, por lo que no puede interpretarse como la cantidad de trabajadores que murieron durante la construcción de las instalaciones del torneo.

Esta diferencia constituye uno de los principales puntos de debate que aborda el documental, junto con las dificultades para establecer responsabilidades y conocer las circunstancias de determinados fallecimientos. Los realizadores también señalaron que la falta de información completa representa un obstáculo para determinar con precisión el alcance de la problemática.

El lado oscuro del Mundial de Qatar 2022: un documental argentino expone el drama de los trabajadores migrantes. Foto: YouTube / cinenacional.

Testimonios y denuncias: las historias que quedaron fuera de la celebración

Además de las experiencias de los trabajadores migrantes y sus familias, la producción incorpora testimonios de figuras relacionadas con el deporte, el periodismo y los derechos humanos.

Entre los entrevistados aparecen el exvicepresidente de la FIFA Ángel María Villar, el escribano Fernando Mitjans, el periodista Ernesto Cherquis Bialo, y Sarah Paoletti, abogada especializada en migración de la Universidad de Pensilvania.

La narración está a cargo de Guillermo Whpei, presidente de la Fundación para la Democracia, quien acompañó el proceso de investigación. La música original, compuesta por Pedro Osuna, contribuye a construir el clima narrativo de una historia atravesada por el dolor, las denuncias y la búsqueda de respuestas.

Durante una conferencia de prensa realizada en el marco del festival, los directores explicaron que su intención no es cuestionar la existencia de los mundiales, sino las consecuencias humanas que pueden quedar ocultas detrás de su organización.

“Nosotros queremos que el mundial se siga haciendo, pero que solo sea una fuente de alegría y no de dolor”, expresaron los realizadores, según la cobertura de la presentación.

El lado oscuro del Mundial de Qatar 2022: un documental argentino expone el drama de los trabajadores migrantes. Foto: YouTube / cinenacional.

Del Mundial de Argentina 1978 a Arabia Saudita 2034: el mensaje del documental

La película también propone una reflexión sobre la relación entre el fútbol, la política y los derechos humanos. Para ello, establece paralelismos con otros acontecimientos históricos, como el Mundial de Argentina 1978, disputado durante la última dictadura militar, y el torneo de Rusia 2018.

La mirada se proyecta, además, hacia el Mundial de Arabia Saudita 2034, cuya organización ya despierta preocupaciones entre organizaciones internacionales por la situación de los derechos laborales y las condiciones de los trabajadores migrantes.

En ese contexto, Detrás de la pasión busca trascender la investigación sobre Qatar y abrir un debate más amplio acerca de las responsabilidades de los gobiernos, las empresas y las instituciones deportivas en la organización de competencias internacionales.