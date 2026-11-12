comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El lado oscuro del Mundial de Qatar 2022: un documental argentino expone las muertes y denuncias de miles de migrantes

La película “Detrás de la pasión”, presentada en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, reconstruye historias de familias que perdieron a sus seres queridos y cuestiona las condiciones laborales detrás de uno de los mayores eventos deportivos del mundo.

Redacción 26 Deportes
Por Redacción 26 Deportes
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El lado oscuro del Mundial de Qatar 2022: un documental argentino expone el drama de los trabajadores migrantes.
El lado oscuro del Mundial de Qatar 2022: un documental argentino expone el drama de los trabajadores migrantes. Foto: YouTube / cinenacional.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El Mundial de Qatar 2022 quedó grabado en la memoria de millones de argentinos como uno de los acontecimientos deportivos más importantes de la historia reciente. Sin embargo, detrás de la celebración, los estadios y la consagración de la Selección Argentina, existe una realidad que continúa generando interrogantes: las condiciones en las que trabajaron miles de migrantes que participaron del desarrollo de la infraestructura vinculada con el torneo.

Esa historia es el eje de “Detrás de la pasión”, un documental dirigido por Michael Shusterman y Mason Bowles que forma parte de la Competencia Argentina de Largometrajes del 41º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, desarrollado entre el 5 y el 15 de noviembre.

La producción, coproducida entre Argentina y Estados Unidos, tiene una duración de 99 minutos y reúne testimonios de trabajadores, familiares de personas fallecidas, especialistas y figuras vinculadas con el fútbol. Su objetivo es recuperar las historias humanas que quedaron relegadas frente a la magnitud de la fiesta deportiva.

Detrás de la pasión: el documental que investiga las condiciones laborales en Qatar 2022

El largometraje tiene su origen en una investigación que la Fundación para la Democracia desarrolla desde 2016, cuando comenzaron a tomar relevancia las denuncias sobre las condiciones laborales de migrantes contratados para trabajar en Qatar.

Contenido Recomendado

Despedida de Messi de la Selección argentina:quién es el único campeón del mundo en Qatar que no estará en el Monumental

Mundial Qatar 2022, Argentina vs. Francia, Messi, Copa, Reuters

El video inédito de Jorge Messi en Qatar 2022 que emociona a los hinchas:el gesto que resume su bajo perfil

Imágenes inéditas de Jorge Messi en Qatar

Uno de los puntos de partida fueron las publicaciones del periódico nepalí Kathmandu Post, que documentaban la salida de ciudadanos hacia países del Golfo Pérsico en busca de oportunidades económicas y el regreso de trabajadores fallecidos.

En noviembre de 2022, mientras millones de personas seguían los partidos del Mundial, el equipo de investigación viajó a Nepal para entrevistar a familiares de víctimas y trabajadores que habían logrado regresar a sus hogares. Sus relatos permitieron reconstruir experiencias atravesadas por problemas de salud, dificultades económicas y reclamos de compensaciones que, en algunos casos, continuaron después de finalizada la competencia.

La película también examina el sistema de patrocinio laboral conocido como kafala, históricamente cuestionado por organizaciones de derechos humanos debido a las relaciones de dependencia que puede generar entre los trabajadores extranjeros y sus empleadores.

El lado oscuro del Mundial de Qatar 2022: un documental argentino expone el drama de los trabajadores migrantes.
El lado oscuro del Mundial de Qatar 2022: un documental argentino expone el drama de los trabajadores migrantes. Foto: YouTube / cinenacional.

Las cifras detrás del Mundial de Qatar 2022 y la controversia por las muertes

Uno de los aspectos más impactantes del documental es la comparación entre las cifras oficiales vinculadas con la construcción de los estadios y los registros generales de fallecimientos de ciudadanos extranjeros en Qatar.

Según el material de difusión de la película, la organización del Mundial reconoció tres muertes directamente relacionadas con accidentes laborales en las obras de los estadios, mientras que otros registros contabilizaron 14.715 fallecimientos de extranjeros de distintas nacionalidades entre 2010 y 2022.

Sin embargo, ambas cifras corresponden a categorías diferentes. El segundo número incluye personas de diversas ocupaciones y circunstancias, por lo que no puede interpretarse como la cantidad de trabajadores que murieron durante la construcción de las instalaciones del torneo.

Esta diferencia constituye uno de los principales puntos de debate que aborda el documental, junto con las dificultades para establecer responsabilidades y conocer las circunstancias de determinados fallecimientos. Los realizadores también señalaron que la falta de información completa representa un obstáculo para determinar con precisión el alcance de la problemática.

El lado oscuro del Mundial de Qatar 2022: un documental argentino expone el drama de los trabajadores migrantes.
El lado oscuro del Mundial de Qatar 2022: un documental argentino expone el drama de los trabajadores migrantes. Foto: YouTube / cinenacional.

Testimonios y denuncias: las historias que quedaron fuera de la celebración

Además de las experiencias de los trabajadores migrantes y sus familias, la producción incorpora testimonios de figuras relacionadas con el deporte, el periodismo y los derechos humanos.

Entre los entrevistados aparecen el exvicepresidente de la FIFA Ángel María Villar, el escribano Fernando Mitjans, el periodista Ernesto Cherquis Bialo, y Sarah Paoletti, abogada especializada en migración de la Universidad de Pensilvania.

La narración está a cargo de Guillermo Whpei, presidente de la Fundación para la Democracia, quien acompañó el proceso de investigación. La música original, compuesta por Pedro Osuna, contribuye a construir el clima narrativo de una historia atravesada por el dolor, las denuncias y la búsqueda de respuestas.

Durante una conferencia de prensa realizada en el marco del festival, los directores explicaron que su intención no es cuestionar la existencia de los mundiales, sino las consecuencias humanas que pueden quedar ocultas detrás de su organización.

“Nosotros queremos que el mundial se siga haciendo, pero que solo sea una fuente de alegría y no de dolor”, expresaron los realizadores, según la cobertura de la presentación.

El lado oscuro del Mundial de Qatar 2022: un documental argentino expone el drama de los trabajadores migrantes.
El lado oscuro del Mundial de Qatar 2022: un documental argentino expone el drama de los trabajadores migrantes. Foto: YouTube / cinenacional.

Del Mundial de Argentina 1978 a Arabia Saudita 2034: el mensaje del documental

La película también propone una reflexión sobre la relación entre el fútbol, la política y los derechos humanos. Para ello, establece paralelismos con otros acontecimientos históricos, como el Mundial de Argentina 1978, disputado durante la última dictadura militar, y el torneo de Rusia 2018.

La mirada se proyecta, además, hacia el Mundial de Arabia Saudita 2034, cuya organización ya despierta preocupaciones entre organizaciones internacionales por la situación de los derechos laborales y las condiciones de los trabajadores migrantes.

En ese contexto, Detrás de la pasión busca trascender la investigación sobre Qatar y abrir un debate más amplio acerca de las responsabilidades de los gobiernos, las empresas y las instituciones deportivas en la organización de competencias internacionales.

Mundial Qatar 2022NP2026Documental
Redacción 26 Deportes
Redacción 26 Deportes

Autor

Equipo de Canal 26 dedicado a la actualidad del deporte argentino e internacional. Encontrá los resultados, la agenda de partidos y las últimas noticias de fútbol, básquet, tenis y automovilismo, con información sobre los principales torneos, equipos y deportistas. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Conmoción en el fútbol argentino:murió Carlos Babington a los 77 años, referente de Huracán y exjugador de la Selección

    Conmoción en el fútbol argentino: murió Carlos Babington a los 77 años, referente de Huracán y exjugador de la Selección

  2. Mascherano respaldó a Garnacho tras sus polémicos posteos sobre la Selección

    Mascherano respaldó a Garnacho tras sus polémicos posteos sobre la Selección

  3. En un partidazo, Gimnasia derrotó a Racing y volvió a la victoria en el Bosque platense

    En un partidazo, Gimnasia derrotó a Racing y volvió a la victoria en el Bosque platense

  4. ¿Se queda sin club?:tras el doping positivo, el Monza está evaluando los pasos a seguir sobre el futuro del Papu Gómez

    ¿Se queda sin club?: tras el doping positivo, el Monza está evaluando los pasos a seguir sobre el futuro del Papu Gómez

  5. Leandro Paredes contó cómo se tomó Paulo Dybala su ausencia en la Copa América:"Lo noté muy triste"

    Leandro Paredes contó cómo se tomó Paulo Dybala su ausencia en la Copa América: "Lo noté muy triste"
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno acelera para suspender las PASO y Martín Menem espera que el Senado avance antes que termine noviembre

Sesión en la Cámara de Diputados

“Propone la alternativa del humanismo cristiano”:Diego Guelar analizó el mensaje del papa León XIV e interpeló a quienes ejercen responsabilidades políticas

El Tribunal del Mar fijó para el 28 de noviembre el anuncio del fallo sobre el petróleo de Malvinas

El Gobierno destacó coincidencias entre Javier Milei y el Papa León XIV:“Habló en favor de la propiedad privada y del empresario que arriesga capital”

Economía

Plazo fijo:cuánto gano si invierto $700.000 a 30 días en noviembre de 2026

Plazo fijo: cuánto gano si invierto $700.000 a 30 días en noviembre de 2026

Se conoce el dato de inflación de octubre:qué número esperan los especialistas

Una multinacional estadounidense cerró su fábrica en Argentina por el avance de las importaciones y dejó a 61 trabajadores sin empleo

El riesgo país volvió a caer y cerró la jornada en 852 puntos, el menor nivel en casi una semana

Internacionales

Huelga general 11-N en España:miles de personas se manifiestan tras una jornada con más de 50 detenidos y disturbios

Un manifestante sostiene un cartel durante una huelga general nacional de 24 horas en la que exige salarios que permitan el acceso a lo que los manifestantes consideran una vivienda digna, en Barcelona, ​​España

Imágenes impactantes:se derrumbó un edificio en Nueva York, hay cuatro heridos y buscan a dos trabajadores desaparecidos

Lo vinculan con el robo a Binance:quién es Park Jin Hyok, el hacker norcoreano detrás de algunos de los ciberataques más grandes de la historia

Misterio y conmoción por la “repentina” muerte del embajador ruso en Estados Unidos