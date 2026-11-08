El gol más agónico para salir campeón en el fútbol argentino: Enner Valencia rompió un récord histórico y le dio el título a Boca

Enner Valencia, autor del gol más agónico para un título de liga argentina Foto: EFE

El fútbol argentino está lleno de goles decisivos, pero pocos tuvieron el impacto del que convirtió Enner Valencia para Boca el sábado 7 de noviembre de 2026. En el quinto minuto de descuento, cuando el empate dejaba la Tabla Anual en manos de Rosario Central, el delantero ecuatoriano apareció en el área y anotó el 1-0 frente a Defensa y Justicia.

La conquista no solo terminó con una larga sequía de títulos. Por el momento y las circunstancias, quedó como el gol más tardío que cambió directamente al campeón de una liga argentina definida por puntos, sin una final de por medio. La Bombonera pasó de la frustración al festejo en cuestión de segundos.

Enner Valencia superó un histórico gol de Vélez en 2009

Uno de los grandes antecedentes de definiciones agónicas había ocurrido el 5 de julio de 2009. Ese día, Maxi Moralez marcó a los 83 minutos el 1-0 de Vélez frente a Huracán, resultado que le permitió al equipo de Liniers ganar el Torneo Clausura.

A diferencia de aquel encuentro, Boca necesitó esperar hasta los 95 minutos para modificar el nombre del campeón. El gol de Valencia llegó cuando ya casi no quedaba tiempo para una reacción y, además, desplazó del primer puesto a un rival que había finalizado su partido.

La comparación requiere una precisión: se refiere a títulos de liga definidos por una tabla de puntos. En finales de copas y otros torneos hubo goles más tardíos, incluso durante el tiempo suplementario.

Cómo fue el gol que hizo explotar a La Bombonera

Boca atacaba con desesperación, pero el 0-0 persistía. En uno de los últimos avances, Lautaro Blanco lanzó un centro desde la izquierda. El arquero Matías Borgogno no logró quedarse con la pelota y Lautaro Di Lollo intervino de cabeza para mantener viva la jugada.

Así fue el gol agónico de Enner Valencia para que Boca salga campeón de la Tabla Anual 2026 Video: ESPN

El rebote encontró a Valencia, que definió de primera y desató una celebración inmediata. Lo que parecía una tarde de desencanto terminó en una vuelta olímpica. Apenas después llegó el pitazo final y el estadio se convirtió en una fiesta.

Enner Valencia desató la locura en La Bombonera

El impacto del tanto se explicó también por lo que ocurría en otra cancha: Rosario Central había vencido 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto y, con el empate parcial de Boca, se quedaba con la Tabla Anual.

Boca le arrebató el título a Rosario Central en la última jugada

La tabla cambió con un solo remate. Boca alcanzó los 63 puntos, superó los 62 de Rosario Central y dejó tercero a Argentinos Juniors, con 60. La mínima diferencia convirtió el cierre del campeonato en uno de los más dramáticos de los últimos años.

El festejo tuvo otro condimento: Boca llevaba 1.347 días sin levantar un trofeo, desde la Supercopa Argentina conseguida el 1 de marzo de 2023 frente a Patronato. Fue, además, el primer título obtenido durante la presidencia de Juan Román Riquelme.

Boca campeón: el gol de Valencia que hizo historia Foto: EFE

Para el equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena, la consagración representó el premio a una temporada de pelea hasta el final. Para Valencia, significó quedar asociado para siempre a una de las imágenes más emocionantes del club.

Un centro, un rebote y un remate a los 95 minutos alcanzaron para cambiar al campeón. Por eso, el gol del ecuatoriano no se recordará solamente por el resultado: se recordará por haber llegado cuando, para Boca, el tiempo ya parecía agotado.