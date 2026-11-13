En 1884, un italiano fundó un pueblo bonaerense que llegó a tener 40 manzanas: 117 años después, una inundación obligó a evacuar a sus 50 vecinos

San Mauricio, un pueblo fundado en 1884 Foto: Instagram @mayordomodiego

En el oeste de la provincia de Buenos Aires, San Mauricio conserva las huellas de un proyecto que comenzó el 22 de septiembre de 1884, cuando los hermanos italianos Mauricio y Jacinto Duva se instalaron en tierras del actual partido de Rivadavia. El lugar llegó a contar con instituciones, negocios y 40 manzanas, pero las dificultades económicas y el aislamiento frenaron su crecimiento. En 2001, una inundación obligó a evacuar a sus 50 habitantes, según una crónica publicada por La Nación ese año.

De Italia a la llanura bonaerense: el sueño de Mauricio Duva

Los hermanos Duva llegaron desde la región italiana de Potenza y se establecieron cerca del antiguo Fortín Gaspar Campos y la Zanja de Alsina, testimonios de la expansión de la frontera durante el siglo XIX.

Antigua casona de San Mauricio, Buenos Aires Foto: Instagram @mayordomodiego

Mauricio eligió el nombre San Mauricio en homenaje al patrono de Montemurro, su localidad de origen. Allí impulsó actividades agrícolas y ganaderas, abrió el almacén El Nápoles, después conocido como El Gran Recreo, y comenzó a dividir sus tierras para atraer familias. Su intención no era levantar unas pocas casas, sino consolidar un pueblo con vida comercial, escuelas y servicios.

Las 40 manzanas de un pueblo que parecía destinado a crecer

Durante las primeras décadas, el asentamiento sumó instituciones y negocios. En 1892 se construyó una capilla dedicada a San Mauricio, y con el tiempo aparecieron una escuela, una farmacia, un hotel, un destacamento policial y talleres. También funcionaron panaderías, carnicerías, un tambo, una fábrica de quesos y depósitos de cereales. La confitería El Sol de Mayo incluso ofrecía proyecciones de películas a comienzos del siglo XX. En 1909 ya había asociaciones de socorros mutuos y de fomento; en 1910, Duva inauguró su residencia y un plano elaborado por el agrimensor Luis Monteverde registraba 40 manzanas.

Llegó el ferrocarril, pero la estación quedó lejos del centro

A diferencia de otras localidades bonaerenses, San Mauricio nació antes que el ferrocarril. La línea alcanzó la zona en 1903 y su estación fue inaugurada el 15 de agosto de 1904, aunque quedó a varios kilómetros del núcleo urbano. Esa ubicación dificultó que los pasajeros y las cargas impulsaran el comercio local como se esperaba.

Las huellas del pasado en un pueblo abandonado Foto: Instagram @mayordomodiego

Otro golpe fue la elección de América como cabecera del partido de Rivadavia, decisión que dejó a San Mauricio sin el protagonismo administrativo que pretendía. Después llegaron la crisis de 1929, períodos de sequía y las cenizas volcánicas que afectaron la producción regional durante la década de 1930.

La inundación de 2001 y la evacuación de los últimos vecinos

El despoblamiento avanzó a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, cuando muchas familias se trasladaron a localidades con más oportunidades de trabajo, educación y servicios. Las inundaciones agravaron el deterioro de los caminos y las construcciones, hasta que en septiembre de 2001 lluvias cercanas a los 300 milímetros dejaron San Mauricio prácticamente aislado. Una nota de La Nación del 9 de noviembre de ese año informó que se había evacuado a sus 50 habitantes. La emergencia no originó por sí sola el abandono: aceleró un proceso que llevaba décadas y del que el pueblo no logró recuperarse.

Dónde queda San Mauricio y qué permanece de su pasado

San Mauricio está a unos 33 kilómetros de América, en el partido de Rivadavia, cerca del límite con La Pampa. El acceso se realiza desde la Ruta Provincial 70 y continúa por caminos rurales, por lo que conviene verificar su estado antes de viajar.

Una histórica construcción del oeste bonaerense Foto: Instagram @mayordomodiego

Pueden reconocerse vestigios de la iglesia, la antigua estación y la vivienda de la familia Duva. Declarado lugar histórico municipal en 1984, hoy representa el contraste entre el proyecto de ciudad que imaginaron sus fundadores y las consecuencias del despoblamiento rural: un antiguo centro de actividad del que sobreviven edificios, memorias y calles silenciosas.