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En 1884, un italiano fundó un pueblo bonaerense que llegó a tener 40 manzanas: 117 años después, una inundación obligó a evacuar a sus 50 vecinos

San Mauricio nació del proyecto de dos hermanos inmigrantes, creció con comercios, una iglesia y servicios propios, pero perdió población durante décadas. En 2001, una inundación aceleró su transformación en un pueblo casi abandonado del oeste bonaerense.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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San Mauricio
San Mauricio, un pueblo fundado en 1884 Foto: Instagram @mayordomodiego
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En el oeste de la provincia de Buenos Aires, San Mauricio conserva las huellas de un proyecto que comenzó el 22 de septiembre de 1884, cuando los hermanos italianos Mauricio y Jacinto Duva se instalaron en tierras del actual partido de Rivadavia. El lugar llegó a contar con instituciones, negocios y 40 manzanas, pero las dificultades económicas y el aislamiento frenaron su crecimiento. En 2001, una inundación obligó a evacuar a sus 50 habitantes, según una crónica publicada por La Nación ese año.

De Italia a la llanura bonaerense: el sueño de Mauricio Duva

Los hermanos Duva llegaron desde la región italiana de Potenza y se establecieron cerca del antiguo Fortín Gaspar Campos y la Zanja de Alsina, testimonios de la expansión de la frontera durante el siglo XIX.

San Mauricio
Antigua casona de San Mauricio, Buenos Aires Foto: Instagram @mayordomodiego

Mauricio eligió el nombre San Mauricio en homenaje al patrono de Montemurro, su localidad de origen. Allí impulsó actividades agrícolas y ganaderas, abrió el almacén El Nápoles, después conocido como El Gran Recreo, y comenzó a dividir sus tierras para atraer familias. Su intención no era levantar unas pocas casas, sino consolidar un pueblo con vida comercial, escuelas y servicios.

Las 40 manzanas de un pueblo que parecía destinado a crecer

Durante las primeras décadas, el asentamiento sumó instituciones y negocios. En 1892 se construyó una capilla dedicada a San Mauricio, y con el tiempo aparecieron una escuela, una farmacia, un hotel, un destacamento policial y talleres. También funcionaron panaderías, carnicerías, un tambo, una fábrica de quesos y depósitos de cereales. La confitería El Sol de Mayo incluso ofrecía proyecciones de películas a comienzos del siglo XX. En 1909 ya había asociaciones de socorros mutuos y de fomento; en 1910, Duva inauguró su residencia y un plano elaborado por el agrimensor Luis Monteverde registraba 40 manzanas.

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Llegó el ferrocarril, pero la estación quedó lejos del centro

A diferencia de otras localidades bonaerenses, San Mauricio nació antes que el ferrocarril. La línea alcanzó la zona en 1903 y su estación fue inaugurada el 15 de agosto de 1904, aunque quedó a varios kilómetros del núcleo urbano. Esa ubicación dificultó que los pasajeros y las cargas impulsaran el comercio local como se esperaba.

San Mauricio
Las huellas del pasado en un pueblo abandonado Foto: Instagram @mayordomodiego

Otro golpe fue la elección de América como cabecera del partido de Rivadavia, decisión que dejó a San Mauricio sin el protagonismo administrativo que pretendía. Después llegaron la crisis de 1929, períodos de sequía y las cenizas volcánicas que afectaron la producción regional durante la década de 1930.

La inundación de 2001 y la evacuación de los últimos vecinos

El despoblamiento avanzó a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, cuando muchas familias se trasladaron a localidades con más oportunidades de trabajo, educación y servicios. Las inundaciones agravaron el deterioro de los caminos y las construcciones, hasta que en septiembre de 2001 lluvias cercanas a los 300 milímetros dejaron San Mauricio prácticamente aislado. Una nota de La Nación del 9 de noviembre de ese año informó que se había evacuado a sus 50 habitantes. La emergencia no originó por sí sola el abandono: aceleró un proceso que llevaba décadas y del que el pueblo no logró recuperarse.

Dónde queda San Mauricio y qué permanece de su pasado

San Mauricio está a unos 33 kilómetros de América, en el partido de Rivadavia, cerca del límite con La Pampa. El acceso se realiza desde la Ruta Provincial 70 y continúa por caminos rurales, por lo que conviene verificar su estado antes de viajar.

San Mauricio
Una histórica construcción del oeste bonaerense Foto: Instagram @mayordomodiego

Pueden reconocerse vestigios de la iglesia, la antigua estación y la vivienda de la familia Duva. Declarado lugar histórico municipal en 1984, hoy representa el contraste entre el proyecto de ciudad que imaginaron sus fundadores y las consecuencias del despoblamiento rural: un antiguo centro de actividad del que sobreviven edificios, memorias y calles silenciosas.

TurismoPuebloProvincia de Buenos Aires
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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