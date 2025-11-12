Subsidio por celiaquía: cómo solicitar el beneficio de PAMI en noviembre 2025

La entidad da un apoyo económico para mantener la buena alimentación de aquellos que padezcan de esta enfermedad autoinmune que afecta al intestino.

PAMI. Foto: PAMI.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) cuenta con distintas ayudas para que los jubilados puedan gozar de buena salud y al mismo tiempo cuidar sus bolsillos. En este caso, también hay un beneficio para aquellos que padecen de celiaquía y no pueden cubrir sus comidas, que suelen ser más caras que las que tienen gluten.

Los alimentos sin TACC suelen ser menos accesibles económicamente porque lleva otro tipo de elaboración específica para sustituir el gluten con otras materias primas mucho más costosas. Gracias al mercado y la visibilidad de esta enfermedad, hay cada vez más productos para sustituir aquellos que contienen harina.

PAMI. Foto: NA.

Este subsidio de PAMI pretende ayudar económicamente a los afiliados celíacos para que puedan acceder a productos sin TACC otorgando un monto de $46.966,07.

Cómo solicitar el subsidio especial por celiaquía en PAMI

Para poder solicitar este subsidio, los afiliados deberán presentar la siguiente documentación:

Documento Nacional de Identidad.

Credencial de afiliación.

Último recibo de cobro.

Resumen de historia clí­nica donde conste sintomatologí­a clí­nica.

Resultados serológicos (análisis de sangre con anticuerpos antigliadina y anticuerpos antiendomisio) e histopatológicos (resultados de biopsia realizada al momento de hacer videoendoscopia digestiva alta).

(análisis de sangre con anticuerpos antigliadina y anticuerpos antiendomisio) e histopatológicos (resultados de biopsia realizada al momento de hacer videoendoscopia digestiva alta). Certificación del diagnóstico de enfermedad celí­aca, emitido por el/la especialista.

PAMI ofrece una ayuda extra para los jubilados celíacos.

Luego de haber presentado toda esta documentación, deberán realizar otro trámite online siguiendo estos pasos: