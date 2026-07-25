PAMI en agosto: la lista de hospitales donde jubilados pueden atenderse gratis y sin copagos

Hospitales PAMI Foto: PAMI

El Programa de Atención Médica Integral, PAMI, mantiene vigente su red de hospitales y centros de salud propios para garantizar la atención médica de jubilados y pensionados en distintos puntos del país. De cara a agosto 2026, los afiliados podrán acceder a prestaciones gratuitas, atención especializada y servicios médicos sin copagos en establecimientos preparados para la atención de personas mayores.

La información es clave para millones de beneficiarios que necesitan realizar consultas, estudios, controles médicos o tratamientos en instituciones de referencia. Según la información oficial del organismo, estos centros cuentan con tecnología de última generación y equipos profesionales especializados en las necesidades sanitarias de las personas mayores.

Cuáles son los hospitales de PAMI para atenderse gratis en agosto 2026

PAMI dispone de una red de efectores propios que funciona como apoyo central para la cobertura médica de sus afiliados. En agosto, los jubilados y pensionados podrán consultar por atención en los siguientes hospitales y centros de salud propios publicados por el organismo.

Entre los establecimientos destacados aparece el Hospital Bernardo A. Houssay, ubicado en Mar del Plata, una institución reconocida dentro de la red propia de PAMI para la atención de afiliados de la región.

También se encuentra la Unidad Asistencial Dr. César Milstein, situada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno de los centros más importantes para la atención médica de jubilados y pensionados.

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En la provincia de Santa Fe, PAMI incluye dentro de su red al Policlínico PAMI I y II de Rosario, dos instituciones de referencia para la atención de personas mayores en esa ciudad.

La lista también contempla al Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, ubicado en el oeste del Conurbano bonaerense, además del Hospital PAMI de Hurlingham y la Clínica PAMI de Lanús.

Atención gratuita para jubilados: qué servicios se pueden solicitar

Los hospitales propios de PAMI están orientados a facilitar el acceso a prestaciones médicas para afiliados que requieren atención en diferentes especialidades. La red incluye centros con infraestructura sanitaria, recursos humanos especializados y equipamiento destinado a mejorar la calidad de atención.

Entre los servicios que pueden encontrarse en estos establecimientos se destacan consultorios externos, internación, guardia médica, estudios de diagnóstico y atención especializada, de acuerdo con la disponibilidad de cada hospital o clínica.

Uno de los puntos más importantes para los afiliados es que la atención en estos centros se brinda sin copagos, lo que permite acceder a consultas y prestaciones sin gastos adicionales cuando corresponden dentro de la cobertura.

Lista completa de hospitales PAMI disponibles

La red de hospitales y centros propios informada por PAMI está compuesta por los siguientes establecimientos:

Hospital Bernardo A. Houssay , en Mar del Plata.

Unidad Asistencial Dr. César Milstein , en CABA.

Policlínico PAMI I y II , en Rosario.

Hospital del Bicentenario , en Ituzaingó.

Hospital PAMI , en Hurlingham.

Clínica PAMI, en Lanús.

Programa de Atención Médica Integral (PAMI). Foto: NA

Estos centros cumplen un rol estratégico porque permiten descentralizar la atención, acercar prestaciones a los afiliados y fortalecer la cobertura médica en zonas de alta demanda.

Cómo sacar turno en hospitales de PAMI en agosto

Para acceder a determinadas prácticas, estudios o consultas, los afiliados pueden necesitar una Orden Médica Electrónica, OME, emitida por un médico de cabecera o especialista. PAMI define la OME como un sistema que permite la prescripción electrónica de prácticas médicas, estudios complementarios e indicaciones para personas afiliadas.

Además, desde Mi PAMI, los afiliados pueden consultar información como credencial, órdenes médicas, recetas electrónicas, cartilla médica y turnos, según detalla el organismo en su plataforma oficial.

Por eso, antes de acercarse a un hospital o clínica, se recomienda verificar la documentación necesaria, revisar si la orden ya fue cargada en el sistema y consultar los canales oficiales disponibles para gestionar el turno.

Qué documentación deben llevar los afiliados

Aunque los requisitos pueden variar según el tipo de prestación o el centro elegido, es recomendable que cada afiliado tenga a mano su DNI, la credencial de PAMI y, en caso de corresponder, la Orden Médica Electrónica solicitada por el profesional tratante.

La credencial puede consultarse desde la plataforma Mi PAMI, donde también figuran recetas, órdenes médicas y otros datos vinculados a la cobertura del afiliado.

Por qué esta red de hospitales es clave para jubilados

La red propia de PAMI resulta fundamental para garantizar el acceso a la salud de millones de jubilados y pensionados. Al tratarse de centros enfocados en la atención de personas mayores, los hospitales ofrecen una estructura pensada para controles, tratamientos, diagnósticos y seguimiento médico.

En un contexto donde la demanda sanitaria suele aumentar durante los meses de invierno, contar con información actualizada sobre dónde atenderse gratis con PAMI en agosto 2026 permite organizar turnos, evitar demoras y acceder a la cobertura correspondiente de manera más rápida.

Para los afiliados, la recomendación principal es consultar siempre los canales oficiales de PAMI antes de iniciar cualquier trámite, especialmente si se requiere una derivación, una orden médica o la confirmación de disponibilidad en el hospital elegido.