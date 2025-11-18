Los precios mayoristas aumentaron 1,1% en octubre: acumulan un alza de 21,3% en lo que va del año

La cifra del décimo mes de 2025 se explicó por el incremento de 1,3% en los productos nacionales y la baja de 1,4% en los importados.

Precios mayoristas, compras, supermercados, economía argentina, NA

El nivel general del índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró un aumento de 1,1% en octubre de 2025 respecto del mes anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Así, desde enero, los precios al por mayor avanzaron 21,3% y acumularon un alza de 24,1% en los últimos 12 meses.

El aumento del IPIM se vio marcado por la suba de 1,3% en los “Productos nacionales” y la baja de 1,4% en los “Productos importados”.

Sin embargo, quedó por debajo de la inflación mayorista de septiembre, la cual había escalado hasta 3,7%.

En octubre se vio destacado la baja en el rubro de importados, que venía de aumentar un 9% en el noveno mes del año.

Dentro de los productos nacionales, las divisiones con mayor incidencia positiva fueron: “Productosagropecuarios” (0,51%), “Alimentos y bebidas” (0,31%), “Productos refinados del petróleo” (0,22%) y “Tabaco” (0,11%); mientras que la división con mayor incidencia negativa fue “Petróleo crudo y gas”, que cayó 0,12%.

El nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso de 1,3%en el mismo período, explicado por la suba de 1,5% en los “Productos nacionales” y la baja de 1,4%en los “Productos importados”.

Asimismo, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) fue el que más subió: 1,7% en octubre, como consecuencia de la suba de 3,2% en los “Productos primarios” y de 1,1% en los “Productosmanufacturados y energía eléctrica”.