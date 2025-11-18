Los precios mayoristas aumentaron 1,1% en octubre: acumulan un alza de 21,3% en lo que va del año

La cifra del décimo mes de 2025 se explicó por el incremento de 1,3% en los productos nacionales y la baja de 1,4% en los importados.

Canal 26
Por Canal 26
martes, 18 de noviembre de 2025, 22:01
Precios mayoristas, compras, supermercados, economía argentina, NA
Precios mayoristas, compras, supermercados, economía argentina, NA

El nivel general del índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró un aumento de 1,1% en octubre de 2025 respecto del mes anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Así, desde enero, los precios al por mayor avanzaron 21,3% y acumularon un alza de 24,1% en los últimos 12 meses.

El aumento del IPIM se vio marcado por la suba de 1,3% en los “Productos nacionales” y la baja de 1,4% en los “Productos importados”.

Precios mayoristas, compras, supermercados, economía argentina, NA
Precios mayoristas, compras, supermercados, economía argentina, NA

Sin embargo, quedó por debajo de la inflación mayorista de septiembre, la cual había escalado hasta 3,7%.

En octubre se vio destacado la baja en el rubro de importados, que venía de aumentar un 9% en el noveno mes del año.

También podría interesarte

Naturaleza y “animales adorables”: cuánto sale una habitación en la estancia en la que se hospedó Liam Gallagher de Oasis

Naturaleza y “animales adorables”: cuánto sale una habitación en la estancia en la que se hospedó Liam Gallagher de Oasis

Recital de Andrea Bocelli en Casa Rosada: canapés, bruschettas y condecoración de Javier Milei al cantante italiano

Recital de Andrea Bocelli en Casa Rosada: canapés, bruschettas y condecoración de Javier Milei al cantante italiano

Dentro de los productos nacionales, las divisiones con mayor incidencia positiva fueron: “Productosagropecuarios” (0,51%), “Alimentos y bebidas” (0,31%), “Productos refinados del petróleo” (0,22%) y “Tabaco” (0,11%); mientras que la división con mayor incidencia negativa fue “Petróleo crudo y gas”, que cayó 0,12%.

El nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso de 1,3%en el mismo período, explicado por la suba de 1,5% en los “Productos nacionales” y la baja de 1,4%en los “Productos importados”.

Asimismo, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) fue el que más subió: 1,7% en octubre, como consecuencia de la suba de 3,2% en los “Productos primarios” y de 1,1% en los “Productosmanufacturados y energía eléctrica”.