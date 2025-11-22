Bancos cerrados durante el fin de semana largo: dónde retirar dinero en efectivo si no hay en los cajeros automáticos

Hasta el próximo martes 25 de noviembre, los bancos se mantendrán cerrados, por lo que puede que falte efectivo en los cajeros.

Cajeros automáticos. Foto: NA/Damian Dopacio.

Los bancos pasan cuatro seguidos cerrados, producto del fin de semana largo que comenzó el viernes 21 de noviembre, que se extenderá hasta el lunes 24. Esto puede presentar algunas complicaciones, como la imposibilidad de realizar trámites o incluso sacar dinero en efectivo.

Claro que a lo largo de los cuatro días estarán habilitados los medios electrónicos como cajeros automáticos y home banking, además de sistemas digitales como: billeteras, pagos con transferencia y tarjetas de crédito o débito.

Cajero automático. Foto: Freepik.

Más allá de los cajeros automáticos: dónde retirar efectivo durante el fin de semana largo

Muchas veces, este tiempo sin actividad en los bancos puede producir que falte efectivo en los cajeros automáticos, lo que presenta un dolor de cabeza para las personas. Sin embargo, existen otras alternativas.

La buena noticia es que los cajeros automáticos no son el único lugar de donde se puede obtener dinero en efectivo. Actualmente, existen otros tipos de locales que pueden ser la salvación necesaria cuando se buscan pesos.

Bancos, cajeros automáticos. Foto: Banco Provincia

Diversos supermercados, estaciones de servicio y farmacias ofrecen la oportunidad de retirar pesos, junto con la compra que se realice en los locales.

¿Qué medios digitales operan durante el fin de semana largo?

Aplicaciones : las apps oficiales de celular que tiene cada banco contienen las mismas funciones (o muy similares) que el home banking.

Billeteras electrónicas : a través de las billeteras digitales pueden hacerse transferencias, compras en comercios, pagos y recargas.

Cajeros automáticos : operan las 24 horas. Sin embargo, se recomienda no esperar a último momento para extraer efectivo ya que estarán con una demanda alta.

Extra Cash : es la opción de retirar efectivo al abonar con tarjetas de débito Visa que ofrecen diversos comercios, cuyas sumas tienen un tope diario.

Home banking: está disponible las 24 horas y permite hacer transferencias, pagos, inversiones, consultas, préstamos y más.

Cajero automático. Foto: Unsplash

Extracciones: el monto máximo permitido en cada banco en noviembre

Los montos de extracción por día quedaron determinados de la siguiente manera: