“Argentina va camino a bajar la inflación”: el pronóstico del presidente del Banco Central de Perú que repercutió en el arco político

Julio Velarde Flores, el presidente del Banco Central de Perú desde hace 19 años, realizó un análisis sobre las políticas económicas del gobierno de Javier Milei.

El funcionario respaldó la política económica del gobierno de Milei. Foto: Índice

El debate sobre la trayectoria de precios en el país sumó en las últimas horas una voz inesperada desde el exterior. El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde Flores, afirmó que “Argentina va camino a bajar la inflación”, una definición que llamó la atención en el ámbito económico regional y que abrió espacio para interpretaciones sobre la visión externa acerca del proceso de estabilización local.

Durante una exposición en el auditorio de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Fundación Mediterránea lo presentó para que diserte una conferencia titulada “Regímenes Monetarios en Países Emergentes”. “Se podrá discutir lo técnico, pero Argentina va camino a bajar la inflación”, sostuvo Velarde.

Economía. Foto: Freepik

El testimonio tuvo impacto por dos motivos:

Porque proviene de un referente de una autoridad monetaria con credibilidad y trayectoria en la región. Llega en un momento de fuerte sensibilidad local: Argentina intenta sostener un sendero de desinflación a través de un programa económico que combina disciplina fiscal, apertura comercial gradual y una reestructuración en la política monetaria.

"Creo que ustedes saben lo que tiene que hacerse y el camino está claro, creo que van a bajar la inflación. Están encaminados a bajar la inflación, de eso no tenga dudas", precisó. Para los analistas, la frase opera como un mecanismo de formación de expectativas, teniendo en cuenta que las miradas externas suelen funcionar como señales indirectas para los mercados porque implican cierta validación del rumbo macroeconómico.

Sin embargo, el propio funcionario aclaró que la desaceleración no depende solo de intenciones, sino de la consistencia de las medidas económicas y su continuidad. La inflación argentina sigue entre las más elevadas y enfrenta desafíos estructurales como inercia inflacionaria, alta dolarización de expectativas, problemas de competitividad y un contexto social marcado por la pérdida del poder adquisitivo.

Luis Caputo y Javier Milei. Foto: NA

La declaración también fue leída en clave política: para el Gobierno, el comentario del titular del Banco Central de Perú desde el año 2006 puede funcionar como una validación simbólica del rumbo económico, especialmente en un clima donde la inflación continúa siendo la principal preocupación social.

“No creo que haya una lección que ofrecer. En todo caso, la única lección, creo que sería que hay que ser bastante flexibles, que los equipos estén preparados para las crisis que se van a venir”, expresó.

“Nosotros hemos tenido un programa de cambio flotante desde el 90, pero intervenimos. Y las intervenciones son confiables, engreídas por las reservas”, expuso en torno a las medidas aplicadas bajo su presidencia. “El primer año de esta visión compramos cinco por ciento del producto de reservas. Actualmente, tenemos más de noventa mil”, complementó.