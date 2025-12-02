Navidad de lujo: cuánto dinero cuesta armar por completo el arbolito en este diciembre 2025

Los precios de cada producto varían según el lugar donde la persona haga la compra, pero, sobre todo, por su tamaño.

Navidad Foto: Freepik

El lunes 8 de diciembre se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María, fecha también en la cual se cumple con la tradición de armar el arbolito, rumbo a las festividades de Noche Buena y Navidad.

En este sentido, diciembre es un mes donde las familias tienen, en promedio, más gastos extras que el resto del año. En ese sentido, la decoración completa, que incluye el recambio del arbolito, luces, esferas, estrella y guirnaldas, puede implicar un gasto similar al de muchos bienes de consumo.

Los precios de cada producto varían según el lugar donde la persona haga la compra, pero, sobre todo, por su tamaño, además de calidad, al igual que los adornos, de los cuales, también hay diferentes y nuevos cada año.

Cuánto cuesta el arbolito Foto: NA

¿Cuánto cuesta un arbolito de Navidad?

El valor varía según las zonas, materiales y terminaciones, pero, en promedio, el árbol de 1,20 metros puede costar entre $10 mil y $30 mil. De ahí en adelante, sube de acuerdo a las variantes antes mencionadas y, los márgenes pueden estar entre los $40 mil y los $70 mil.

Precios de los adornos y la decoración para el árbol navideño

Son muchas y variadas las ofertas que hay en el mercado. Algunas de ellas pueden ser, por ejemplo:

Bolas tradicionales en rojo o dorada $2.500

Bolas blancas o de colores con terminaciones más refinadas $5.000

Guirnaldas de a $5.000 a $15.000, depende del color, material y largo.

Luces desde $4.000 hasta $25.000

Flores navideñas se consiguen por $5.000

Estos son tan solo algunos precios de referencia generales, pero, dependiendo del presupuesto, espacio y estilo de árbol que la familia quiera armar en su hogar, es el valor final que le demandará invertir para poder confeccionar el próximo lunes 8 de diciembre el arbolito, oscilará entre los $50 mil y $100.000 para renovarlo por completo.

Arbolito Foto: Freepik

El significado detrás cada adorno del arbolito