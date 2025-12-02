Navidad de lujo: cuánto dinero cuesta armar por completo el arbolito en este diciembre 2025
Los precios de cada producto varían según el lugar donde la persona haga la compra, pero, sobre todo, por su tamaño.
El lunes 8 de diciembre se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María, fecha también en la cual se cumple con la tradición de armar el arbolito, rumbo a las festividades de Noche Buena y Navidad.
En este sentido, diciembre es un mes donde las familias tienen, en promedio, más gastos extras que el resto del año. En ese sentido, la decoración completa, que incluye el recambio del arbolito, luces, esferas, estrella y guirnaldas, puede implicar un gasto similar al de muchos bienes de consumo.
Los precios de cada producto varían según el lugar donde la persona haga la compra, pero, sobre todo, por su tamaño, además de calidad, al igual que los adornos, de los cuales, también hay diferentes y nuevos cada año.
¿Cuánto cuesta un arbolito de Navidad?
El valor varía según las zonas, materiales y terminaciones, pero, en promedio, el árbol de 1,20 metros puede costar entre $10 mil y $30 mil. De ahí en adelante, sube de acuerdo a las variantes antes mencionadas y, los márgenes pueden estar entre los $40 mil y los $70 mil.
Precios de los adornos y la decoración para el árbol navideño
Son muchas y variadas las ofertas que hay en el mercado. Algunas de ellas pueden ser, por ejemplo:
- Bolas tradicionales en rojo o dorada $2.500
- Bolas blancas o de colores con terminaciones más refinadas $5.000
- Guirnaldas de a $5.000 a $15.000, depende del color, material y largo.
- Luces desde $4.000 hasta $25.000
- Flores navideñas se consiguen por $5.000
Estos son tan solo algunos precios de referencia generales, pero, dependiendo del presupuesto, espacio y estilo de árbol que la familia quiera armar en su hogar, es el valor final que le demandará invertir para poder confeccionar el próximo lunes 8 de diciembre el arbolito, oscilará entre los $50 mil y $100.000 para renovarlo por completo.
El significado detrás cada adorno del arbolito
- El árbol: representa el pino eterno, capaz de crecer incluso en condiciones adversas. Este elemento insta a la fortaleza interior, resiliencia, elevación y conexión con lo divino.
- La estrella: Ubicada en la punta, guía el rumbo del año que comienza. Simboliza el propósito, la claridad, la dirección y la esperanza. Colocarla es un acto de intención: marcar hacia dónde queremos ir.
- Las luces: Sustituyen a las antiguas hogueras que se encendían para atraer protección. Desde el Feng Shui, representan el Elemento Fuego, el motor que impulsa proyectos y revitaliza los espacios.
- Las esferas (bolas navideñas): Tienen su origen en las manzanas que decoraban los primeros árboles, símbolo de abundancia.
- Las cintas y moños: Actúan como “sellos” que unen y armonizan. Representan los vínculos afectivos, la unión familiar y los lazos positivos.
- Guirnaldas: representan la protección, el cierre de ciclos, la continuidad y la renovación.