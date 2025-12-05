Mondelez, la empresa que fabrica Oreo, Terrabusi y Milka, frenó su producción y suspendió por 21 días a sus 2.300 empleados

La alimenticia tomó la decisión ante la caida del consumo que ya afectó a otras plantas. Los trabajadores volverán el 4 de enero del 2026.

Planta Mondelez del Talar de Pacheco. Foto: X

La empresa alimenticia Mondelez, encargada de producir productos clásicos como Oreo, Terrabusi o Milka, frenó la producción de su planta del Talar de Pacheco y suspendió por tres semanas a sus 2.300 empleados.

La fábrica también se encarga de otros alimentos muy reconocidos como Pepitos, Cadbury, Halls, Beldent, Cerealitas y Clight, entre otras.

Lata de Milka Foto: Instagram almacendedulcesgp

La decisión tiene que ver con la caída de la producción por falta de demanda en varias compañías de este sector, e incluso de otras ramas industriales.

Justamente, los aumentos de tarifas y de bienes básicos son los que más afectan a la clase media, cuyos ingresos se ven acotados por subas de paritarias por debajo de la inflación y actividad acotada en todos los rubros.

Planta Mondelez del Talar de Pacheco. Foto: X

“Se realizarán tareas de mantenimiento planificado y se otorgarán licencias, como parte de un acuerdo alcanzado con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) y la Comisión Interna”, informó la empresa.