El FMI analiza el acuerdo con Argentina luego de los cambios anunciados por el Banco Central

La organización que preside Kristalina Georgieva tiene un ojo puesto en la Argentina por los recientes anuncios vinculados al mercado cambiario.

Javier Milei con Kristalina Georgieva, directora del FMI. Foto: Presidencia

Las modificaciones en el esquema cambiario anunciado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) provocaron que el Fondo Monetario Internacional (FMI) deba revisar la evolución del acuerdo con la Argentina por 20.000 millones de dólares, firmado durante la gestión de Javier Milei. Las nuevas medidas de la entidad presidida por Santiago Bausili establecen que, desde el primero de enero de 2026, las bandas de flotación del dólar se actualizarán en base al dato de inflación del INDEC.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. Foto: Noticias Argentinas

La revisión del acuerdo pactado se realizó mediante una reunión informal del staff del organismo que tuvo lugar el miércoles 17 de diciembre y su objetivo fue analizar los impactos que la nueva reglamentación tendrá en la política monetaria argentina, así como también su influencia sobre las herramientas utilizadas para estabilizar las finanzas públicas.

Previo a que el Banco Central hiciera públicas las nuevas modificaciones, el organismo internacional publicó un mensaje al respecto. “Celebramos el reciente acceso al mercado y las medidas anunciadas para fortalecer el marco monetario y cambiario, reconstituir los colchones de reservas e impulsar reformas que impulsen el crecimiento. Estamos colaborando estrechamente con las autoridades en la implementación de estas importantes medidas”, escribió en X Julie Kozack, la vocera del organismo.

FMI; Kristalina Georgieva. Foto: Reuters/Kaylee Greenlee Beal.

Ni bien comenzó el mes de diciembre, el FMI le solicitó al Gobierno que “aproveche la oportunidad para implementar un marco monetario y cambiario consistente y sólido que contribuya a la acumulación de reservas”.

Además del anuncio respecto a las bandas cambiarias, el BCRA compartió, en el mismo comunicado, que comprará 10.000 millones de dólares en pos de poder cumplir con las metas de acumulación de reservas.

La incorporación de reservas viene siendo un punto de conflicto con el FMI. En la primera revisión técnica del organismo, hecha en julio de este año, al Gobierno argentino le fue otorgado un “Waiver”, es decir, un perdón por incumplimiento, respecto de la meta original de acumulación de reservas.

Fondo Monetario Internacional Foto: REUTERS

¿En qué consiste el nuevo esquema de bandas cambiarias?

El sistema de bandas cambiarias se impuso en la Argentina el 11 de abril de 2025. En aquel momento, se estableció un rango para la conversión de entre 1.000 y 1.400 pesos por dólar. El tipo de cambio fluctúa según la oferta y la demanda, pero no puede superar ni descender de los precios indicados.

Cuando el tipo de cambio alcanza el valor inferior, el BCRA interviene vendiendo pesos para mantener ese nivel y así aumentar reservas internacionales. Cuando el valor del dólar supera el techo de la banda, la entidad monetaria deberá vender dólares para estabilizar el precio.

BCRA; Banco Central; dólares. Foto: NA.

¿Cómo será el régimen a partir de enero 2026?

El comunicado del BCRA indica que, a partir de 2026, “el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por INDEC (T-2)”.

Este último inciso significa que, si bien seguirá el ritmo de inflación dictado por el INDEC, lo hará con dos meses de rezago. Es decir, en enero se actualizará según los datos de noviembre 2025.