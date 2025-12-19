Atención jubilados de PAMI: los medicamentos que se pueden conseguir gratis en diciembre 2025
Según cada situación médica y socioeconómica, algunos afiliados acceden a la cobertura total, mientras que otros reciben descuentos que van del 40% al 80% sobre el valor final.
El Programa de Medicamentos de PAMI continúa vigente y permite que más de cinco millones de afiliados accedan a los tratamientos necesarios para cuidar su salud. Esta política se complementa con un subsidio social, destinado a quienes no cuentan con los recursos económicos suficientes para afrontar el costo de los medicamentos.
Según cada situación médica y socioeconómica, algunos afiliados acceden a la cobertura total, mientras que otros reciben descuentos que van del 40% al 80% sobre el valor final. Desde el organismo destacaron que, gracias a una administración eficiente y al esfuerzo presupuestario, el programa se mantiene activo y sostenible, al tiempo que se promueve un uso responsable de los medicamentos.
Medicamentos gratis de PAMI
El programa contempla descuentos de hasta el 100% y asegura la cobertura completa de tratamientos considerados esenciales, entre ellos:
- Diabetes
- Medicación oncológica y oncohematológica
- Hemofilia
- VIH y Hepatitis B y C
- Medicamentos para trasplantes
- Trastornos hematopoyéticos
- Artritis reumatoidea
- Enfermedades fibroquísticas
- Medicamentos oftalmológicos intravítreos
- Osteoartritis
- Insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo
Quiénes pueden acceder a los medicamentos gratuitos
Acceder al programa es sencillo. El afiliado debe:
- Solicitar a su médico de cabecera que emita la receta electrónica
- Retirar los medicamentos en la farmacia presentando DNI y credencial PAMI
En los casos en que el tratamiento no figure dentro de la cobertura total, pero el afiliado no pueda afrontar el costo, PAMI ofrece un subsidio social para tratamientos de enfermedades crónicas o agudas.
Requisitos para el subsidio social
Para acceder a la cobertura total a través de este beneficio, se debe cumplir con las siguientes condiciones:
- Tener ingresos menores a 1,5 haberes previsionales, o hasta 3 haberes si se convive con una persona que posea Certificado Único de Discapacidad (CUD)
- No estar afiliado a una prepaga
- No contar con más de un inmueble, ni con vehículos de menos de 10 años, ni bienes considerados de lujo
- No poseer activos societarios que reflejen una capacidad económica elevada
En caso de no cumplir alguno de los primeros requisitos, el afiliado puede solicitar la cobertura total por vía de excepción si el gasto en medicamentos representa el 15% o más de sus ingresos mensuales.
Otros descuentos en medicamentos
Aquellos afiliados que no acceden al 100% de cobertura pueden beneficiarse con:
- Entre 50% y 80% de descuento en medicamentos para patologías crónicas y agudas
- 40% de cobertura en medicamentos de uso eventual, destinados a tratamientos puntuales y de corta duración
Estos descuentos se aplican sobre el precio PAMI, lo que permite acceder a medicamentos a un costo promedio más bajo que el ofrecido por otras obras sociales o prepagas.