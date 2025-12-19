Atención jubilados de PAMI: los medicamentos que se pueden conseguir gratis en diciembre 2025

Medicamentos gratis por PAMI. Foto: EFE

El Programa de Medicamentos de PAMI continúa vigente y permite que más de cinco millones de afiliados accedan a los tratamientos necesarios para cuidar su salud. Esta política se complementa con un subsidio social, destinado a quienes no cuentan con los recursos económicos suficientes para afrontar el costo de los medicamentos.

Según cada situación médica y socioeconómica, algunos afiliados acceden a la cobertura total, mientras que otros reciben descuentos que van del 40% al 80% sobre el valor final. Desde el organismo destacaron que, gracias a una administración eficiente y al esfuerzo presupuestario, el programa se mantiene activo y sostenible, al tiempo que se promueve un uso responsable de los medicamentos.

Medicamentos gratis de PAMI. Foto: PAMI

Medicamentos gratis de PAMI

El programa contempla descuentos de hasta el 100% y asegura la cobertura completa de tratamientos considerados esenciales, entre ellos:

Diabetes

Medicación oncológica y oncohematológica

Hemofilia

VIH y Hepatitis B y C

Medicamentos para trasplantes

Trastornos hematopoyéticos

Artritis reumatoidea

Enfermedades fibroquísticas

Medicamentos oftalmológicos intravítreos

Osteoartritis

Insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo

Medicamentos gratis de PAMI. Foto: NA.

Quiénes pueden acceder a los medicamentos gratuitos

Acceder al programa es sencillo. El afiliado debe:

Solicitar a su médico de cabecera que emita la receta electrónica

Retirar los medicamentos en la farmacia presentando DNI y credencial PAMI

En los casos en que el tratamiento no figure dentro de la cobertura total, pero el afiliado no pueda afrontar el costo, PAMI ofrece un subsidio social para tratamientos de enfermedades crónicas o agudas.

Algunos afiliados podrán tener descuentos del 100% por PAMI en sus medicamentos. Foto: Archivo.

Requisitos para el subsidio social

Para acceder a la cobertura total a través de este beneficio, se debe cumplir con las siguientes condiciones:

Tener ingresos menores a 1,5 haberes previsionales , o hasta 3 haberes si se convive con una persona que posea Certificado Único de Discapacidad (CUD)

No estar afiliado a una prepaga

No contar con más de un inmueble, ni con vehículos de menos de 10 años, ni bienes considerados de lujo

No poseer activos societarios que reflejen una capacidad económica elevada

En caso de no cumplir alguno de los primeros requisitos, el afiliado puede solicitar la cobertura total por vía de excepción si el gasto en medicamentos representa el 15% o más de sus ingresos mensuales.

Medicamentos gratuitos en PAMI: quiénes califican para obtenerlos. Foto: PAMI.

Otros descuentos en medicamentos

Aquellos afiliados que no acceden al 100% de cobertura pueden beneficiarse con:

Entre 50% y 80% de descuento en medicamentos para patologías crónicas y agudas

40% de cobertura en medicamentos de uso eventual, destinados a tratamientos puntuales y de corta duración

Estos descuentos se aplican sobre el precio PAMI, lo que permite acceder a medicamentos a un costo promedio más bajo que el ofrecido por otras obras sociales o prepagas.