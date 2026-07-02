YPF analiza desarrollar megacentros de datos con el gas excedente de Vaca Muerta

Horacio Marín, CEO de YPF. Foto: @HoracioMarin_ok

En un claro proceso de diversificación, YPF evalúa sumarse al negocio de los centros de datos, uno de los sectores con mayor crecimiento a nivel mundial impulsado por el desarrollo de la inteligencia artificial.

El anuncio fue realizado por el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, durante un evento organizado por S&P Global, donde explicó que la empresa estudia aprovechar el gas excedente de Vaca Muerta y la infraestructura de generación eléctrica de YPF Luz para abastecer este tipo de instalaciones de alto consumo energético.

Vaca Muerta. Foto: NA/AFP

“Estamos viendo data centers. Hoy tuve una reunión de dos horas sobre este tema. Estamos analizando cómo queremos hacerlo y el proyecto económico para ver si logramos desarrollar algún data center en la Argentina”, afirmó Marín.

Actualmente, YPF Luz ya suministra energía a pequeños centros de datos de empresas de telecomunicaciones, aunque el objetivo ahora es avanzar hacia un proyecto de mayor escala.

YPF Luz

Acuerdo con Tesla

En el mismo evento, Marín también destacó el acuerdo que la petrolera nacional tiene con Tesla, con el que se busca encontrar oportunidades de inversión y cooperación tecnológica.

En ese marco, anticipó que la petrolera incorporará infraestructura para la carga de vehículos eléctricos en su red de estaciones de servicio.

“Los autos eléctricos son mejores que los de combustión. YPF no se puede quedar atrás. Vamos a vender electricidad en nuestras estaciones para que quienes tengan vehículos eléctricos puedan cargarlos allí”, expresó.

Además, indicó que la empresa trabaja junto al gigante tecnológico Tesla en proyectos vinculados al almacenamiento de energía mediante baterías y en la incorporación de paneles solares para abastecer parte del consumo de sus estaciones de servicio.