Una importante multinacional productora de papas fritas cerró su planta en Munro: 100 trabajadores se quedaron sin empleo

Lamb Weston es una empresa líder mundial en alimentos congelados, famosa por ser uno de los mayores productores y procesadores de papas fritas que vende a restaurantes y minoristas en más de 100 países.

Lamb Weston, una de las principales productoras mundiales de papas fritas congeladas. Foto: REUTERS

La noticia de que Lamb Weston cerraba su planta en Munro sorprendió a sus 100 trabajadores, que ahora quedaron desempleados, debido a que poco tiempo atrás la empresa había anunciado una inversión de USD 320 millones para su nueva planta en Mar del Plata.

Sin embargo, mucho tiene que ver esta decisión con la tomada el año pasado en “La Feliz”. La compañía americana centralizará su producción local en el Parque Industrial de Mar del Plata para montar la planta más grande de la productora de papas fritas en el continente.

Los dirigentes de la empresa tienen intenciones de proveer desde la ciudad a la mayor cantidad de los 33 mercados que conforman América Latina y el Caribe, teniendo en cuenta que el negocio de Lamb Weston en la Argentina tiene una fuerte orientación exportadora, al punto que envía a diferentes mercados de la región casi el 85% de su producción.

Lamb Weston, una de las principales productoras mundiales de papas fritas congeladas. Foto: REUTERS

Por qué Lamb Weston decidió emplazar en Mar del Plata su mayor fábrica en Sudamérica

Lamb Weston tiene operaciones significativas en América del Norte, Europa y América Latina. Sin embargo, su fábrica más preponderante en Sudamérica la tiene en Mar del Plata debido a la cercanía con la producción de papa. En la Argentina se producen cerca de 3 millones de toneladas de papa fresca por año, cultivadas en unas 70.000 hectáreas que se concentran principalmente en la zona de Balcarce, Mar del Plata y Tandil. De ese total, alrededor de 11.000 hectáreas se destinan específicamente a la industria de papa prefrita congelada.

Otro motivo tiene que ver con la proximidad con el puerto marplatense. La fábrica se encuentra a no más de 16 kilómetros de la terminal portuaria, lo que economiza costos logísticos para la exportación. Por si fuera poco, la firma considera que la Argentina “tiene la mejor papa del mundo” y buscan abastecer principalmente a Brasil, el foco principal de exportación.

La nueva planta, instalada sobre un predio de 18 hectáreas, puede producir 120.000 toneladas de papas prefritas congeladas al año, 4.200 de puré en escamas y 1.750 de fécula de papa. Allí trabajarán entre 250 y 300 personas y ya planean invertir otros US$ 130 millones en los próximos años.