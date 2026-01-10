Ferias de la Ciudad. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Aunque en el Conurbano Cuenta DNI se perfila como la gran aliada del ahorro, en la Ciudad también aparece una opción tentadora. Se trata de Buepp, la billetera digital del Banco Ciudad, que ofrece una serie de beneficios únicos para ahorrar en las compras del día a día.

La aplicación ofrece descuentos en rubros como alimentos, impuestos, expensas y entretenimiento que, en su conjunto, permiten ahorrar a cada usuario de Buepp más de $200.000 mensualmente. Este monto promedio se multiplica en una familia cuando cada uno de sus integrantes, mayores de 13 años, utilizan Buepp, que es de acceso gratuito y sin costos asociados al uso de la billetera.

Buepp, la billetera digital de Banco Ciudad. Foto: Banco Ciudad.

Todos los descuentos con Buepp en enero 2026

Compras del hogar

FERIAS DE LA CIUDAD: 30% de descuento los lunes, martes, jueves y sábados. Tope: $20.000 mensual.

CARNICERÍAS RES: 30% de descuento los sábados y domingos en locales. Tope: $6000 mensual.

QUESERÍAS, FIAMBRERÍAS, CARNICERÍAS, GRANJAS y TIENDAS SALUDABLES: 30% de descuento en tiendas adheridas todos los días. Tope: $15.000 totales para todos los comercios bajo el rubro “Comercios Vecinos”.

Carnicería Res. Foto: Res.

Supermercados

SUPERMERCADOS DÍA : Viernes y sábados: 20% de descuento. Tope mensual: $20.000, con un mínimo de compra de $25.000. Lunes: 20% de descuento. Tope mensual: $20.000, con un mínimo de compra de $20.000.

SUPERMERCADOS JUMBO : 20% de descuento los martes y jueves en tiendas físicas . Tope de reintegro mensual: $25.000. Mínimo de compra: $100.000.

SUPERMERCADOS DISCO y VEA : 20% de descuento de viernes a domingos en tiendas físicas. Tope de reintegro mensual: $25.000. Mínimo de compra: $60.000.

SUPERMERCADOS CHANGOMAS : 20% de descuento los lunes en tiendas físicas y tienda online. Tope de reintegro mensual: $20.000. Mínimo de compra: $50.000.

MAYORISTA DIARCO: 20% de descuento sin tope de reintegro los sábados y domingos en comercios adheridos (no incluye compras online).

MAYORISTA MAKRO: 20% de descuento los jueves en tiendas físicas. Tope de reintegro mensual: $20.000.

Salidas

DESAYUNOS y BRUNCH: 30% de descuento los sábados y domingos de 7 a 12. Tope: $5000 mensual.

CINES: 50% de reintegro los sábados. Tope: $10.000 mensual.

INDUMENTARIA : los martes hasta 20% de descuento + 10 cuotas sin interés en marcas adheridas.

LIBRERÍAS Y JUGUETERÍAS : los viernes 20% de descuento en comercios adheridos. Tope $15.000 mensual.

MOVISTAR ARENA (Patio Gastronómico): 20% de descuento. Tope: $5000 mensual.

Ferias de la Ciudad. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Transporte mediante pago contactless (tecnología NFC)

SUBTES de la Ciudad de Buenos Aires/ Colectivos con terminales NFC/ Buses eléctricos de la Ciudad de Buenos Aires: 100% de descuentotodos los días. Con tarjetas Visa débito, tope $10.000 mensual.

Impuestos, trámites y expensas

Para los vencimientos de enero, la billetera ofrece 20% de reintegro todos los días en los siguientes impuestos de la Ciudad de Buenos Aires: ABL y Patentes Automotores (tope compartido: $10.000 mensual por cliente), y Régimen Simplificado INGRESOS BRUTOS (tope $10.000 mensual).

Asimismo, brinda 20% de reintegro en trámites de la Ciudad como, por ejemplo, licencia de conducir, infracciones y trámites ante el Registro Civil, entre otros (tope $10.000 por única vez).

La billetera también proporciona 20% de descuento en el pago de expensas con QR a través de BUEPP (tope $10.000 mensual, en consorcios adheridos).

Buepp se descarga gratuitamente de las tiendas Play Store de Google y App Store de Apple.