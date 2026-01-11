El sueldo se impuso a la inflación en mayo. Foto: Unsplash.

El número de la inflación de diciembre 2025 será un dato clave en los próximos días, no solo para los consumidores que se ven afectados por la suba de precios, sino también para el Gobierno, que espera anotarse un logro en los primeros días del año.

El INDEC dará a conocer el IPC (Índice de Precios al Consumidor) este martes 13 de enero. Si las estimaciones de las consultoras son correctas, el dato de inflación del 2025 estará alrededor del 31,7%, lo que lo convertiría en el índice más bajo desde 2017.

Qué estiman las consultoras sobre la inflación de diciembre

Las consultoras privadas anticiparon un incremento en torno al 2,6%, lo que convertiría al 2025 en el año con inflación más baja desde 2017.

Según la consultora Equilibra, el Índice de Precios al Consumidor para el último mes del año subió un 2,6%. Precios Regulados (3,6%) y Núcleo (2,7%) fueron los componentes que más afectaron el aumento. La variación en carnes (+5,9%) impulsó el crecimiento en el sector de “alimentos y bebidas no estacionales” que pasó los tres puntos porcentuales respecto del mes pasado (3,3%). De cumplirse las proyecciones, la inflación interanual de 2025 estaría alrededor del 31%.

Supermercados, lácteos, inflación. Foto: NA

Por otro lado, la medición de C&T Asesores Económicos para el Gran Buenos Aires mostró un incremento mensual de 2,6% durante el mes de diciembre. Si bien representa un descenso respecto del dato del año pasado para el mismo mes (2,8%), se ubica por encima de noviembre de 2025 (2,4%).

Según la consultora, la inflación interanual alcanzaría el 31,2%, el menor registro desde 2017. También se destaca el aumento de 8% en el rubro de la carne, que llevó al área de alimentos consumidos en el hogar a acelerarse al 3%.

EcoGo destacó que la inflación en alimentos escaló al 2,5% mensual, explicada, otra vez, por la suba de carnes, con un aumento de 7,3% y 9,6% en la carne vacuna. Las frutas habrían subido un 1,8% y las verduras cayeron 7,9%, compensando parcialmente la suba del rubro alimentos y bebidas. Los alimentos consumidos dentro del hogar aumentaron un 2,6% mientras que los consumidos fuera del hogar subieron un 2%, acumulando en los últimos 12 meses alzas de 37,8% y 43,5% respectivamente.

Inflación en supermercados. Foto: NA

Según indicó Invecq, los precios subieron un promedio de 1% en la cuarta semana de diciembre, luego de dos semanas de variaciones casi nulas. Esto llevó a que la inflación promedio móvil de cuatro semanas se ubicara en 2,6%, respecto del 2,4% indicado previamente.

LCG relevó que en la quinta semana de diciembre, los Alimentos y Bebidas presentaron un aumento semanal del 0,6%. La consultora detalló que la inflación promedio mensual se explica “en su totalidad por los continuos aumentos de Carnes”, mientras que verduras y lácteos restaron 0,3% porcentuales.

Analytica informó que durante la semana cuarta de diciembre, alimentos y bebidas no alcohólicas subieron un 0,5% y detallaron que a lo largo del mes, el incremento fue de 1% en la primera semana, 1,2% en la segunda y 0,9% en la tercera.