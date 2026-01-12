Banco Central. Foto: NA

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el viernes en US$44.396 millones, tras haber comprado US$218 millones durante la semana anterior.

En tanto, el dólar oficial cerró este lunes en $1.440 para la compra y $1.490 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin cambios respecto del último cierre.

El Banco Central compró dólares por sexto día consecutivo. Foto: Banco Central

La cotización del dólar

La divisa norteamericana se mantuvo estable durante el primer día de la semana, sin registrar cambios en su cotización. El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.485 para la compra y $1.505 para la venta, sin cambios en su precio.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.485 y $1.490 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.490.

El dólar mayorista se ubicó en $1.469,5 subió 0,4% y quedó a 72 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.541,26).

Cotización del dólar. Foto: Freepik

Cabe recordar que este martes se difunde el dato de inflación por parte del INDEC, por lo que el límite inferior y superior del sistema de flotación se ajustarán con base en el porcentaje del organismo.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 0,11% hasta $1.488,6, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 0,07% hasta los $1.527,2.