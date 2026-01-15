Un ahorro para salir a la ruta:

Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia.

Cuenta DNI se renueva cada mes, teniendo en cuenta las fechas para brindar descuentos especiales. La billetera virtual del Banco Provincia logró un acuerdo con YPF para brindar un reintegro clave a la hora de salir a la ruta, en plena temporada de verano 2026.

El nuevo beneficio de Cuenta DNI para enero 2026

Junto a la petrolera de bandera, YPF, lanza un nuevo beneficio que colabora con la economía de bolsillo de los consumidores en ciudades y rutas, ya que permite ahorrar un porcentaje considerable. Se trata de un 25% de ahorro en locales los fines de semana, con tope semanal de reintegro.

Cuenta DNI. Foto: Cuenta DNI.

De esta manera, la alianza entre YPF y Cuenta DNI suma una promoción pensada para quienes buscan ahorrar durante las vacaciones sin resignar consumos habituales. ¿En qué consiste la promoción?

Se trata del beneficio FULL YPF, que ofrece un 25% de ahorro en compras realizadas en locales Full YPF adheridos. La promoción está vigente todos los sábados y domingos del mes de enero, lo que la convierte en una opción atractiva para los clientes de ambas marcas.

¿Cuál es el tope de reintegro de la promoción de YPF y Cuenta DNI?

El beneficio cuenta con un tope de reintegro de $8.000 por semana, permitiendo planificar mejor los gastos y maximizar el ahorro. Además, es importante tener en cuenta que la promoción no aplica para la compra de combustibles, sino exclusivamente para consumos en tiendas Full YPF. De esta manera, el acuerdo apunta a acompañar a los usuarios en compras cotidianas durante el receso vacacional.

YPF, nafta, combustible, estación de servicio, NA

Con este nuevo beneficio, YPF y Cuenta DNI refuerzan su propuesta de promociones, ofreciendo una alternativa concreta para cuidar el bolsillo en las vacaciones de verano.

Todos los descuentos de Cuenta DNI en enero 2026

Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con tope de reintegro de $10.000 por semana por marca. Incluye comercios adheridos de: Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Luccianos, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas. También los balnearios: El Calamar Loco, Guardalavaca, Hanalei, Manaos, Marbella, Pepe’s, Mute, Torreón del Monje.

FULL YPF: 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles.

Comercios de cercanía ¡incluye carnicerías!: 20% de descuento todos los viernes. Nuevo tope de $5.000 por viernes , que se alcanza con $25.000 en consumos.

Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes , en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

Cuenta DNI se puede disfrutar en el receso invernal Foto: Banco Provincia

¿Cómo registrarse en Cuenta DNI?

Para obtener a estos descuentos, es necesario registrarse en la aplicación Cuenta DNI siguiendo estos pasos: