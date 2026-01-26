Banco Central de la República Argentina. Foto: NA

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) lleva comprados más de US$1000 millones en enero. Este lunes, la autoridad monetaria adquirió US$39 millones y así sumó 16 jornadas consecutivas adquiriendo divisas. En total, acumula US$1017 millones y las reservas internacionales cerraron en US$45.740.

El crecimiento en el volumen de reservas se ve impulsado también por la suba del precio internacional del oro. Cabe recordar que la entidad cuenta unos 1,98 millones de onzas troy (o 61,5 millones de toneladas), cuyo precio superó los 5.000 dólares por unidad en la última sesión.

El organismo encabezado por Santiago Bausili lleva un promedio de US$65,3 millones diarios comprados. En caso de seguir con este ritmo, cumpliría el objetivo de acumular US$10.000 en septiembre.

A cuánto cerró el dólar este lunes 26 de enero

El dólar oficial cerró este lunes en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en la cotización de Banco Nación.

Tras haber entablado una semana en donde tocó su precio mínimo en dos meses, la divisa estadounidense comenzó la semana con un alza de $5 en su cotización. En cuanto al mercado informal, el dólar blue subió $10.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.460 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.470 para la compra y $1.490 para la venta, con una suba de 0,34% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicó en $1.439, subió 0,8% y quedó a 119 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.558,54).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,25% hasta $1470,6, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 0,42% hasta los $1515,2.