Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC. Foto: NA

En un contexto atravesado por la controversia que generó la renuncia de Marco Lavagna, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá este martes 10 de febrero el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a enero 2026. De acuerdo con proyecciones privadas, la inflación del primer mes de 2026 se ubicaría por encima del 2,5 y el dato oficial se dará a conocer a las 16 de este martes 10 de febrero.

Desde el Gobierno, estiman que el número estará en línea con el registrado en diciembre, cuando el índice fue del 2,8%. “No creo que enero sea mucho más bajo que diciembre, seguramente esté en torno al 2,5%”, sostuvo días atrás el ministro de Economía Luis Caputo.

Las previsiones de los analistas también quedaron reflejadas en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado, donde corrigieron sus cálculos y señalaron que el IPC de enero sería del 2,4%. En la misma sintonía, la consultora Equilibra proyectó una inflación nacional del 2,4%, lo que implicaría una baja de 0,4 puntos porcentuales respecto de diciembre, con el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas como el principal factor de incidencia durante el mes.

Economía argentina Foto: NA

Sin embargo, otras consultoras relevadas por TN estimaron un dato algo más elevado: es el caso de Libertad y Progreso, que midió un aumento del 2,6% mensual en enero. “Con este resultado el avance de los precios se desaceleraría respecto del mes pasado, en el cual corrieron al 2,8% según el dato oficial provisto por el INDEC. Por su parte, la variación interanual se colocaría en 32,1%, consolidándose como el segundo dato de menor cuantía en los últimos veintidós meses”, evaluaron desde la firma.

En ese sentido, detallaron: “Si desglosamos con detenimiento el dato general del 2,6% mensual, veremos que las distintas categorías que conforman el IPC tuvieron incidencias dispares. El rubro que más contribuyó a llegar al dato final fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, que tuvo una fuerte variación del 7,3% a lo largo del mes, impulsado por productos como las carnes y sus derivados, pescados y mariscos y productos estacionales como verduras y legumbres”.

Además, señalaron que “el aumento de los servicios regulados tuvo una importante incidencia sobre el IPC de enero”, con una fuerte participación de las tarifas del transporte público, que comenzaron a aumentar por encima de la inflación. “Por último, observamos subas en rubros relevantes con menos impacto sobre el índice en cuestión, como es el caso de medicina, vivienda y restaurantes y hoteles”, agregaron.

Marco Lavagna renunció a su puesto como titular del INDEC. Foto: NA

Julián Leandro Neufeld, economista de Libertad y Progreso, explicó: “Si el Gobierno se respalda en su modelo de estimación de la demanda de dinero y emite en consecuencia debería poder menguar el ritmo de la inflación. En este aspecto, todo dependerá del objetivo que se proponga el Banco Central: si busca bajar los tipos de interés descontrolando la oferta de dinero, será difícil contener la inflación en los próximos meses”.

Por su parte, el relevamiento de Invecq indicó que, en la última semana, los precios registraron un incremento del 1,5%, impulsado principalmente por las subas en los sectores de Educación y Transporte. “De esta manera, la inflación promedio móvil de cuatro semanas se ubicó en 2,7%”, señalaron.

La difusión del dato de inflación quedó envuelta en polémica tras la renuncia de Lavagna a la conducción del INDEC. El exfuncionario tenía preparada una nueva metodología para medir el IPC desde enero, pero el Gobierno decidió postergar su implementación, lo que generó tensiones internas y derivó en su salida. “Vamos a mantenerlo hasta que el proceso de desinflación esté consolidado. Por ahora sigue como está”, justificó Caputo.

Inflación en CABA de enero 2026: de cuánto fue

En paralelo, la inflación de enero en la Ciudad de Buenos Aires fue del 3,1% y acumuló un 31,7% interanual. En comparación con diciembre, el IPC porteño mostró una aceleración de 0,4 puntos porcentuales, según informó este lunes el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad.

La suba de precios en el distrito estuvo motorizada principalmente por aumentos en: