Libreta AUH de ANSES. Foto: ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) emitió una advertencia para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH): es ilegal pagar a terceros para que completen o carguen la Libreta anual.

En las últimas semanas, se multiplicaron publicaciones en redes sociales de personas que ofrecían realizar el trámite a cambio de dinero. Desde ANSES enfatizan que cualquier intento de intermediación de este tipo es ilegal y puede derivar en la suspensión del beneficio.

Personas ofreciendo completar la Libreta AUH de ANSES a cambio de dinero. Foto: Facebook.

¿Quién debe presentar la Libreta y por qué?

La Libreta de AUH acredita que los menores cumplieron con los controles de salud, calendario de vacunación y asistencia escolar (desde los 5 años). El formulario debe ser certificado por un centro de salud y una institución educativa, y su falsificación constituye una falta grave que puede generar la baja de la AUH.

Los expertos recuerdan que el trámite es exclusivo del titular del beneficio y totalmente gratuito. La presentación puede hacerse desde Mi Anses ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o presencialmente en oficinas del organismo y operativos territoriales, sin necesidad de intermediarios.

Libreta AUH. Foto: ANSES

Atención beneficiarios de ANSES: las precauciones para evitar estafas con la Libreta AUH

Anses y especialistas en seguridad digital alertan sobre los riesgos de entregar datos personales a terceros, como CUIL, fotos del DNI o Clave de la Seguridad Social.

Compartir esta información puede facilitar estafas y fraudes, y los beneficiarios deben mantener sus datos siempre confidenciales.

Polémica por estafas virtuales en Singapur. Foto: X Grok.

Libreta AUH de ANSES 2026: prórroga y situación actual del trámite

El plazo para presentar la Libreta correspondiente al año pasado fue extendido hasta el 31 de marzo de 2026, mediante la Resolución 382/2025. Sin embargo, la carga de la Libreta del año en curso aún no fue habilitada, por lo que cualquier oferta para adelantar o gestionar este trámite es engañoso.

En este sentido, la recomendación de ANSES es clara: esperar a la habilitación oficial del sistema y realizar la carga únicamente a través de los canales oficiales, evitando intermediarios y pagos innecesarios.