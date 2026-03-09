SUAF marzo 2026: el nuevo monto que paga ANSES por asignación familiar. Foto: ANSES

La actualización mensual de las prestaciones sociales volvió a impactar en las asignaciones familiares. Durante marzo de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicó un nuevo incremento en jubilaciones, pensiones y beneficios sociales en línea con el esquema de movilidad vigente.

Entre las prestaciones alcanzadas se encuentra el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), que asiste económicamente a millones de trabajadores y familias en todo el país.

SUAF marzo 2026: el nuevo monto que paga ANSES por asignación familiar. Foto: ANSES.

La suba se calcula en base a la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según lo establece el Decreto 274/2024, el ajuste se aplica con un desfase de dos meses respecto a la variación de precios.

Así quedaron las asignaciones familiares de ANSES con los montos actualizados para marzo 2026

Con la actualización correspondiente a marzo, el monto de la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos quedó fijado en $66.414 por hijo.

Este beneficio forma parte del sistema SUAF y está dirigido a trabajadores registrados, monotributistas, jubilados y pensionados que cumplen con los topes de ingresos establecidos por el organismo previsional.

El monto de la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos quedó fijado en $66.414 por hijo. Foto: ANSES.

El valor final que percibe cada familia depende del ingreso total del grupo familiar. A mayor nivel de ingresos declarados, menor es el monto de la asignación, ya que el sistema contempla distintos escalones o rangos.

La actualización de marzo también impactó en otros programas sociales administrados por ANSES. Entre los principales valores vigentes se destacan:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $132.814

AUH por hijo con discapacidad: $432.461

Asignación Familiar por Hijo (primer rango del SUAF): $66.414

En el caso de la AUH, el monto total incluye una parte que se retiene mensualmente y se paga luego de presentar la libreta de controles de salud y escolaridad.

SUAF: qué es, cómo funciona y beneficiarios

El Sistema Único de Asignaciones Familiares es el mecanismo mediante el cual el Estado argentino paga asignaciones destinadas a acompañar económicamente a familias con hijos o personas a cargo.

. A mayor nivel de ingresos declarados, menor es el monto de la asignación, ya que el sistema contempla distintos escalones o rangos.

Pueden acceder al SUAF:

Trabajadores en relación de dependencia registrados.

Monotributistas.

Jubilados y pensionados.

Titulares de prestaciones por desempleo.

Personas que perciben pagos a través de una ART.

El objetivo del sistema es complementar los ingresos familiares y garantizar apoyo económico en etapas clave como la crianza de hijos, el nacimiento o la escolaridad.

ANSES: ¿cuándo se cobra el SUAF en marzo 2026?

El cronograma de pagos del SUAF se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular, de la misma forma que ocurre con jubilaciones y pensiones.

En marzo de 2026, el calendario comenzó el 9 de marzo y se extiende durante las semanas siguientes de acuerdo con el esquema habitual de ANSES.

El cronograma de pagos del SUAF se organiza según la terminación del DNI. Foto: ANSES.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo:

DNI terminado en 0: 9 de marzo.

DNI terminado en 1: 10 de marzo.

DNI terminado en 2: 11 de marzo.

DNI terminado en 3: 12 de marzo.

DNI terminado en 4: 13 de marzo.

DNI terminado en 5: 16 de marzo.

DNI terminado en 6: 17 de marzo.

DNI terminado en 7: 18 de marzo.

DNI terminado en 8: 19 de marzo.

DNI terminado en 9: 20 de marzo.

Asignaciones familiares de pensiones no contributivas:

Todas las terminación de DNI: 9/3 al 10/4.

Asignación por embarazo:

DNI terminado en 0: 10 de marzo.

DNI terminado en 1: 11 de marzo.

DNI terminado en 2: 12 de marzo.

DNI terminado en 3: 13 de marzo.

DNI terminado en 4: 16 de marzo.

DNI terminado en 5: 17 de marzo.

DNI terminado en 6: 18 de marzo.

DNI terminado en 7:19 de marzo.

DNI terminado en 8: 20 de marzo.

DNI terminado en 9: 25 de marzo.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad:

DNI terminados en 0 y 1: 13 de marzo.

DNI terminados en 2 y 3: 16 de marzo.

DNI terminados en 4 y 5: 17 de marzo.

DNI terminados en 6 y 7: 18 de marzo.

DNI terminados en 8 y 9: 19 de marzo.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento:

Todos los documentos primera quincena: 10/3 al 10/4.

Todos los documentos segunda quincena: 20/3 al 10/4.

De esta manera, millones de beneficiarios en todo el país reciben durante el mes el depósito correspondiente a las asignaciones familiares ya actualizadas por el nuevo índice de movilidad.