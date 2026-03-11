Cuáles son los montos a partir de las cuales las billeteras virtuales informan los movimientos de dinero en ARCA Foto: Foto generada con IA

El uso de billeteras virtuales es cada vez más común y ya pocos son los que utilizan dinero en efectivo. Por este motivo, es necesario conocer que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) (ex AFIP) establece algunos límites mensuales sobre las transacciones que se pueden realizar y puede llegar a generar reportes cuando éstos son superados.

Este régimen de información bancaria busca detectar las inconsistencias fiscales y los posibles casos de evasión tributaria. Por eso, en caso de que los movimientos de un contribuyente superen los topes establecidos y no coincidan con sus ingresos declarados, ARCA puede iniciar investigaciones, imponer multas e incluso bloquear cuentas.

ARCA y billeteras virtuales

Por este motivo, es importante conocer cuáles son los límites vigentes para el mes de marzo y cómo funcionan las alertas automáticas del organismo, ya que acciones sospechosas podrían generar una revisión de los fondos.

ARCA: cuáles son los límites para personas físicas en marzo

Según ARCA, los topes mensuales acumulados son los siguientes:

Transferencias y acreditaciones: hasta $50.000.000

Extracciones en efectivo: hasta $10.000.000

Saldos bancarios al cierre de mes: hasta $50.000.000

Plazos fijos: hasta $100.000.000

Tenencias en sociedades de bolsa: hasta $100.000.000

Compras como consumidor final: hasta $10.000.000

Pagos de cualquier tipo: hasta $50.000.000

No hay límite en la cantidad de operaciones, pero sí se fiscaliza el monto total acumulado durante el mes. Superar estos montos genera un reporte automático a ARCA.

ARCA

Límites para personas jurídicas

Para las empresas, los topes mensuales son más bajos y se aplican de la siguiente manera:

Transferencias y acreditaciones: hasta $30.000.000

Saldos bancarios al cierre de mes: hasta $30.000.000

Plazos fijos: hasta $30.000.000

Pagos de cualquier tipo: hasta $30.000.000

Acciones que pueden generar una alerta en ARCA

El organismo controla movimientos para detectar inconsistencias fiscales, especialmente en casos como:

Contribuyentes que facturan menos de lo que realmente ganan.

Operaciones en efectivo no registradas.

Ingresos no declarados provenientes de alquileres, ventas o servicios.

Posibles maniobras de lavado de activos.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Si se detecta alguna irregularidad, ARCA puede solicitar documentación que valide el origen de los fondos, incluyendo:

Comprobantes de ingresos: recibos de sueldo, honorarios profesionales, facturas emitidas.

Declaraciones juradas: Ganancias, Bienes Personales o IVA.

Constancias de operaciones: contratos de compraventa, escrituras o boletos.

Comprobantes de transferencias: CBU de origen y conceptos de pago.

Documentación de préstamos: contratos con firmas certificadas.

Conocer estos montos y cómo funciona el régimen de información de ARCA permite a los usuarios de billeteras virtuales planificar sus operaciones y evitar sanciones o investigaciones innecesarias.