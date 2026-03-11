ARCA: cuáles son los montos a partir de las cuales las billeteras virtuales informan los movimientos de dinero
El uso de billeteras virtuales tiene un límite sobre las transacciones que se pueden realizar, con el fin de verificar el origen de los fondos. Cómo evitar multas y el bloqueo de cuentas.
El uso de billeteras virtuales es cada vez más común y ya pocos son los que utilizan dinero en efectivo. Por este motivo, es necesario conocer que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) (ex AFIP) establece algunos límites mensuales sobre las transacciones que se pueden realizar y puede llegar a generar reportes cuando éstos son superados.
Este régimen de información bancaria busca detectar las inconsistencias fiscales y los posibles casos de evasión tributaria. Por eso, en caso de que los movimientos de un contribuyente superen los topes establecidos y no coincidan con sus ingresos declarados, ARCA puede iniciar investigaciones, imponer multas e incluso bloquear cuentas.
Por este motivo, es importante conocer cuáles son los límites vigentes para el mes de marzo y cómo funcionan las alertas automáticas del organismo, ya que acciones sospechosas podrían generar una revisión de los fondos.
ARCA: cuáles son los límites para personas físicas en marzo
Según ARCA, los topes mensuales acumulados son los siguientes:
- Transferencias y acreditaciones: hasta $50.000.000
- Extracciones en efectivo: hasta $10.000.000
- Saldos bancarios al cierre de mes: hasta $50.000.000
- Plazos fijos: hasta $100.000.000
- Tenencias en sociedades de bolsa: hasta $100.000.000
- Compras como consumidor final: hasta $10.000.000
- Pagos de cualquier tipo: hasta $50.000.000
No hay límite en la cantidad de operaciones, pero sí se fiscaliza el monto total acumulado durante el mes. Superar estos montos genera un reporte automático a ARCA.
Límites para personas jurídicas
Para las empresas, los topes mensuales son más bajos y se aplican de la siguiente manera:
- Transferencias y acreditaciones: hasta $30.000.000
- Saldos bancarios al cierre de mes: hasta $30.000.000
- Plazos fijos: hasta $30.000.000
- Pagos de cualquier tipo: hasta $30.000.000
Acciones que pueden generar una alerta en ARCA
El organismo controla movimientos para detectar inconsistencias fiscales, especialmente en casos como:
- Contribuyentes que facturan menos de lo que realmente ganan.
- Operaciones en efectivo no registradas.
- Ingresos no declarados provenientes de alquileres, ventas o servicios.
- Posibles maniobras de lavado de activos.
Si se detecta alguna irregularidad, ARCA puede solicitar documentación que valide el origen de los fondos, incluyendo:
- Comprobantes de ingresos: recibos de sueldo, honorarios profesionales, facturas emitidas.
- Declaraciones juradas: Ganancias, Bienes Personales o IVA.
- Constancias de operaciones: contratos de compraventa, escrituras o boletos.
- Comprobantes de transferencias: CBU de origen y conceptos de pago.
- Documentación de préstamos: contratos con firmas certificadas.
Conocer estos montos y cómo funciona el régimen de información de ARCA permite a los usuarios de billeteras virtuales planificar sus operaciones y evitar sanciones o investigaciones innecesarias.