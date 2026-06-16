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Tras el aumento del pasaje de colectivos, de cuánto es el saldo negativo de la tarjeta SUBE en junio 2026

El saldo de emergencia varía según cada medio de transporte. Permite viajar aun sin crédito, se habilita automáticamente y se descuenta en la siguiente recarga.

Carlos Dileo
Por Carlos Dileo
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Tarjeta SUBE.
Tarjeta SUBE. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.
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Tras el aumento de las tarifas del colectivo este lunes 15 de junio en el Área Metropolitana de Buenos Aires, resulta fundamental conocer cuál es el nuevo límite de saldo negativo permitido en la tarjeta SUBE para evitar inconvenientes al viajar.

El saldo negativo de la tarjeta SUBE en junio 2026 es el siguiente para cada medio de transporte:

El monto es de -$1.200 en:

  • Colectivos
  • Subtes
  • Transporte Fluvial (solo en el pago de pasajes en boletería para el uso de lanchas)

Es de -$650:

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  • Mitre
  • Sarmiento
  • Roca
  • San Martín
  • Belgrano Norte y Sur
  • Del Valle de Neuquén
  • Lanchas del Delta

(La línea del tren Urquiza mantiene el saldo de emergencia en $-480, que se actualizará cuando finalicen el recambio tecnológico en sus molinetes).

Transporte público Foto: Foto generada con IA

Confirmado: el saldo negativo de la SUBE varía dependiendo del servicio de transporte

  • Colectivos en todo el país: hasta $1200
  • Subtes de la Ciudad de Buenos Aires: hasta $1200
  • Lanchas del Delta y trenes Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte, Belgrano Sur y Del Valle de Neuquén: hasta $650
  • Línea Urquiza: $480 (mientras se modernizan los molinetes)

Además, el saldo máximo que se puede tener en la tarjeta es de $40.000. Este monto puede cargarse a través de la app SUBE, en colectivos con el sistema “Carga a Bordo” o en terminales automáticas.

Adiós al CUD en cada viaje: paso a paso para obtener la SUBE gratis para personas con discapacidad

El Gobierno estableció en un comunicado oficial una medida que permitirá que las personas con discapacidad accedan al descuento del 100% en viajes en colectivos de jurisdicción nacional y trenes a través de la tarjeta SUBE y sin necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) a partir del viernes 19 de junio.

De esta manera, la medida tiene como objetivo simplificar el acceso al beneficio económico a la vez que resguarda la información personal de los usuarios al minimizar el uso de documentación propensa al fraude. Busca además la mejora de las condiciones de viaje para los pasajeros con discapacidad y para los conductores y operadores del sistema de transporte público.

Certificado Único de Discapacidad Foto: Foto generada con IA Canal 26

Paso a paso: cómo acceder al beneficio con tarjeta SUBE

Las personas con discapacidad que quieran acceder a este beneficio deberán registrar una tarjeta SUBE a su nombre y vincular el Certificado Único de Discapacidad a ella a través de la plataforma oficial. Sin embargo, aquellos que acceden al beneficio podrán continuar haciéndolo en formato físico.

En los casos en que el beneficio incluya un acompañante, el descuento del 100% quedará asociado a la misma tarjeta SUBE utilizada por la persona con discapacidad.

  1. Registrar la tarjeta SUBE en el sitio oficial de SUBE. Si el usuario ya cuenta con SUBE registrada, comenzar por paso 2.
  2. Ingresar a la cuenta personal y dirigirse a la sección “Beneficios”.
  3. Cargar el número de CUD (Certificado Único de Discapacidad), compuesto por diez dígitos.
  4. Activar el beneficio mediante alguna de las siguientes opciones:

¿Cómo viajar con la tarjeta SUBE?

En colectivos de jurisdicción nacional

  1. Informar al conductor el destino del viaje.
  2. Apoyar la tarjeta en la validadora hasta que se confirme la operación.

En trenes

  1. Apoyar la tarjeta en el molinete al inicio del viaje (check-in).
  2. Volver a apoyarla al finalizar el recorrido (check-out).

En todos los casos, si la persona con discapacidad viaja junto a un acompañante, deberá repetir el procedimiento para registrar ambos pasajes.

SUBEColectivosSubtesTren
Carlos Dileo
Carlos Dileo

Editor SEO

Periodista con un largo recorrido en medios de comunicación y agencias digitales. Especializado en servicios, información general, turismo, lifestyle y entretenimiento. Leer bio

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