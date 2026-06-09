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Chau al Ahora 12 y Precios Cuidados: los detalles de las normas de comercio que derogó el Gobierno

El oficialismo derogó normativas económicas clave tales como los programas que permitían el ahorro de las familias argentinas: Ahora 12, Precios Cuidados y Cuota Simple. Fueron implementados durante gobiernos anteriores y son eliminados en el marco del plan de modernización y simplificación del Estado.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
Actualizado el 9 de junio de 2026 a las 12:23
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Precios cuidados
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El Ejecutivo derogó 58 normas vinculadas al comercio interior tales como los programas Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados, junto a las regulaciones que obligan a las escuelas privadas a notificar sus aranceles.

La medida fue formalizada mediante la Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026 que fueron publicadas este martes en el Boletín Oficial, en el marco del plan de modernización y simplificación del Estado que lleva adelante la administración de Javier Milei.

Desde el oficialismo comentaron que estas derogaciones “buscan contribuir a una mayor claridad del marco legal y, a su vez, facilitar la interpretación de la normativa estatal, eliminando ambigüedades regulatorias y reduciendo la incertidumbre jurídica”.

Ahora 12
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En este contexto, en los fundamentos oficiales se señaló que las resoluciones y disposiciones derogadas habían quedado desactualizadas, carecían de finalidad o provocaban desequilibrios en el mercado.

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¿Qué medidas económicas fueron derogadas por el Gobierno?

Con esta decisión, se dieron de baja 22 normativas del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), un mecanismo de intervención directa que buscaba controlar precios en la cadena triguera.

En este sentido, en la resolución se detalló que tras disponerse la revocación del contrato y la consecuente liquidación del fideicomiso del “Fondo Estabilizador del Trigo Argentino”, “toda la normativa complementaria y reglamentaria dictada para la implementación y operatividad de dicho Fondo ha quedado carente de objeto y de sustento legal”.

Asimismo, quedaron eliminadas definitivamente 30 normativas de Ahora 12 y Cuota Simple, junto con una normativa accesoria al programa Precios Cuidados.

Precios Cuidados, NA
Precios Cuidados, NA

Al respecto, en el texto oficial se argumentó que “han perdido vigencia los programas de fomento al consumo y la producción de bienes y servicios, al no haberse dispuesto su prórroga”, explicando que “la no renovación de dichos programas se inscribe en el marco de un proceso de normalización del mercado de crédito, buscando restablecer las señales de precio y eliminar las distorsiones en la asignación de capital”.

También se derogaron 4 normativas que obligaba a instituciones privadas de enseñanza a notificar anticipadamente sus aranceles, ya que según el Gobierno incentivaba “la distorsión de precios al fijarse aumentos preventivos y arbitrarios por parte de los colegios”.

En esa línea, remarcó que la obligación informar los valores con antelación y contar con el aval gubernamental para aplicarlos “limitaba su capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado, impidiendo que estos ajusten sus precios en función de la realidad económica y los costos operativos, creándoles asimismo una situación de incertidumbre económica”.

Además, quedó sin efecto una normativa que duplicaba mecanismos de atención ya existentes para adolescentes consumidores. De esta manera, el Ejecutivo explicó que “se elimina esta superposición y se concentran los reclamos en un canal especializado que garantiza una respuesta más ágil y eficiente”.

Supermercado Foto: REUTERS

Al resaltar la continuidad de la senda desregulatoria, el Gobierno indicó que “desde diciembre de 2023, la Secretaría de Industria, Comercio y PyME impulsa una revisión integral de la normativa vigente orientada a simplificar el entramado regulatorio y adecuarlo al marco legal actual” y remarcó que "a la fecha se han derogado 240 normas para simplificar el comercio, desburocratizar la gestión y dotar de transparencia al mercado".

Economía argentinaPrecios cuidadosAhora 12Medidas de Gobierno
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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