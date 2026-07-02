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¿Selección Argentina o día de shopping?: qué se puede comprar en Miami por el precio de una entrada de reventa para los partidos del Mundial 2026

Si bien hay algunos hinchas que dejan en claro que la pasión y el amor por la Selección Argentina en el Mundial 2026 no tiene precio, otros turistas prefieren usar ese dinero en compras que pueden realizarse en los distintos centros comerciales de Miami.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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La comparación entre los precios de una entrada para ver a la Selección y las compras que se puede hacer en un shopping de Miami, deja en evidencia hasta dónde puede llegar la locura por ver al equipo de Messi en el Mundial.
La comparación entre los precios de una entrada para ver a la Selección y las compras que se puede hacer en un shopping de Miami, deja en evidencia hasta dónde puede llegar la locura por ver al equipo de Messi en el Mundial. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.
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En medio de la fiebre mundialista, miles de hinchas argentinos enfrentan una realidad que suele repetirse en cada Mundial: conseguir una entrada en el mercado de reventa puede costar una verdadera fortuna.

Para algunos partidos de la Selección argentina, especialmente en instancias decisivas, los tickets pueden alcanzar hasta los US$ 8.000 -dependiendo los sectores-, según indicó Martín Insurralde, cronista de Canal 26 en el Mundial, una suma que equivale al valor de unas buenas vacaciones o de un importante día de compras en shoppings de Miami.

Hinchas de la Selección argentina en el partido contra Argelia. Foto: EFE (Juan Ignacio Roncoroni)

Qué podés comprar en un shopping de Miami por US$ 8.000, el precio de una entrada de reventa del Mundial 2026

Esa cifra no solo alcanza para pagar un viaje completo a Estados Unidos, sino que también permite recorrer los principales shoppings de Miami y volver con las valijas repletas de productos de primeras marcas, como por ejemplo:

  • Un iPhone 17 Pro Max: US$ 1.200.
  • Una MacBook Air: US$ 1.200.
  • Un iPad Pro: US$ 1.200.
  • Un Apple Watch Ultra 3: US$ 800.
  • Unos AirPods Pro 3: US$ 250.
  • Una PlayStation 5 Pro: US$ 900.
  • Un televisor Smart TV de 65 pulgadas: US$ 1.100.
  • Cinco pares de zapatillas Nike o Adidas: US$ 900.
  • Siete jeans Levi’s: US$ 800.
  • Cinco perfumes importados: US$ 600.

Después de comprar todos estos productos en un shopping de Miami, el total rondaría los US$ 8.000, prácticamente el mismo valor que cuesta una sola entrada de reventa para ver a la Selección Argentina en el Mundial 2026.

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Miami se conviertió en el paraíso de las compras para los turistas que viajan a Estados Unidos. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Miami, el paraíso de las compras para los argentinos

No es casualidad que miles de argentinos aprovechen sus viajes a Estados Unidos para hacer compras. Shoppings reconocidos como Sawgrass Mills, Aventura Mall o Dolphin Mall tienen cientos de locales con descuentos en tecnología, indumentaria, calzado, perfumes y artículos para el hogar.

Por eso, la comparación resulta inevitable: con la suma que hoy puede salir una entrada de reventa para ver a la Selección, es posible renovar todos los dispositivos electrónicos, cambiar el guardarropa completo y volver con varias valijas llenas.

Shopping Aventura Mall, uno de los más elegidos para hacer compras en Miami. Foto: Aventura Mall.

La fiebre por acompañar al campeón del mundo llevó los precios a montos inéditos. Para muchos hinchas, vivir la experiencia desde la tribuna no tiene precio. Sin embargo, el mercado de reventa demuestra que, en términos económicos, una sola entrada puede valer tanto como un día de compras de lujo y sin restricciones en Miami.

Mundial 2026MiamiShoppingSelección Argentina
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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