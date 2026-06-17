Mall of América: el shopping más grande de Estados Unidos que tiene montañas rusas, acuario y más de 520 tiendas

Mall of America, el shopping más grande de Estados Unidos. Foto: americaretail-malls

En una época en la que el comercio electrónico desafía la supervivencia de los centros comerciales tradicionales, existe un lugar en Estados Unidos que parece ir a contramano de la tendencia. No se trata solo de un shopping: es un destino turístico que recibe millones de visitantes cada año y redefine el concepto de entretenimiento bajo techo.

Ubicado en Bloomington, en el estado de Minnesota, el Mall of America se consolidó como el centro comercial más grande de Estados Unidos y uno de los complejos de compras y ocio más importantes de América del Norte.

Con más de 260.000 metros cuadrados de superficie comercial, este coloso alberga más de 500 tiendas, decenas de restaurantes y una amplia oferta de entretenimiento que lo convierten en una parada obligada para quienes visitan la región.

Mall of America, el shopping más grande de Estados Unidos. Foto: americaretail-malls

Su fórmula de éxito combina compras, gastronomía, experiencias inmersivas y propuestas para toda la familia. Lejos de limitarse al retail, el Mall of America se transformó en un verdadero ecosistema turístico capaz de atraer a viajeros de todo el mundo.

Mall of America: cómo nació el shopping más grande de Estados Unidos

Desde su inauguración, el 11 de agosto de 1992, el complejo revolucionó la industria de los centros comerciales. Fue construido sobre el terreno que ocupaba el antiguo Metropolitan Stadium, donde jugaban los Minnesota Twins, y demandó una inversión inicial de 650 millones de dólares.

Tres décadas después, el proyecto no solo sigue vigente, sino que continúa expandiéndose y adaptándose a las nuevas tendencias de consumo. Actualmente, el Mall of America reúne más de 520 tiendas y recibe cerca de 40 millones de visitantes al año, una cifra que lo posiciona entre los destinos turísticos más concurridos de Estados Unidos.

Qué atracciones tiene el Mall of America en Minnesota

Uno de sus principales atractivos es Nickelodeon Universe, el parque temático cubierto más grande de Estados Unidos. Con 27 atracciones inspiradas en los personajes más populares de la cadena infantil, ofrece desde montañas rusas de alta adrenalina hasta juegos para los más chicos.

Uno de sus principales atractivos es Nickelodeon Universe, el parque temático cubierto más grande de Estados Unidos. Foto: americaretail-malls

El complejo también cuenta con propuestas innovadoras como FlyOver America, una experiencia inmersiva en 4D que simula un vuelo sobre algunos de los paisajes más emblemáticos del país, y Crayola Experience, un espacio interactivo orientado a estimular la creatividad de niños y adultos.

La experiencia continúa en SEA LIFE Minnesota, un acuario que alberga miles de especies marinas y permite a los visitantes recorrer un túnel submarino rodeado de tiburones, rayas y peces tropicales.

Estas opciones convierten al Mall of America en mucho más que un centro comercial: es un destino de entretenimiento integral pensado para visitantes de todas las edades.

La experiencia continúa en SEA LIFE Minnesota, un acuario con túnel submarino que alberga miles de especies marinas. Foto: americaretail-malls

Dónde queda el Mall of America y cómo llegar

La ubicación estratégica es otro de sus puntos fuertes. El Mall of America se encuentra en Bloomington, a pocos minutos de Minneapolis y St. Paul, y muy cerca del Aeropuerto Internacional Minneapolis-Saint Paul, uno de los más importantes del Medio Oeste estadounidense.

Además, en sus alrededores funcionan más de 50 hoteles con servicios de traslado, una ventaja que facilita la llegada de turistas nacionales e internacionales.

Más allá de sus dimensiones, el centro comercial busca adaptarse a las nuevas demandas de los viajeros mediante iniciativas vinculadas a la sostenibilidad. Sistemas de reciclaje, iluminación energéticamente eficiente y espacios con vegetación natural forman parte de una estrategia que apunta a reducir el impacto ambiental sin resignar confort.

En un contexto en el que muchos centros comerciales atraviesan una profunda transformación, el Mall of America demuestra que la clave está en ofrecer experiencias memorables. Comprar sigue siendo importante, pero ya no alcanza. El futuro del sector parece estar en la combinación entre entretenimiento, gastronomía, tecnología y turismo.