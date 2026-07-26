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Vacaciones de invierno: actividades gratis y baratas para hacer con los chicos en los principales shoppings del país

La programación especial está pensada para ofrecer propuestas de entretenimiento, cultura y recreación para toda la familia. Desde patinaje sobre hielo a talleres creativos, hay de todo para hacer. Los detalles con precios y direcciones.

Pato Daniele
Por Pato Daniele
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Los shoppings tienen actividades especiales para vacaciones de invierno.
Los shoppings tienen actividades especiales para vacaciones de invierno. Foto: IRSA
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Una de las formas de escaparle al frío en las vacaciones de invierno es ir con los chicos a un shopping. Es un clásico que incluye la posibilidad de comer algo y de llevarlos a hacer actividades especiales. Por eso los centros comerciales prepararon una batería de actividades, entre gratuitas y pagas, para entretenerlos en estas semanas.

Gran parte de esta programación especial está pensada para ofrecer propuestas de entretenimiento, cultura y recreación para toda la familia.

Vacaciones de invierno: actividades gratis y baratas para hacer con los chicos

Abasto Shopping

Durante todo julio, el tradicional Museo de los Niños volverá a ser el gran protagonista de las vacaciones de invierno. La propuesta combina aprendizaje y entretenimiento a través del juego, y se complementa con otras experiencias para disfrutar en familia. Además cuenta con espacios interactivos para explorar oficios y profesiones (entrada: $18.000).

También incorporaron una cancha de fútbol como experiencia mundialista que, con el nombre de Modo Fúlbo, funciona viernes, sábados y domingos de 14 a 20, gratuita y con ingreso por orden de llegada. Dirección: Av. Corrientes 3247, CABA. Instagram: @abasto_shopping

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Los shoppings tienen actividades especiales para vacaciones de invierno. Foto: IRSA

Alcorta Shopping

Ofrecerá una agenda de actividades para toda la familia, con talleres, espectáculos, propuestas participativas y entretenimiento durante todo el receso escolar:

  • Kermesse de apertura con juegos, premios y espacio de coloreo el 18 de julio, fecha en la que comienzan aquí las actividades de vacaciones gratuitas.
  • Taller “La florería secreta de Alcorta”: 27 y 31 de julio.
  • Espectáculos infantiles: “Capitán Sanata” (26/7) y “Denise y la Petit Banda” (29/7).
  • Taller y espectáculo lúdico circense (31/7).
  • Maquillaje artístico y artistas circenses con malabares, monociclo, burbujas, hula hoop y juegos interactivos. Kermesse de cierre (2 de agosto).

Dirección: Jerónimo Salguero 3172, CABA. Instagram: @alcortashopping

Los shoppings tienen actividades especiales para vacaciones de invierno. Foto: IRSA

Alto Avellaneda

Durante todo julio se convertirá en un polo de entretenimiento con propuestas deportivas y recreativas para todas las edades. Especialmente por la Pista de patinaje sobre hielo de casi 400 m², con capacidad para 100 personas, que funcionará de domingos a jueves de 10 a 22, y viernes y sábados de 10 a medianoche, y estará disponible hasta el 2 de agosto. El precio es de $ 16.000 por persona el turno de una hora. El ticket incluye el alquiler de los patines y el casco.

Dirección: Gral. Güemes 897, Avellaneda, Pcia. de Bs. As. Instagram: @alto_avellaneda

Los shoppings tienen actividades especiales para vacaciones de invierno. Foto: IRSA

Alto Palermo

Durante las vacaciones, el patio de comidas del segundo nivel se transformará en un espacio de experiencias interactivas para chicos y adultos. Intervención del cerco de obra del artista Martín Ron para que los chicos puedan pintar, espacio gratuito que contará con un stand exclusivo de Royal Canin y entrega de chapitas para mascotas. Disponible de 12 a 20 los días: 26, 29, 30 y 31 de julio.

Dirección: Av. Santa Fe 3253, CABA. Instagram: @alto_palermo

Patio Bullrich

La propuesta estará enfocada en experiencias creativas y espectáculos para los más chicos en el Patio Point, Nivel 2. Talleres de armado de colibríes (28 de julio) y pintura sobre cerámica junto a Nicolás Pottery (22 y 29 de julio).

“Cuentos en Pijamas: Historias Contadas” el 30 de julio, con narración, canciones y actividades de coloreo. Shows en vivo deTan Gurí (1 de agosto). Maquillaje artístico y espacio lúdico de juego libre para complementar la experiencia.

Dirección: Posadas 1245, CABA. Instagram: @patiobullrich

Vacaciones de inviernoShoppingShopping Abasto
Pato Daniele
Pato Daniele

Periodista colaboradora

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