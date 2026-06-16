El Gobierno endurece los controles migratorios: expulsó a 14.000 extranjeros

La actual MInistra de Seguridad continúa la política de su predecesora. Foto: @AleMonteoliva

El Gobierno nacional informó que 14.000 extranjeros fueron expulsados del país en los últimos seis meses, en el marco de una política de control migratorio que se intensificó desde comienzos de año. La cifra fue dada a conocer por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien destacó los resultados de los operativos desplegados en distintos puntos del territorio.

El dato refleja un incremento significativo respecto de los primeros reportes oficiales. A comienzos del año, el propio Ministerio había señalado que cerca de 5.000 personas habían sido alcanzadas por medidas como expulsiones, inadmisiones, capturas o extradiciones, en lo que ya entonces se presentaba como un giro en la política migratoria.

Desde el Ejecutivo sostienen que el aumento responde a mayores controles en fronteras, aeropuertos y puertos, además de operativos federales en zonas consideradas sensibles. La estrategia se basa en el cruce de datos biométricos y registros de organismos nacionales e internacionales.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva Foto: Twitter oficial de Alejandra Monteoliva

Operativos y controles en distintos puntos del país

Uno de los procedimientos recientes se realizó en la feria de Villa Celina, en La Matanza, donde la Policía Federal identificó a 458 personas. Según los datos oficiales, 369 eran extranjeras y 16 presentaban irregularidades en su situación migratoria.

Durante ese operativo, además, se detectaron otras infracciones vinculadas a la comercialización de productos falsificados y dispositivos denunciados como robados. La Justicia ordenó la detención de cuatro ciudadanos de nacionalidad boliviana, que quedaron a disposición del Juzgado Federal de Morón.

Las autoridades remarcan que estos operativos forman parte de una política integral que combina seguridad y control administrativo, con la intención de detectar tanto delitos como irregularidades en la permanencia en el país.

El argumento oficial: seguridad y cumplimiento de la ley

Monteoliva sostuvo que entre las personas expulsadas se encuentran individuos con antecedentes penales, alertas internacionales o impedimentos legales de ingreso, además de quienes no cumplían con la normativa migratoria vigente.

En línea con ese planteo, la funcionaria reiteró que la Argentina está abierta a quienes respetan la ley, mientras que quienes no lo hacen “no tienen lugar”, una definición que resume el enfoque adoptado por el Gobierno en materia migratoria.

El mensaje oficial se apoya en la idea de reforzar la seguridad nacional y ordenar los flujos migratorios, una prioridad que en los últimos meses se tradujo en un aumento en la visibilidad de los operativos y en la difusión de sus resultados.

Un endurecimiento con impacto y debate implícito

Aunque desde el Ejecutivo se presenta como un logro en términos de control, el crecimiento de las expulsiones también expone el alcance de una política más estricta que impacta sobre diversas comunidades extranjeras.

El uso de consignas breves y contundentes en la comunicación oficial, junto con la difusión de cifras acumuladas, marca un cambio en el tono con el que se abordan estas medidas, que pasan a ocupar un lugar central en la agenda de seguridad.

En paralelo, el énfasis en los procedimientos y en la cantidad de personas alcanzadas deja entrever el desafío de equilibrar las políticas de control con el carácter históricamente receptivo del país en materia migratoria, una discusión que, por ahora, se mantiene en segundo plano.