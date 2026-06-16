Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

El Gobierno endurece los controles migratorios: expulsó a 14.000 extranjeros

El Ministerio de Seguridad difundió un balance de seis meses con miles de expulsiones y operativos en todo el país. Mientras el oficialismo presenta los datos como un avance en el control y la seguridad, el endurecimiento de las políticas migratorias abre interrogantes sobre su alcance y efectos.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La actual MInistra de Seguridad continúa la política de su predecesora.
La actual MInistra de Seguridad continúa la política de su predecesora. Foto: @AleMonteoliva
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El Gobierno nacional informó que 14.000 extranjeros fueron expulsados del país en los últimos seis meses, en el marco de una política de control migratorio que se intensificó desde comienzos de año. La cifra fue dada a conocer por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien destacó los resultados de los operativos desplegados en distintos puntos del territorio.

El dato refleja un incremento significativo respecto de los primeros reportes oficiales. A comienzos del año, el propio Ministerio había señalado que cerca de 5.000 personas habían sido alcanzadas por medidas como expulsiones, inadmisiones, capturas o extradiciones, en lo que ya entonces se presentaba como un giro en la política migratoria.

Desde el Ejecutivo sostienen que el aumento responde a mayores controles en fronteras, aeropuertos y puertos, además de operativos federales en zonas consideradas sensibles. La estrategia se basa en el cruce de datos biométricos y registros de organismos nacionales e internacionales.

alejandra monteoliva secretaria de seguridad
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva Foto: Twitter oficial de Alejandra Monteoliva

Operativos y controles en distintos puntos del país

Uno de los procedimientos recientes se realizó en la feria de Villa Celina, en La Matanza, donde la Policía Federal identificó a 458 personas. Según los datos oficiales, 369 eran extranjeras y 16 presentaban irregularidades en su situación migratoria.

Contenido Recomendado

Estados Unidos presiona a Europa:Pete Hegseth calificó la inmigración como una “invasión” y exigió más gasto militar

Estados Unidos presiona a Europa: Pete Hegseth calificó la inmigración como una “invasión” y exigió más gasto militar

“Nos están haciendo quedar como tontos”:la furia de Sudáfrica por un inesperado problema migratorio antes del Mundial 2026

“Nos están haciendo quedar como tontos”: la furia de Sudáfrica por un inesperado problema migratorio antes del Mundial 2026

Durante ese operativo, además, se detectaron otras infracciones vinculadas a la comercialización de productos falsificados y dispositivos denunciados como robados. La Justicia ordenó la detención de cuatro ciudadanos de nacionalidad boliviana, que quedaron a disposición del Juzgado Federal de Morón.

Las autoridades remarcan que estos operativos forman parte de una política integral que combina seguridad y control administrativo, con la intención de detectar tanto delitos como irregularidades en la permanencia en el país.

El argumento oficial: seguridad y cumplimiento de la ley

Monteoliva sostuvo que entre las personas expulsadas se encuentran individuos con antecedentes penales, alertas internacionales o impedimentos legales de ingreso, además de quienes no cumplían con la normativa migratoria vigente.

En línea con ese planteo, la funcionaria reiteró que la Argentina está abierta a quienes respetan la ley, mientras que quienes no lo hacen “no tienen lugar”, una definición que resume el enfoque adoptado por el Gobierno en materia migratoria.

El mensaje oficial se apoya en la idea de reforzar la seguridad nacional y ordenar los flujos migratorios, una prioridad que en los últimos meses se tradujo en un aumento en la visibilidad de los operativos y en la difusión de sus resultados.

Un endurecimiento con impacto y debate implícito

Aunque desde el Ejecutivo se presenta como un logro en términos de control, el crecimiento de las expulsiones también expone el alcance de una política más estricta que impacta sobre diversas comunidades extranjeras.

El uso de consignas breves y contundentes en la comunicación oficial, junto con la difusión de cifras acumuladas, marca un cambio en el tono con el que se abordan estas medidas, que pasan a ocupar un lugar central en la agenda de seguridad.

En paralelo, el énfasis en los procedimientos y en la cantidad de personas alcanzadas deja entrever el desafío de equilibrar las políticas de control con el carácter históricamente receptivo del país en materia migratoria, una discusión que, por ahora, se mantiene en segundo plano.

MigracionesGobiernoMinisterio de Seguridad
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

Notas Más leídas

  1. ¿Hay paro de colectivos? La decisión que podría impactar en el transporte público tras la reapertura de paritarias entre la UTA y el Gobierno

    ¿Hay paro de colectivos? La decisión que podría impactar en el transporte público tras la reapertura de paritarias entre la UTA y el Gobierno

  2. El gobierno de Bolivia deportó a legisladores argentinos que realizaron un viaje de Misión Humanitaria:el comunicado de Cancillería

    El gobierno de Bolivia deportó a legisladores argentinos que realizaron un viaje de Misión Humanitaria: el comunicado de Cancillería

  3. Las Fuerzas Armadas quedaron habilitadas para trabajar en Uber, delivery y seguridad privada y complementar sus ingresos

    Las Fuerzas Armadas quedaron habilitadas para trabajar en Uber, delivery y seguridad privada y complementar sus ingresos

  4. Alerta por falta de fondos de PAMI:clínicas amenazan con cortes de servicios y los jubilados podrían quedar sin atención

    Alerta por falta de fondos de PAMI: clínicas amenazan con cortes de servicios y los jubilados podrían quedar sin atención

  5. Reforma laboral 2026:el nuevo convenio internacional para repartidores y choferes de aplicaciones que desafía la ley del Gobierno

    Reforma laboral 2026: el nuevo convenio internacional para repartidores y choferes de aplicaciones que desafía la ley del Gobierno
Lo último
También podría interesarte
Política

El Gobierno endurece los controles migratorios:expulsó a 14.000 extranjeros

El Gobierno endurece los controles migratorios: expulsó a 14.000 extranjeros

Alerta por falta de fondos de PAMI:clínicas amenazan con cortes de servicios y los jubilados podrían quedar sin atención

Por qué la Justicia advirtió con revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner:la intimación de Tribunales

¿Hay paro de colectivos? La decisión que podría impactar en el transporte público tras la reapertura de paritarias entre la UTA y el Gobierno

Economía

Hamburguesas a $299:cuándo, cómo comprar y qué locales participan de esta promoción única

Hamburguesas a $299: cuándo, cómo comprar y qué locales participan de esta promoción única

Por qué la Justicia advirtió con revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner:la intimación de Tribunales

El Banco Mundial otorgó un aval financiero por 2000 millones de dólares para la Argentina

La actividad metalúrgica cayó 5,1% en mayo 2026 y 6 de cada 10 máquinas están paralizadas

Internacionales

Unirá Argentina y Chile:el megaproyecto bioceánico de 9.600 millones de dólares que busca cruzar la Cordillera en tren

Unirá Argentina y Chile: el megaproyecto bioceánico de 9.600 millones de dólares que busca cruzar la Cordillera en tren

Investigan un presunto incidente entre un buque de guerra ruso y un yate británico en el Canal de la Mancha

Donald Trump se mostró molesto con las acciones de Netanyahu en el Líbano y le pidió “responsabilidad”

Trump y una letal advertencia contra Irán:“Si tienen un arma nuclear caerá el infierno sobre ellos”