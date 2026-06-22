Cómo ahorrar casi 50 mil pesos en supermercados los lunes de junio con Banco Nación y la app MODO

Ahorro en supermercados de todo el país los dos lunes restantes del mes con MODO. Foto: NA

Cuando se acerca fin de mes, todas las ayudas al bolsillo vienen bien y, en este sentido, se unieron el Banco Nación y la app MODO para dar descuentos en supermercados para el día lunes 22 y lunes 29 de junio que pueden resultar en ahorros de hasta $45.000.

La billetera virtual tiene un reintegro del 20% en ChangoMás y a ello se le puede sumar un 10% de la entidad bancaria al pagar con QR. Esta promoción es válida para tarjetas de débito y crédito en el caso de MODO y para tarjetas de crédito VISA y Mastercard del Banco Nación y solamente Mastercard en el caso de que sean de débito.

Pagando con la App de Modo y la cuenta del Banco Nación pueden ahorrarse hasta $45000. Foto: NA (Damián Dopacio)

¿De cuánto es el ahorro en supermercados para el mes de junio?

La promoción ofrece un reintegro del 20% sobre el total de cada compra realizada. Este beneficio cuenta con un tope mensual de hasta $25.000 por banco, por lo que se recomienda a los usuarios verificar si ya alcanzaron ese límite en operaciones realizadas durante los lunes previos del mes.

Además, el descuento es acumulable con otras promociones vigentes. Esto significa que, si el banco con el que se efectúa el pago ofrece un beneficio adicional en el mismo comercio, ambos descuentos se aplican de manera conjunta, incrementando el ahorro final.

La iniciativa estará vigente el lunes 22 y 29 de junio. No obstante, la promoción también está sujeta a un fondo total de $1.294 millones, por lo que podría finalizar antes en caso de agotarse ese cupo.

La vigencia de la inuiciativa es por los lunes 22 y 29 de junio o hasta agotar el monto máximo. Foto: NA

El reintegro se efectúa dentro de los 30 días posteriores a la compra y se acredita directamente en la cuenta bancaria asociada a MODO. Sin embargo, en algunos casos puede impactar a los pocos días de realizada la operación o incluso aparecer de manera inmediata en el ticket como un descuento detallado según la promoción.

¿Cuáles son las condiciones para asegurarse el reintegro con MODO?

Para asegurarse el reintegro con MODO, el monto mínimo de la compra debe ser de $75.000 y sólo aplica para los días lunes del mes. El pago debe realzarse con tarjetas de crédito, débito o prepagas asociadas a MODO escaneando el QR o mediante MODO Contactless.

Por otro lado, el beneficio no aplica si pagás con transferencia directa desde tu cuenta y tampoco si presentás deudas o mora con el banco en el que realizás el pago.

El beneficio está disponible si pagás con bancos regionales tales como el Banco Santa Fe, Entre Rios, San Juan, Santa Cruz y Bancor. Además las billeteras virtuales de YOY, Buepp y Banco Columbia desde su app. Banco Nación, Santander, Banco Santa Fe, Entre Ríos, San Juan, Santa Cruz y Bancor también aplican.

El beneficio extra si pagás con Banco Nación.

¿De cuánto es el beneficio extra si pagás con Banco Nación?

Los clientes del Banco Nación (BNA) pueden duplicar sus beneficios acumulándolo con aquellos de la app MODO en la misma compra. Entonces, al realizar una compra que cumpla con el gasto de $150.000 recibirán una doble devolución:

El reintegro de MODO: 20% con un tope de $25.000 por mes.

El reintegro de Banco Nación: un extra con tope de $20.000 por cliente por mes.

Para abonar, en este caso también es necesario escanear el código QR de MODO exclusivamente desde la app BNA+ (eligiendo tus tarjetas de crédito Visa o Mastercard, o débito Mastercard del Banco Nación). No es válido si pagás con dinero en cuenta (transferencia) ni si utilizás otras billeteras digitales.