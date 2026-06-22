Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Cómo ahorrar casi 50 mil pesos en supermercados los lunes de junio con Banco Nación y la app MODO

Se trata de descuentos combinados en supermercados con reintegros de hasta $45.000 en dos lunes clave de junio, acumulables con otras promos y con beneficios extra para pagos con QR. Cómo aprovecharlos.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Ahorro en supermercados de todo el país los dos lunes restantes del mes con MODO.
Ahorro en supermercados de todo el país los dos lunes restantes del mes con MODO. Foto: NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Cuando se acerca fin de mes, todas las ayudas al bolsillo vienen bien y, en este sentido, se unieron el Banco Nación y la app MODO para dar descuentos en supermercados para el día lunes 22 y lunes 29 de junio que pueden resultar en ahorros de hasta $45.000.

La billetera virtual tiene un reintegro del 20% en ChangoMás y a ello se le puede sumar un 10% de la entidad bancaria al pagar con QR. Esta promoción es válida para tarjetas de débito y crédito en el caso de MODO y para tarjetas de crédito VISA y Mastercard del Banco Nación y solamente Mastercard en el caso de que sean de débito.

Pagando con la App de Modo y la cuenta del Banco Nación pueden ahorrarse hasta $45000. Foto: NA (Damián Dopacio)

¿De cuánto es el ahorro en supermercados para el mes de junio?

La promoción ofrece un reintegro del 20% sobre el total de cada compra realizada. Este beneficio cuenta con un tope mensual de hasta $25.000 por banco, por lo que se recomienda a los usuarios verificar si ya alcanzaron ese límite en operaciones realizadas durante los lunes previos del mes.

Además, el descuento es acumulable con otras promociones vigentes. Esto significa que, si el banco con el que se efectúa el pago ofrece un beneficio adicional en el mismo comercio, ambos descuentos se aplican de manera conjunta, incrementando el ahorro final.

Contenido Recomendado

Plazo fijo en junio 2026:cuánto se gana al invertir $5.000.000 a 30 días y qué banco ofrece la mejor tasa

Plazo fijo en junio 2026: cuánto se gana al invertir $5.000.000 a 30 días y qué banco ofrece la mejor tasa

Cuenta DNI:los descuentos disponibles para este domingo 14 de junio en mercados, combustible y más

Cuenta DNI: los descuentos disponibles para este domingo 14 de junio en mercados, combustible y más

La iniciativa estará vigente el lunes 22 y 29 de junio. No obstante, la promoción también está sujeta a un fondo total de $1.294 millones, por lo que podría finalizar antes en caso de agotarse ese cupo.

Inflación en supermercados.
La vigencia de la inuiciativa es por los lunes 22 y 29 de junio o hasta agotar el monto máximo. Foto: NA

El reintegro se efectúa dentro de los 30 días posteriores a la compra y se acredita directamente en la cuenta bancaria asociada a MODO. Sin embargo, en algunos casos puede impactar a los pocos días de realizada la operación o incluso aparecer de manera inmediata en el ticket como un descuento detallado según la promoción.

¿Cuáles son las condiciones para asegurarse el reintegro con MODO?

Para asegurarse el reintegro con MODO, el monto mínimo de la compra debe ser de $75.000 y sólo aplica para los días lunes del mes. El pago debe realzarse con tarjetas de crédito, débito o prepagas asociadas a MODO escaneando el QR o mediante MODO Contactless.

Por otro lado, el beneficio no aplica si pagás con transferencia directa desde tu cuenta y tampoco si presentás deudas o mora con el banco en el que realizás el pago.

El beneficio está disponible si pagás con bancos regionales tales como el Banco Santa Fe, Entre Rios, San Juan, Santa Cruz y Bancor. Además las billeteras virtuales de YOY, Buepp y Banco Columbia desde su app. Banco Nación, Santander, Banco Santa Fe, Entre Ríos, San Juan, Santa Cruz y Bancor también aplican.

Banco Nación. Foto: NA.
El beneficio extra si pagás con Banco Nación.

¿De cuánto es el beneficio extra si pagás con Banco Nación?

Los clientes del Banco Nación (BNA) pueden duplicar sus beneficios acumulándolo con aquellos de la app MODO en la misma compra. Entonces, al realizar una compra que cumpla con el gasto de $150.000 recibirán una doble devolución:

  • El reintegro de MODO: 20% con un tope de $25.000 por mes.
  • El reintegro de Banco Nación: un extra con tope de $20.000 por cliente por mes.

Para abonar, en este caso también es necesario escanear el código QR de MODO exclusivamente desde la app BNA+ (eligiendo tus tarjetas de crédito Visa o Mastercard, o débito Mastercard del Banco Nación). No es válido si pagás con dinero en cuenta (transferencia) ni si utilizás otras billeteras digitales.

AhorroDescuentosSupermercadosBanco Nación
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Cambios en el monotributo:cuáles son los nuevos montos de julio 2026 y el trámite obligatorio que deben hacer los contribuyentes

    Cambios en el monotributo: cuáles son los nuevos montos de julio 2026 y el trámite obligatorio que deben hacer los contribuyentes

  2. Calendario de pagos semanal de ANSES:quiénes cobran desde este lunes 22 de junio con montos y bonos

    Calendario de pagos semanal de ANSES: quiénes cobran desde este lunes 22 de junio con montos y bonos

  3. Cuánto voy a cobrar de aguinaldo en junio 2026:la guía definitiva para calcularlo en solo 3 pasos

    Cuánto voy a cobrar de aguinaldo en junio 2026: la guía definitiva para calcularlo en solo 3 pasos

  4. No hubo acuerdo:ATE rechazó la propuesta salarial del Gobierno en paritarias

    No hubo acuerdo: ATE rechazó la propuesta salarial del Gobierno en paritarias

  5. Suben las multas de tránsito en CABA:cuáles son los precios actualizados y cómo saber si son válidas

    Suben las multas de tránsito en CABA: cuáles son los precios actualizados y cómo saber si son válidas
Lo último
También podría interesarte
Política

Elecciones 2027:el plan del Gobierno para esquivar el “efecto PASO” y cuidar la economía

Elecciones 2027: el plan del Gobierno para esquivar el “efecto PASO” y cuidar la economía

Antes de viajar a España, Javier Milei participará junto a Adrián Ravier en un evento de la Fundación Faro

Javier Milei celebró el triunfo de Abelardo de la Espriella en Colombia:“El león y el tigre rugen en Latinoamérica”

Cuándo viaja Milei a España:el itinerario del presidente que también incluye desembarcos en Paraguay y Estados Unidos

Economía

Cómo ahorrar casi 50 mil pesos en supermercados los lunes de junio con Banco Nación y la app MODO

Cómo ahorrar casi 50 mil pesos en supermercados los lunes de junio con Banco Nación y la app MODO

Cambios en el monotributo:cuáles son los nuevos montos de julio 2026 y el trámite obligatorio que deben hacer los contribuyentes

Calendario de pagos semanal de ANSES:quiénes cobran desde este lunes 22 de junio con montos y bonos

Cuánto voy a cobrar de aguinaldo en junio 2026:la guía definitiva para calcularlo en solo 3 pasos

Internacionales

Feijóo dijo que es indecente que Sánchez siga como presidente en España

Feijóo dijo que es indecente que Sánchez siga como presidente en España

Pedro Sánchez en su peor momento:condenan a 24 años de prisión a su ex ministro de Transportes

Renunció el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer

Empresario y admirador de Trump:quién es Abelardo de la Espriella, el “outsider” que asumirá la presidencia de Colombia