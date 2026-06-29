La actividad económica cayó 1,5% en abril, pero pero se mantuvo por encima respecto al mismo mes del año pasado

La actividad económica cayó 1,5% en abril. Foto: EFE

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este lunes 29 de junio que la actividad económica creció 1,6% de manera interanual en abril de 2026, aunque cayó 1,5% frente al mes anterior.

Según el INDEC, en el cuarto mes de este año el estimador de la actividad económica (EMAE) mostró un registro positivo del 1,6% interanual en relación con abril de 2025.

Asimismo, en términos desestacionalizados, el índice cayó el 1,5% respecto del mes de marzo y el componente tendencia-ciclo tuvo una variación positiva de 0,3%.

La actividad económica cayó 1,5% en abril. Foto: INDEC

¿Cuáles fueron las actividades que más subieron?

Según el informe del INDEC, hubo 7 sectores que mostraron mejoras interanuales durante abril, destacándose Explotación de minas y canteras (17,1% i.a.) y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (10,9% i.a.). Las mismas fueron además los de mayor incidencia positiva, aportando entre ambos 1,8 puntos porcentuales al crecimiento del EMAE.

En contrapartida, 8 sectores de la actividad registraron caídas en la comparación interanual. Entre ellas se destacan Pesca, con una baja de 28,4%. Junto con Industria manufacturera (-2,9% i.a.) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-3,2% i.a.), le restaron 0,9 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

Luis Caputo celebró los números del INDEC en relación a la actividad económica

El ministro de Economía, Luis Caputo, utilizó su cuenta de la red social X para expresar sus pensamientos sobre la economía nacional y, en relación a los datos del INDEC sobre la actividad económica, señaló que “el EMAE creció 2,1% en el primer cuatrimestre en relación a igual período de 2025″.

“El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) acumuló un crecimiento de 2,1% en los primeros cuatro meses del año en relación a igual período de 2025, con una suba interanual de 1,6% en abril y una baja de 1,5% mensual en la serie desestacionalizada”, sumó.

Y cerró: “El indicador tendencia-ciclo, que permite evaluar la dinámica subyacente de la economía más allá de la volatilidad de corto plazo, registró una suba de 0,3% mensual y acumula 25 meses de crecimiento. De esta manera, se trata de la fase expansiva más larga del indicador en casi 15 años”.