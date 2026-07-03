ANSES: todos los descuentos ocultos para jubilados en supermercados y bancos de cara a julio 2026

Descuentos en supermercados Foto: -

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de ANSES recibieron una noticia clave de cara al transcurso del mes de julio de 2026. Es que mantendrán descuentos en cadenas de supermercados y comercios adheridos al sistema de pagos con algunos beneficios adicionales que dependen del banco donde se acredite el pago.

En un primer nivel, hay un descuento fijo de cada cadena de supermercados para jubilados y, en un segundo nivel, existe un reintegro adicional que otorgan algunos bancos a quienes reciben allí su jubilación o pensión, que se suma al beneficio del comercio.

Hay un descuento fijo de cada cadena de supermercados para jubilados y, en un segundo nivel, existe un reintegro adicional por cada banco. Foto: El Cuco Digital

Este mecanismo no requiere inscripción previa, si no que se aplica automáticamente al momento de la compra según los medios de pago habilitados por cada comercio o banco. Mientras que algunos beneficios mantienen un tope semanal, otros mantienen un tope mensual y, en muchos casos, el reintegro se acredita en los días posteriores a la compra en lugar de ser al momento del pago.

¿En qué supermercados hay descuentos para jubilados?

Disco : 10% en todos los rubros más un 20% en perfumería y limpieza.

Jumbo : 10% en todos los rubros más un 20% en perfumería y limpieza.

Vea : 10% en todos los rubros más un 20% en perfumería y limpieza.

Coto : 10% en todos los rubros menos carnes, electrodomésticos y seleccionados.

La Anónima: 10% en todos los rubros menos carnes, electrodomésticos y seleccionados.

Farmacias Super CAS/FASA : 10% en todos los rubros menos carnes, electrodomésticos y seleccionados.

Josimar : 15% de descuento sin límite de reintegro.

Carrefour: 10% de descuento con un tope de $35.000 de reintegro.

Supermercado Carrefour es uno en los que se aplican los descuentos del 10%. Foto: REUTERS

Día : 10% de descuento con un tope de $2.000 por transacción.

Chango Más : 10% de descuento en todos los rubros con un tope de $1.000 por transacción y de $15.000 por mes.

Toledo : 15% de descuento en todos los rubros.

El resto de los comercios adheridos, 7000 en total, otorgan 10% de descuento con un tope de $1.000 por transacción, acumulable a otras promociones.

¿De cuánto es el reintegro adicional de los bancos?

En muchos casos, a las promociones de cada comercio se agrega un beneficio extra brindado por las entidades bancarias en las que los jubilados y pensionados cobran sus haberes. Aquellos que cobran por Banco Nación tienen un reintegro adicional del 5% en compras con tarjeta de débito o crédito mediante la app BNA+ MODO con un tope semanal de $5.000 y un tope mensual de $20.000, en las cadenas Disco, Jumbo, Vea, Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima y Día.

Aquellos que cobren sus haberes por el Banco Galicia tendrán un 25% de ahorro adicional y hasta tres cuotas sin interés en compras hechas con tarjeta de débito o crédito, con un tope mensual de $20.000 en supermercados y de $12.000 en farmacias y ópticas.

Banco Nación, Banco Galicia, Banco Supervielle y Banco Provincia ofrecen descuentos adicionales. Foto: Unsplash

Por su parte, quienes cobren en el Banco Supervielle tendrán descuentos del 20% en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más los días martes con un tope de $25.000, si el pago se realiza con tarjeta de débito, o de $15.000 si se abona con QR. La misma entidad bancaria ofrece un 50% de descuento en farmacias adheridas y un 10% de ahorro en la carga de combustible en las estaciones de servicio Shell.

Aquellos que cobran su haber a través de Cuenta DNI del Banco Provincia tienen un 5% adicional en las compras realizadas con QR o Clave DNI en los supermercados Chango Más, Día, Carrefour, Toledo y Nini, con un tope de $5.000 por semana y por persona, acumulable con los descuentos de cada cadena.

Además de acceder a descuentos en distintos comercios, los jubilados y pensionados que perciben sus haberes en una cuenta remunerada obtienen una rentabilidad diaria sobre el saldo disponible. La tasa de rendimiento depende de cada banco y puede consultarse a través de los canales oficiales de la entidad correspondiente.