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Ola de frío y Mundial: los consejos para ahorrar energía ante el pico de consumo por el partido de Argentina

La familia reunida en casa para ver a la Scaloneta, sumado a las bajas temperaturas, anticipa un gran consumo de energía debido al uso de calefacción, hornos o pavas eléctricas. ¿Qué recomiendan los especialistas?

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Partido de la Selección en plena ola polar.
Partido de la Selección en plena ola polar. Foto: Imagen generada con IA de Canal 26
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La ola polar que se vive en nuestro país coincide con la participación de la Selección argentina en el Mundial 2026, donde familia y amigos se reúnen frente al televisor para ver a Lionel Messi y compañía.

Esto prevé un pico de consumo por el uso de aires acondicionado, pavas eléctricas, hornos eléctricos o caloventores, entre otros artefactos para calentar el ambiente y comer algo caliente.

Esto se confirma con el estudio elaborado por Payway, que asegura que el 79% de los encuestados organizará planes para ver el partido, con el hogar como la opción elegida por amplia mayoría, seguido por bares y eventos al aire libre.

Caloventores. Foto: Freepik
Caloventores. Foto: Freepik

Ante esto, especialistas aseguran que la calefacción mantiene un consumo constante, mientras que los picos los producen los equipos de cocción.

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Qué hacer para reducir el consumo durante el partido

Los especialistas recomiendan evitar que varios equipos de alto consumo funcionen al mismo tiempo dentro del hogar para reducir los picos de demanda sin resignar confort durante el partido.

Pava eléctrica. Foto Freepik
El electrodoméstico que siempre se debe desenchufar. Foto Unsplash

También aseguran que la pava eléctrica genera un consumo elevado durante un lapso breve, pero suficiente para incrementar la exigencia sobre la instalación.

Además de reducir el consumo del hogar, esas medidas ayudan a disminuir la exigencia sobre la red en una jornada en la que millones de argentinos alentarán a la Selección desde sus casas.

Pico de consumo en invierno

A principios de julio del año pasado, el país atravesó una ola de frío extremo que puso en vilo al sistema eléctrico. La demanda de energía de los usuarios residenciales anotó un récord para invierno a nivel nacional.

Apagón; energía Foto: Unsplash

El 1 de julio del 2025, el consumo eléctrico llegó a 28.119 MW, según los registros del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y provocó un un apagón en La Plata y más de 100.000 usuarios sin luz en CABA y el Gran Buenos Aires.

Ola de fríoEnergía eléctricaMundial 2026
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

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